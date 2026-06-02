Критик назвал главный критерий оценки качества кинофильмов

Необходимо дать авторам свободу в творчестве, чтобы зрители могли оценить их работы «рублём». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Сергей Сычёв.

«Цензура у нас запрещена конституцией. Нужно сделать всё возможное, чтобы на автора по-максимуму не оказывалось никакое давление: ни государственное, ни продюсерское, ни коммерческое. Потому что всё это вредит творчеству. Когда что-то создаётся из-под палки, то это сразу сказывается на художественном качестве. Чем больше давление, чем строже цензура, тем тяжелее художнику, а значит, проигрывают все: и заказчик, и исполнитель, и аудитория, для которой всё это делается. Государство использует деньги народа для финансирования кинематографа, насколько оно имеет право от имени народа заказывать повестку, вопрос открытый. Надо понимать, что заказчик — это зритель, народ. Самая большая опасность в усилении контроля над творчеством в том, что люди, работающие над фильмом, могут начать считать, что создают фильм для конкретного чиновника, который будет его принимать, а не для широкой аудитории. И в итоге люди на этот фильм не пойдут. Ничего лучше, чем предоставить авторам возможность свободно создавать художественные произведения, государство сделать не может. А зритель оценит и проголосует рублём».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства. По его словам, контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съёмки, реализация.