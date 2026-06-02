Представлен новый отрывок из фильма «День рождения» с Уиллемом Дефо

Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила новый отрывок фильма «День рождения». В нём можно увидеть небольшой фрагмент будущей драмы с музыкальным исполнением Уиллема Дефо, которая выйдет в кинотеатрах России уже 4 июня.

Сюжет картины развернётся в конце 1970-х годов на уединённом острове в Средиземном море. Лента расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако у героя есть тайные планы, которые повлияют на жизнь его единственной наследницы.

Видео доступно во VK-канале Ray of Sun Pictures. Права на видео принадлежат Ray of Sun Pictures.

Главную роль в ленте исполнил актёр Уиллем Дефо («Святые из Бундока»). В фильме также сыграли Виктория Кармен Сонн («Девушка с иглой»), Эмма Суарес («Земля»), Джо Коул («Банды Лондона») и другие артисты. Режиссёром выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).