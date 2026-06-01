Рецензия на фильм «Мандалорец и Грогу»

В мировом (и российском теневом) прокате идет первый за шесть лет фильм по «Звездным войнам» — «Мандалорец и Грогу» Джона Фавро. Это продолжение истории о приключениях космического наемника (которого без шлема играет Педро Паскаль) и его подопечного малыша Йоды из сериала «Мандалорец». Кинокритик Павел Воронков рассказывает, как обстоят дела в далекой-далекой галактике.

После окончательной победы над Моффом Гидеоном мандалорский наемник Дин Джарин (несколько минут — Педро Паскаль, все остальное время — его дублеры Брендан Уэйн и Латиф Кроудер) и его подопечный Грогу, он же малыш Йода, решают помогать силам Новой Республики с воссоединением галактики. По поручению правительства герои выслеживают и (по возможности) арестовывают имперских командиров, замысливших реставрацию прежнего режима. Со стороны Республики эту работу координирует матерая полковница Уорд (Сигурни Уивер), которая для наглядности держит при себе целую колоду карточек с разыскиваемыми врагами.

Параллельно агенты Новой Республики вербуют бывших коллаборантов Империи стать информаторами. Такие беседы ведутся, например, с гангстерами-близнецами Хаттами. После долгих переговоров те обещают выдать сведения о высокопоставленном имперце. Но только в обмен на вызволение из плена их родственника Ротты (Джереми Аллен Уайт) — сына и единственного наследника знаменитого Джаббы Хатта. Того вроде как удерживает криминальный авторитет Джану Коин, засевший на луне Шакари. Мандалорец и Грогу берутся за задание, не подозревая, что вступают в опасную игру.

Перефразируя «диснеевские» «Звездные войны» — каким-то образом «Мандалорец» вернулся. А шесть лет назад этот сериал, с которым запускался стриминговый сервис Disney+, казался новой надеждой: первый сезон, кажется, покорил вообще всех (а как было не растаять при виде малыша Йоды) и доказал, что наследие Джорджа Лукаса может вполне неплохо себя чувствовать в пространстве малого экрана — и совсем не обязано принимать для этого мультипликационный вид. Но дальше дела пошли на спад. Первые жалобы стали поступать еще в ходе второго сезона, усилились после спин-оффа «Книга Бобы Фетта» и вовсю зазвучали во время третьего. К тому моменту звание любимца фанатов у «Мандалорца» успел отобрать сериал «Андор» — приквел фильма «Изгой-один», из которого сложился полноценный антифашистский манифест. Он тоже покорил вообще всех и доказал, что наследие Джорджа Лукаса может вполне убедительно рассуждать на тяжелые социально-политические темы и при этом не казаться чем-то инородным в рамках франшизы.

Параллельно с ухудшением положения «Мандалорца» у остальных «Звездных войн» тоже все становилось не слава богу. Первый сезон завершился примерно в одно время с кинотеатральным релизом седьмого эпизода основной киносаги «Скайуокер. Восход», который, конечно, заработал баснословных денег в прокате ($1 млрд с копейками), однако оказался настолько мощным художественным провалом, что не только подвел черту под трилогией сиквелов, но и вообще на несколько лет отбил у студии Lucasfilm, до этого споткнувшейся на сольнике про Хана Соло, готовность снимать и выпускать полнометражное кино (а в противном случае мы могли бы увидеть фильм Стивена Содерберга по «Звездным войнам» с Адамом Драйвером).

Собственно, картина «Мандалорец и Грогу» — это попытка вывести из кризиса и франшизу, и Lucasfilm, где за прошедшие годы случились серьезные изменения: лукасовский протеже, креативный директор студии Дэйв Филони («Аватар: Легенда об Аанге», «Звездные войны: Войны клонов») поднимался все выше по служебной лестнице и в итоге стал президентом компании вместо ушедшей Кейтлин Кеннеди.

При этом изначально речи про полный метр по сериалу вообще не шло. Создатель сериала Джон Фавро («Железный человек») и Филони успели написать сценарий четвертого сезона, который собирались начать снимать в 2023 году. Однако все планы нарушили забастовки голливудских сценаристов и актеров. Когда-то в это время и родилась идея фильма по «Мандалорцу» — раз уж он вроде как стал самостоятельным успешным брендом и даже оброс собственным коконом спин-оффов («Книга Бобы Фетта», «Асока», «Опорная команда»).

В конечном счете эффективность у этой операции по возвращению «Звездным войнам» былого (ну или хоть какого-нибудь) величия находится где-то на уровне подорожника — фильм «Мандалорец и Грогу» производит впечатление вещи откровенно беспомощной и бессмысленной. Он ничего не добавляет к оригинальному шоу — ни в плане приключений, ни в плане взаимоотношений героев: все это мы так или иначе уже видели в предыдущих сезонах. Насколько можно судить, сделано это специально, чтобы не отпугивать от похода в кино тех, кто сериал не видел. Однако в итоге от здешней местечковой истории, — которая уместно смотрелась бы в виде арки на парочку серий «Мандалорца», а в качестве двухчасового полотна на экране кинотеатра выглядит не слишком адекватно, — скучно, скорее всего, станет и тем, кто в материале, и всем остальным.

В довесок фильм Фавро еще и выглядит, как сейчас заведено, совершенно убого. Редкие эффектные сцены, персонажи и локации неизбежно меркнут на фоне посредственной графики с неестественной физикой, сделанной на видеоигровом движке Unreal Engine, мерзкого освещения и обескровленной цветовой палитры. Даже композитор Людвиг Йёранссон («Оппенгеймер», «Грешники»), чья тема к сериалу «Мандалорец» стала лучшим, что прозвучало во франшизе после музыки Джона Уильямса, в этот раз скорее промахнулся: его синтезаторный угар, напоминающий саундтрек Daft Punk ко второму «Трону», сделан, конечно, небезынтересно, но не слишком клеится с происходящим на экране. В этом контексте периодические подмигивания позднему Новому Голливуду — Мартин Скорсезе в роли затюканного торговца сэндвичами, звезда «Чужого» Сигурни Уивер в роли командирши, цитата из «Апокалипсиса сегодня», вайб «блейдраннеровского» Лос-Анджелеса, исходящий от местного неонуарно-киберпанкового мегаполиса, — кажутся почти что издевательскими.

Про первый сезон «Мандалорца» есть хорошая байка: режиссер Вернер Херцог, который там в нескольких сериях играл злодея, в какой-то момент не выдержал и наорал на создателей, выбиравших между компьютерным и кукольным Грогу, мол, перестаньте трусить и сделайте нормально. Те перестали трусить и сделали нормально — и беби-йоду по сей день играет самая очаровательная на свете кукла. Это оказалось одним из лучших решений в отношении «Звездных войн», принятых после покупки франшизы компанией Disney. Так вот, в «Мандалорце и Грогу» очень не хватает Херцога — думается, этому фильму пошло бы только на пользу, наори он на кого-нибудь во время производства. Что стоит почаще полагаться на практические эффекты, а не на желеобразную графику. Что стоит хорошенько вспомнить фильм «Апокалипсис сегодня», прежде чем его цитировать. Что не стоит выпускать двухчасовой филлерный эпизод сериала в кино.

Возможно, какая-нибудь из этих мыслей посетит нужную голову при виде кассовых сборов «Мандалорца и Грогу». Да пребудет с нами Сила — она явно понадобится.