На фестивале "Новое движение" назвали лучшего режиссера

Режиссер фильма "Ветер в голове" Арсений Московский стал лучшим на третьем фестивале молодого кино "Новое движение", передает корреспондент ТАСС. Церемония закрытия кинофестиваля проходит в концертном зале Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского.

«Спасибо организаторам, участникам, всему залу, но самое главное спасибо — всей моей команде, которая смогла вытерпеть тот "ужас", который мы устроили», — сказал режиссер, получая приз.

Награду молодому режиссеру вручил член жюри, режиссер Иван Соснин. Приз за лучшее визуальное решение был вручен фильму "Меня пожирает собственная кровать" режиссера Вячеслава Иванова.

Кроме того, жюри приняли решение вручить некоторым картинам специальные призы. Так, диплом "за смелость" вручили фильму "Не золото" режиссера Тахмины Мюссе, "за чувственность" — фильму "Жужа" Юлии Анищенко, а "за впечатлительность" отметили фильм "Д-76" (реж. Алексей Житковский).

О фестивале

Генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программным директором с 2026 года стал журналист и медиаменеджер Трифон Бебутов. Оценивало конкурсные работы жюри под председательством продюсера Максима Добромыслова. В его состав также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская.

Впервые фестиваль "Новое движение" прошел в Великом Новгороде в 2024 году и за это время уже успел заявить о себе как о важной площадке для молодых кинематографистов, объединяющей новые имена, идеи и профессиональное сообщество. Смотр состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.

