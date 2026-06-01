Определен лучший фильм на фестивале «Новое движение»

Фильм "Ветер в голове" режиссера Арсения Московского стал лучшим на третьем фестивале "Новое движение", передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемония закрытия кинофестиваля завершилась в концертном зале Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского.

«[Обращаюсь] ко всем, кто это видит: если вы хотите снимать кино, идите и снимайте прямо сейчас. Не сидите на месте, у вас все получится. Спасибо!» — сказал режиссер фильма, получая награду. На сцену вышла вся съемочная группа фильма "Ветер в голове".

Награду вручил председатель жюри фестиваля, продюсер Максим Добромыслов. Команда фильма-победителя также получила премию губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей.

Как отметил генеральный продюсер фестиваля, режиссер Артем Михалков, на третьем фестивале прошла "очень сильная" образовательная программа.

«Много детей и семей ее посетили, это для нас очень важно. В следующем году мы хотим сделать фокус на благотворительность: когда дети принимают в ней участие, это и есть, как мне кажется, суть программ. Все, что делается на нашем фестивале, делается с большим сердцем, потому что мы любим абсолютно всех», — сказал он в заключительном слове на церемонии.

Другие награды

Арсений Московский также забрал приз на лучшую режиссуру за фильм "Ветер в голове". Лучшим актером и актрисой по мнению жюри фестиваля стали соответственно Денис Косиков за фильм "Чужой звонок" и Дарья Матвеева за картину "Трасса "Море-море". За лучшее визуальное решение наградили картину "Меня пожирает собственная кровать" Вячеслава Иванова.

Специальные дипломы "за смелость", "за чувственность" и "за впечатлительность" наградили фильмы "Не золото" режиссера Тахмины Мюссе, "Жужа" Юлии Анищенко и "Д-76" (реж. Алексей Житковский) соответственно. Два приза досталось картине "Меня пожирает собственная кровать" (реж. Вячеслав Иванов) — от кинопрокатной компании "Веретено", включающий в себя организацию премьерных показов и поддержку дальнейшего проката картины, а также от официальной соцсети фестиваля "ВКонтакте" на поддержку в продвижении фильма.

Основатель актерского агентства, создатель Киношколы с государственной лицензией и член правления Гильдии актерских агентов Наталья Фенкина вручила приз молодой актрисе Софии Максимовой по итогам актерского мастер-класса. Победительница получит сотрудничество с агентством Фенкиной.

О фестивале

Генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программным директором с 2026 года стал журналист и медиаменеджер Трифон Бебутов. Оценивало конкурсные работы жюри под председательством продюсера Максима Добромыслова. В его состав также вошли оператор Всеволод Каптур, режиссер и сценарист Иван Соснин, актер Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская.

Впервые фестиваль "Новое движение" прошел в Великом Новгороде в 2024 году и за это время уже успел заявить о себе как о важной площадке для молодых кинематографистов, объединяющей новые имена, идеи и профессиональное сообщество. Смотр состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.

ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.