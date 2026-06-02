Появился трейлер комедии «Не по-детски» с Безруковым и Ароновой

Комедия "Не по-детски" с Сергеем Безруковым в роли эксцентричного телеведущего получила первый трейлер.

По сюжету после громкого скандала в прямом эфире звезда ТВ Марк Николаев (Безруков) в попытках вернуть себе репутацию отправляется на поиски выпускницы детского дома (Екатерина Боргадаева), победа которой в музыкальном шоу становится причиной общественного конфликта. Так герой-циник впервые в жизни сталкивается с реальной жизнью за пределами телекамер и соцсетей.

Николаев знакомится со школьным учителем Сан Санычем (Федор Добронравов), который втягивает его в череду добрых дел, строгим нотариусом Викторией Сергеевной (Мария Аронова), волонтером Артемом (Кирилл Новышев), слишком серьезно относящимся к чужим проблемам, и прочими яркими персонажами, навсегда меняющими характер персонажа.

Роли в фильме исполнили Мария Смольникова, Юрий Цурило, Виктория Агалакова, Кристина Гайдукова и другие. Режиссер и сценарист - Анна Матисон ("Плевако", "После тебя").

Исполнитель главной роли отметил, что это его первая комедийная работа после "Каникул строгого режима" (2009) и он "очень соскучился по этому жанру".

Премьера назначена на 3 сентября.