Готовится новая экранизация сказки «Аленький цветочек»

На питчинге в Минкультуры РФ был представлен проект новой экранизации знаменитой сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (1858), одной из ярчайших вариаций сюжета "Красавица и чудовище".

Лента будет отличаться от оригинального произведения - одной из главных героинь станет старшая дочь купца Марфа, которая надеется найти маму, много лет назад заблудившуюся в заколдованном лесу. Она встречает чудовище и узнает, что существо погибнет, если кого-то полюбит.

Младшую сестру Настеньку, мечтающую об аленьком цветочке, сыграет Ксения Трейстер ("Летучий корабль"), Иван Янковский ("Аутсорс") исполнит роль Князя, это будет его первая работа в жанре киносказки.

Также в картине задействованы Сергей Безруков, Юлия Снигирь, Константин Плотников, Герда Пугачева, Серафима Гощанская и другие, в озвучивании анимированных персонажей примут участие Анна Михалкова, Александр Домогаров, Филипп Янковский и Александр Петров.

Режиссер - Максим Свешников ("Снежная королева", "Контейнер", "Полураспад").

По словам продюсера Константина Эрнста, новая версия истории будет представлять собой классическую сказку "без метамодерна и метаиронии".

Премьера ожидается 1 января 2028 года.

Ранее "Аленький цветочек" был экранизирован дважды: в 1952 году выходил мультфильм Льва Атаманова, 25 лет спустя увидел свет художественный фильм Ирины Поволоцкой. Также к сюжету обращался Владимир Грамматиков, который в 1992 году работал над "Сказкой о купеческой дочери и таинственном цветке".