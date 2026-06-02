Мультфильм «Простоквашино» вышел на якутском языке

В Якутском городском парке в день защиты детей региональный детский телеканал "Тооку" презентовал популярный мультипликационный сериал "Простоквашино" с озвучкой на якутском языке. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха.

Трансляция сериала стартовала 1 июня. Его можно можно посмотреть по телевизору и в официальных социальных сетях телеканала.

В парке для детей организовали встречу с персонажами мультсериала. Артисты Бриллиантового цирка, юные танцоры и певцы поздравили ребят своими яркими выступлениями..

"Мы получаем положительные отзывы от родителей о том, что дети, смотрящие канал "Тооку" каждый день, активно осваивают родной язык. Это говорит о том, что проект достигает своих поставленных целей и имеет потенциал для дальнейшего роста и развития", - отметил зампред правительства региона Сергей Местников.

Телеканал "Тооку" был создан по инициативе главы Якутии Айсена Николаева и начал работать 1 июня 2024 года. Телеканал выпускает собственные мультсериалы и переводит на якутский язык популярные отечественные мультфильмы.