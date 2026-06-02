$71.5586.25

Тейлор Свифт написала для «Истории игрушек 5» новую песню

Чемпионат.com

По данным Variety, Тейлор Свифт записала песню для «Истории игрушек 5». Появилась даже её обложка, стилизованная под мультфильм. Композиция получила название I Knew It, I Knew You, она прозвучит в мультфильме и войдёт в его саундтрек.

Тейлор Свифт написала для «Истории игрушек 5» новую песню
© Чемпионат

Обложка новой песни

© Pixar

Лента расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Премьера продолжения культовой анимационной серии состоится 19 июня.