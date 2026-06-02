Рецензия на фильм «Мандалорец и Грогу»

В российский параллельный прокат вышли «Мандалорец и Грогу» — первый за семь лет фильм во вселенной «Звездных войн», продолжающий сюжет хитового сериала про воина в шлеме и его похожего на магистра Йоду приемного сына. «Лента.ру» рассказывает о том, каким получился один из самых ожидаемых блокбастеров года.

Дин Джарин (Педро Паскаль) — он же Мандалорец, он же Мандо — недолго отдыхал от трудов в компании приемного сына Грогу (ранее известного как малыш Йода). Его новая нанимательница — Новая Республика в лице полковницы Уорд (Сигурни Уивер), а миссия заключается в том, чтобы собирать на отдаленных опушках далекой-далекой галактики недобитых имперских приспешников и доставлять их на справедливый суд. Новое задание — найти таинственного Командера Койна, о котором неизвестно ничего, включая внешность.

Необходимая информация имеется у близнецов-хаттов — брата и сестры памятного по трилогии Джорджа Лукаса гангстера Джаббы. Они готовы поделиться информацией о Койне, если Мандалорец доставит им сына Джаббы Ротту (его озвучивает Джереми Аллен Уайт), который вроде бы попал в беду на планете Шакари. По прибытии на Шакари герои выясняют, что Ротта — популярнейший боец на местной гладиаторской арене. Возвращаться он не собирается и, более того, уверяет, что дядя с тетей просто хотят его убить, чтобы беспрепятственно унаследовать трон Джаббы. К счастью для всех, боевые навыки Мандалорца помогали разобраться и с более запутанными делами. А там, где не справляется оружие, на помощь приходит джедайская Сила, которой все более уверенно пользуется взрослеющий Грогу.

В 2012 году Disney заплатила вполне баснословные по любым меркам 4,05 миллиарда (то есть 4 миллиарда и 50 миллионов) долларов за компанию LucasArts. Сделка окупала себя по определению — оставалось лишь сформулировать рыночное предложение под названием «киновселенная "Звездных войн"». Вкупе с марвеловским конвейером, который в те годы активно набирал обороты, Disney в теории надолго обеспечила себе полную финансовую неуязвимость. Можно было бы даже начать рисковать, экспериментировать, искать новые таланты — в общем, делать все, чем в предыдущие годы занимались уважающие себя студии. И кто бы мог подумать, что спустя 14 лет обе киновселенных каждая на свой лад будут переживать жесточайший кризис.

Именно 2026-й боссы студии негласно назначили годом решительного рывка, который должен если не перевернуть игру, то хотя бы восстановить статус-кво

Про «Мстителей» обязательно поговорим ближе к Новому году, а пока на экраны вышел «Мандалорец и Грогу», который продвигают как первый за семь лет фильм по «Звездным войнам». Премьера картины «Звездные войны: Скайуокер. Восход» состоялась 19 декабря 2019 года — этот момент сегодня принято называть порогом новой жизни. Старая в данном конкретном случае завершилась художественным банкротством одного из главных голливудских активов. Два предыдущих фильма третьей трилогии тоже (нет смысла сдерживать очевидный каламбур) звезд с неба не хватали, но финал получился совсем уж чудовищным. Строго говоря, из всех постлукасовских фильмов по «Звездным войнам» хорош был только наименее обязательный — спин-офф «Изгой-один»: его и выпускали-то с несколько обесценивающей добавкой «Звездные войны: Истории» к названию.

К настоящему моменту подзаголовок потерял актуальность, поскольку уже и не разберешь толком, какие истории здесь магистральные, а какие — второстепенные. За минувшие семь лет «Звездные войны» прирастали исключительно сериалами — по-разному (и вновь каламбур неизбежен) звездными. В «Опорной команде» сыграл Джуд Лоу, «Андора» написал сценарист «Идентификации Борна» Тони Гиллрой, а сыграл Диего Луна. «Мандалорец», придуманный Джоном Фавро, был в этой линейке первым. Премьера сериала состоялась прямо перед «Восходом» и немного смягчила разочарование от него.

Фавро перенес действие на периферию большой истории, придал сюжету черты вестерна и придумал обаятельный и страшно меметичный дуэт главных героев

Третий сезон закончился в апреле 2023-го, и на момент, когда карты спутала череда цеховых забастовок работников американской кинопромышленности, съемки четвертого были запланированы на ближайшую осень. Идея выпустить полнометражную картину созрела во время вынужденной отсрочки и выглядела перспективно — тем более что появление такого фильма уже давно было в планах студии. Результатом стал пока худший стартовый уик-энд в истории франшизы (81 миллион долларов за три дня, не считая предпоказов). На данный момент «Мандалорец и Грогу» с видимыми усилиями приближается к тому, чтобы еле-еле окупиться: мировые сборы составляют 247 миллионов долларов при бюджете 165 миллионов. Анализу этой ситуации можно посвятить отдельный текст. Здесь и падение доверия к «Звездным войнам», и усталость зрителей от киновселенных в принципе (см. сборы фильмов Marvel за последние годы), и разделение аудитории на ту, что готова дойти до зала с широким экраном, и ту, которая предпочитает телевизор или и вовсе телефон.

Фактически критики все как один предъявляют фильму сходство с сериалом, но это как раз не грех. Да, сюжет больше подходит для расширенного телеэпизода (а сценарий, скорее всего, действительно склеен из двух или трех серий), но кому это когда-то мешало? В конце концов, при должном подходе три серии легко превращаются в три акта драматургии. Куда труднее зрителям смириться с тем, что Фавро принципиально не захотел ставить своих героев в обстоятельства магистрального эпоса. В каком-то смысле он берет шире — настоящая полковница Сигурни Уивер легитимизирует «Мандалорца и Грогу» не в рамках какой-то одной франшизы, а внутри всей классической голливудской традиции кинофантастики.

Отметим также Мартина Скорсезе, который озвучил эпизодическую четырехрукую обезьяну из вагончика с инопланетным стритфудом

Однако люди в наше время ходят в кино получить (хотя бы иллюзорные) ответы или забыться — в этом, кстати, заключается феномен Барбенгеймера. «Мандалорец и Грогу» не предлагают ни того, ни другого. Фавро хватает вкуса, чтобы не тягаться с Лукасом, который владел тайной уникальной пропорции, при которой солидное содержание не мешает увлекательности. При этом картина получилась настолько легковесной, что по-настоящему провалиться в нее еще сложнее, чем, скажем, в схожих по эстетике «Стражей Галактики».

С другой стороны, Джон Фавро, конечно, не лыком шит. До сериальной вселенной «Звездных войн» он вообще-то запустил и полнометражную галактику Marvel, сняв первого «Железного человека». Тот блокбастер, как и первый сезон «Мандалорца», совпал со своим временем, а новый фильм Фавро — очевидно, нет. Но это не делает его хуже, а в памяти он наверняка задержится даже дольше более достойных образцов жанра. Надежнее всего запоминается длинный фрагмент ближе к концу, в котором Грогу, наконец, остается в одиночестве. Здесь он похож не на своего знаменитого соплеменника и даже не на остроухого Чебурашку, а скорее на Микки Мауса и ежика в тумане. Очевидно, что такой — практически немой — полнометражный фильм был бы не только смелее, но и попросту лучше. Однако неплох и Паскаль, который почти все время прячет свой скуфий шарм за шлемом, на котором прочерчены почти издевательски острые скулы.

Кроме того, «Мандалорец и Грогу» попросту крепко сделан. Фавро отлично держит ритм, а по всему фильму разбросаны разнообразные монстры, твари и чувырлы. Больше всех, пожалуй, пугает белесый речной змей, будто бы вдохновленный «Логовом белого червя» Кена Рассела. В самой внутренней организации этого фильма есть элегантная старомодность, так что проверку временем он почти наверняка выдержит лучше многих соседей по прокатному расписанию. Нельзя исключать и обретения непреходящей культовой ценности. Что же до актуальности, то российскому зрителю с ней повезло больше, чем остальному миру: благодаря дубляжу, выполненному для стран СНГ, в финале картины можно услышать, как сама Сигурни Уивер говорит: «Мы своих не бросаем».