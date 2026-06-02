Появились первые кадры фильма «Любой ценой»

Первые кадры фильма «Любой ценой» с Марком Уолбергом в одной из главных ролей
Издание Entertainment Weekly поделилось первыми кадрами фильма «Любой ценой». Главные роли в нём исполнили Марк Уолберг и Яхья Абдул-Матин II.
Фильм рассказывает о наёмном убийце и агенте ФБР, которые объединяются, чтобы расследовать убийства лидеров движения за гражданские права в 1960-х годах.
В ленте также снялись Джанкарло Эспозито, Дэвид Стрэтэйрн, Джош Лукас и другие. Режиссёром выступил Элеганс Браттон. Основные съёмки начались 15 апреля 2025 года в Атланте. Они уже завершились.
Дату выхода картины в зарубежный прокат пока не называют. Нет пока и первого трейлера или тизера — лишь дебютные кадры.