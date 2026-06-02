Чему Кот Леопольд может научить современного зрителя

Кот Леопольд из советского мультфильма будет интересен современному зрителю своей миротворческой позицией, которая сегодня особенно важна. Об этом НСН заявил художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин.

Полнометражный игровой фильм снимут по мультфильму «Приключения кота Леопольда», работу планируется начать осенью 2026 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Режиссером фильма будет Владислав Богуш, работу над ремейком ведут компании Welcome Media и белорусская компания «Киноцех». Бардин объяснил, чем кот Леопольд заинтересует современных детей.

«Во-первых, у советского мультфильма был хороший сценарист Аркадий Хайт. Во-вторых, в нем интересны диалоги. Да и сама идея миротворчества, выраженная в словах кота Леопольда “Ребята, давайте жить дружно!” сегодня, полагаю, актуальна как никогда. Этим он может быть интересен современной аудитории», — сказал Бардин.

Впрочем, авторам новой картины даже современные технологии не помогут дотянуться до уровня советского мультфильма, убежден собеседник НСН.

«Думаю, что они не дотянутся до советского мультфильма. Повторить то, что уже было сделано тогда, невозможно. Получится уже вторсырье, как это вышло с полнометражным фильмом “Летучий корабль”, — кстати, мне как режиссеру одноименного советского мультфильма тогда никто не позвонил даже из вежливости. И фильм этот получился бездарным — хотели вылезти на том, что советский зритель помнит мою работу, и не вкладывались в рекламу», — подытожил он.

Ранее Бардин заявил, что не планирует использовать искусственный интеллект в работе, поскольку нейросеть не создает ничего нового, а лишь суммирует и обобщает прошлое.