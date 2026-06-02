Стартовали съемки сериала «Палево» с Янковским и Андреевой

Съемки сериала "Палево" с Паулиной Андреевой и Иваном Янковским в главных ролях стартовали в Москве. Об этом сообщили в онлайн-кинотеатре Wink.

"Онлайн-кинотеатр Wink объявляет о начале съемок сериала "Палево". Режиссером проекта стал Илья Аксенов. Главные роли в криминальной драме играют Паулина Андреева, Иван Янковский и Юрий Чурсин", - сообщили в пресс-службе.

Также в проекте снимаются Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова, Ян Гэ, Даниил Газизуллин и другие. Главная героиня сериала - Ксения - жена богатого девелопера, существующая в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус. Она отчаянно пытается быть "своей" среди рублевских жен, но после трагической случайности оказывается втянута в подпольный рынок элитной "пали".

Как отметил генеральный продюсер "НМГ студии" Федор Бондарчук, сюжет бьет точно в нерв времени, когда "все больше людей стараются казаться, а не быть".

"Авторы "Палева" показывают витрину красивой жизни, а после выворачивают эту глянцевую картинку обратной стороной прямо у нас на глазах. И все это - с талантливым актерским и продюсерским составом! Очень рад, что мы с коллегами можем, наконец, рассказать о старте съемок этого проекта", - привели его слова в пресс-службе.

В свою очередь продюсер INEY Productions Андрей Золотарев рассказал, что с одной стороны - это история про поддельные сумки, с другой, что гораздо важнее - о том, как люди себя оценивают.

"О людях, которые стоят ровно столько, сколько на них надето. И о людях, которых не портит дешевая одежда. У нас очень крутой каст. В главных ролях - Паулина Андреева и Иван Янковский, а на втором плане - потрясающие артисты, которым есть, что играть. Сейчас мы ловим каждый кадр с площадки, и это уже выглядит мощно и увлекательно", - добавил он.

Премьера сериала "Палево" состоится эксклюзивно на Wink.ru. Производством занимается INEY Productions по заказу "НМГ студии".