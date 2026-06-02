Вышел трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со звездами «Слова пацана»

Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko представили трейлер фильма «Царевна Несмеяна». Приключенческая сказка выйдет в кинотеатрах России уже 1 октября 2026 года.

Сказка расскажет о прагматичном Ерёме, который вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется – она мечтает о настоящей любви.

Ерёма завоёвывает доверие Царства и сердце Царевны, но признаётся в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает всё, о чём только мечтал, но ощущает, что потерял главное. Тем временем Несмеяну похищает Водяной, а сказочный мир погружается в уныние. Ерёма решает вернуться в Тридевятое царство и спасти Несмеяну, не зная, удастся ли ему снова пройти путь героя уже не ради награды, а ради любви.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/9fa7560dcd6cdd28f0e818e275b9d5f0"/>

Видео доступно во VK-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Главные роли в фильме сыграли Анастасия Красовская, Слава Копейкин («Слово пацана»), Соня Петрова («Внутри убийцы»), Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Виктор Логинов («Букины») и другие актёры. Режиссёром выступил Василий Ровенский («Царевна-лягушка»).