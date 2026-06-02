Названа дата цифровой премьеры мелодрамы «Твое сердце будет разбито»

Фильм Михаила Вайнберга «Твое сердце будет разбито» по мотивам одноименного романа Анны Джейн выйдет в онлайн-кинотеатрах Start, «Кион» и Okko 5 июня. Об этом сообщили пресс-службы стримингов.

Роли в картине исполнили Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Иван Трушин и другие. Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс — загадочный одноклассник с репутацией бунтаря.

Как рассказал актер Даниэль Вегас, воплотивший Барса в проекте, этот герой привлек внутренней свободой.

«Он живет так, как будто ему не нужно ни перед кем ничего доказывать. Он просто знает чего хочет и идет туда без сомнений. Мне это очень понятно. Это ощущение, когда у тебя как бы нет плана Б. Есть только план А и ты идешь напролом. Нужно сделать, значит сделаю. Но по манере поведения мы все-таки разные. Барс гораздо более демонстративный. Я в жизни спокойнее и наблюдательнее», - отметил он.

В российском прокате фильм «Твое сердце будет разбито» представили 26 марта, сборы составили 929 миллионов рублей.

Ранее продюсер ленты Люся Дадальян рассказала НСН, что подростковая аудитория остро чувствует фальш, но если говорить с ней чесно, она отвечает огромной вовлеченностью.