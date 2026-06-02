Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» с Генри Кавиллом вышел в онлайне

2 июня состоялся цифровой релиз фильма «Грязные деньги». Боевик Гая Ричи уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и других стримингах.

Таким образом, лента доступна для домашнего просмотра меньше чем через три недели после премьеры в мировом прокате — картина появилась в кинотеатрах 15 мая. За это время сборы проекта достигли скромных $ 13,4 млн, из которых 366 млн рублей приходится на Россию.

«Грязные деньги» официально вышли в российском прокате 21 мая. Картина рассказывает о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).