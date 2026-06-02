Почему корейский фильм «Надежда» обречен на успех в РФ

Корейский фантастический фильм «Надежда» имеет все шансы повторить в России успех «Субстанции». Об этом НСН рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

В российский прокат выйдет фильм-участник основного конкурса Каннского кинофестиваля «Надежда» («Hope») режиссера На Хон Джина. Главные роли в южнокорейском фантастическом экшене о вторжении инопланетян сыграли корейские актеры Хван Джон Мин и Чон Хо Ен («Игра в кальмара»), а также голливудские звезды Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Ромодановская раскрыла, что звёздные актеры станут основным фактором успеха кино в российском прокате.

«Я думаю, что у фильма очень большие шансы на успех. И ключевое преимущество – это голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Причем я видела фильм, но не буду спойлерить. Плюс российский зритель давно любит и хорошо принимает корейское кино. Оно у нас всегда пользовалось популярностью и имеет свою достаточно большую армию поклонников. Я думаю, что кино должно как минимум повторить успех «Субстанции» с Дэми Мур», - отметила она.

Также Ромодановская раскрыла, что появление фильма в основном конкурсе Каннского кинофестиваля тоже повлияет на интерес аудитории и раскрыла, чем корейские фильмы отличаются от голливудских.

«Да, это влияет, безусловно. Для аудитории, которая ждет именно фестивальные фильмы, это тоже будет существенным резоном пойти в кино. Корейское кино от голливудского отличается жесткостью. Основная целевая аудитория голливудской фантастики – это семейная аудитория, и они стремятся захватить как можно более широкий круг зрителей, соответственно, делают ее нейтральной. В то время как корейское кино в первую очередь направлено на взрослого зрителя», - подытожила она.

