$71.5586.25

Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом

Чемпионат.com

Уже 19 июня состоится премьера второго сезона сериала «Шугар». Шоу вновь расскажет о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и также будет искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.

Объявлено расписание выхода сериала «Шугар-2» с Колином Фарреллом
© Чемпионат

Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 7 августа.

Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 19 июня
  • 2-я серия 26 июня
  • 3-я серия 3 июля
  • 4-я серия 10 июля
  • 5-я серия 17 июля
  • 6-я серия 24 июля
  • 7-я серия 31 июля
  • 8-я серия 7 августа