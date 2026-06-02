Объявлено расписание выхода сериала «Шугар-2» с Колином Фарреллом

Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом
Уже 19 июня состоится премьера второго сезона сериала «Шугар». Шоу вновь расскажет о частном детективе, расследующем таинственное исчезновение любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. В продолжении главный герой возьмётся за дело о пропаже ещё одного человека и также будет искать ответы на вопросы о своей пропавшей сестре.
Во второй сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 7 августа.
Расписание выхода второго сезона сериала «Шугар»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 19 июня
- 2-я серия 26 июня
- 3-я серия 3 июля
- 4-я серия 10 июля
- 5-я серия 17 июля
- 6-я серия 24 июля
- 7-я серия 31 июля
- 8-я серия 7 августа