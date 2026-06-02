Вышел трейлер боевика «Как ограбить банк» от режиссера «Быстрее пули»

Компания Amazon MGM Studios представила большой трейлер фильма «Как ограбить банк». Новый фильм Дэвида Литча («Быстрее пули») выйдет в мировых кинотеатрах 4 сентября.

Лента расскажет историю грабителей, которые документируют в соцсетях каждое совершённое преступление. Однажды они всё же привлекают внимание полиции, за ними начинается охота.

Главные роли в проекте сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорогая ярости»), Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда») и Анна Саваи («Сёгун»). Режиссёром выступил Дэвид Литч, известный в том числе по «Каскадёрам».