«Майкл» в России собрал более 400 млн рублей

2 июня сборы фильма «Майкл» в России превысили 400 млн рублей. Такого показателя картина про Майкла Джексона добилась на шестой день с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28-го числа. Лента остаётся лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи и другие ленты.

Тем временем общие сборы картины о легендарном музыканте превысили $ 850 млн. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой — сейчас первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.