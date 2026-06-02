Почему актер Власенко взлетел под купол театра в Великом Новгороде

Вчера в Великом Новгороде завершился третий фестиваль молодого кино "Новое движение".

Жюри основного конкурса во главе с продюсером Максимом Добромысловым, в которое вошли известные артисты Риналь Мухаметов и Анастасия Красовская, оператор Всеволод Каптур и режиссер Иван Соснин, первым делом на сцене станцевали - настолько прониклись настроением молодых кинематографистов, которые участвовали в фестивальном конкурсе. Ведущие церемонии - актеры Денис Власенко и Мария Лапшина - в конце вообще взлетели под колосники театра на специальных качелях. При этом пели песню, рефреном которой было слово "Лечу!". Это символизировало то, что фестиваль словно учит летать еще неоперившихся птенцов, которые затем, возможно, станут заметными людьми в кинематографическом мире.

Екатеринбург в этот день праздновал: главный приз и награду за режиссуру получил фильм "Ветер в голове" Арсения Московского. Все ребята - с Урала, все - непрофессионалы и только мечтают пойти учиться (благо, ВГИК был представлен на фестивале хорошо - и преподавателями, и студентами). Обладателю главного приза вручили и премию губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей. И это было весьма кстати, поскольку Даниил Март - автор сценария и один из продюсеров продал свою машину, чтобы снять это кино. Но главный продюсер фильма все же известный человек в киноидустрии - Ольга Ерофеева-Муравьева, которая решила вложиться в молодых и не проиграла.

Хулиганский фильм, действие которого происходит в выдуманной, но узнаваемой реальности рассказывает о путешествии трех непутевых друзей. Главный герой Помпей (Даниил Март) начал карьеру хоккеиста в США, но там узнал о неизлечимой болезни и вернулся в родные места, к своим. Его друзья - Муму (Никита Столяров) и Шакира (Степан Сазонов). Путешествие должно было превратиться в незабываемую поездку - так и случилось, но получилось совсем не то, на что рассчитывали друзья.

Авторы фильма "Меня пожирает собственная кровать" получили призы за лучшее визуальное решение и награду от кинопрокатной компании Vereteno и соцсети ВКонтакте. В прошлом году фильм этих же ребят "Привычка нюхать пальцы" был назван лучшим на фестивале, в этом они вернулись с новой работой. Лучшим актером назван Денис Косиков, сыгравший в драме "Чужой звонок". Лучшей актрисой - Дарья Матвеева из картины "Трасса Море - Море". Этот фильм также получил специальный "Приз молодых кинокритиков" - его вручили режиссеру Илье Храмову. Кстати картина появится в кинотеатрах уже 9 июля.

Помимо пяти призов, вручили и дипломы.

Фильм "Не золото" режиссера Тахмины Мюссе получил диплом "За смелость". Объявляя обладателя диплома "За чувственность", член жюри Иван Соснин отметил, что награда достается действительно нежной, мягкой и невероятно приятной картине. Диплом жюри получила лента "Жужа" режиссера Юлии Анищенко. Диплом жюри "За впечатлительность" - фильм "Д-76" режиссера Алексея Житковского.

Кинокритики, которые работали на фестивале, также подвели итоги - вели таблицу, где оценивали картины. Им больше всего понравился фильм "Жужа".

А обозреватель "РГ" была слегка расстроена тем, что легкая и веселая картина про русских кайтеров во Вьетнаме "Селф-животное" понравилась, похоже, ей одной и еще небольшому количеству людей. Однако, на фестивале присутствовали и прокатчики. Будет интересно последить за тем, как молодое авторское кино проявит себя в кинотеатрах.

Прямая речь

Артем Михалков, генеральный продюсер фестиваля: