Почему режиссер Юрий Быков изменил себе

На фестивале «Новое движение» в Великом Новгороде кинорежиссер Юрий Быков представил свой новый проект «Вершина» наряду с дебютантами, идущими к цели в одиночку и в компании известных продюсеров, вплоть до Светланы Бондарчук.

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В 2013-м «Майор» Юрия Быкова участвовал в «Неделе критики» Каннского кинофестиваля. Мировая премьера его «Дурака» состоялась на крупнейшем международном кинофестивале в Локарно, где исполнитель главной роли Артем Быстров получил награду за лучшую мужскую роль – честного сантехника. Быков снял сериалы «Метод» и «Спящие», полнометражный «Завод».

Представляя свою новую картину, работа над которой продолжается, он сравнил ее с «Эверестом» исландского режиссера Бальтасара Кормакура, открывавшей в 2015-м Венецианский кинофестиваль, и американским «Скалолазом» 1993-го финского режиссера Ренни Харлина, работавшего тогда в Голливуде, с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

В «Вершине» начинающие альпинисты в сопровождении гидов, которым просто нужны деньги, поднимаются в горы. Среди них – сорокалетний Дмитрий Зорин, который ни с кем не идет на сближение. Погода портится. Неопытных альпинистов поджидают камнепад, холод, дикие животные, вьюга, сход ледника. Каждому из них предстоит понять, что вершина для него – не гора, а осознание того, что человеку нужен человек, и этот путь стоит даже собственной жизни.

«Раньше я делал камерные картины, в интерьерах, а это сложнейшая, постановочная картина, - рассказал режиссер. - Не знаю, какая она будет. Мы снимали в трех ущельях в Приэльбрусье и Архызе, по всему Кавказу проехали. Были разные локации, постоянные переезды. В павильоне сняли только казарму. Все остальное снималось на натуре на высоте от 2000-2500 метров до 3400. Дело даже не в высоте. Просто ты идешь, а рядом двухкилометровая пропасть. Спасибо артистам, что согласились на это. У зрителей будет естественное ощущение присутствия с героями в экстремальных условиях. Это экшн-картина с элементами триллера. Она гораздо крупнее, чем обычная авторская картина. История уникальная. Из небольшого замысла родилась масштабная картина. Обычно такие фильмы не снимают на натуре даже в Голливуде, чтобы не покалечить артистов. У нас никто не погиб. Актер Олег Фомин правда сказал, что сломал ногу, но на самом деле, это не так. Единственное, что палец Банщиковой пострадал. Она его сломала, когда ей пришлось удерживать человека на карнизе за веревку».

Анна Банщикова уточнила:

«Я оторвала сухожилие. Его пришили. Теперь все хорошо. Мы преодолели свои страхи. Я боюсь высоты. Один актер висел вниз головой. Мы с Сашей Робаком научились по 12 часов не ходить в туалет».

Осторожный продюсер на всякий случай заметил, что на картине работали скалолазы, которые подстраховывали актеров, сделали специальное ограждение, чтобы было безопасно, чтобы юридических вопросов ни у кого не возникало.

В Новгороде Юрий Быков произнес речь о том, что такое зрительское и авторское кино и попытался объяснить, в какой сфере работает сам.