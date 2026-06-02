«Очень страшное кино 6»: что известно о перезапуске культовой франшизы

В июне 2026 года на экраны выходит очередная часть «Очень страшного кино» — легендарной комедии 2000-х, которая высмеивала популярные хорроры. Это будет не просто первая за 13 лет картина в рамках культовой франшизы, но и полноценный перезапуск проекта с возвращением легендарных героев первых частей. Более того, к работе над шестым фильмом вернулись создатели первых двух картин — братья Уайанс. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет на экраны новая часть, какие ужастики в ней будут пародировать и раскрывает особенности сюжета «Очень страшного кино 6».

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Главное о фильме

Фото: Лента.ру

«Очень страшное кино» (Scary Movie, 2026) — американский комедийный хоррор, шестой из франшизы пародий на фильмы ужасов. Это первая картина серии за 13 лет: предыдущая часть вышла в 2013 году. Планируется, что новая лента станет мягким перезапуском вселенной с возвращением ключевых персонажей и узнаваемого юмора.

Дата выхода

О начале активной работы над шестой частью стало известно в апреле 2024 года. Сообщалось также, что производством фильма на этот раз занимаются кинокомпании Paramount Pictures и Miramax, хотя предыдущие пять частей были выпущены студией Dimension Films.

В октябре того же года появились новости о том, что к работе над комедией вернутся трое братьев — Шон, Марлон и Кинен Айвори Уэйансы, которые работали над первыми двумя фильмами «Очень страшного кино», вышедшими в 2000 и 2001 годах.

В январе 2025-го создатели анонсировали дату выхода новинки — 12 июня 2026 года. Однако через год старт проката сдвинули на неделю. 5 июня 2026 года фильм «Очень страшное кино 6» выйдет в кино.

Официальной премьеры в России не будет — Paramount приостановила работу в стране еще в 2022 году. Однако, учитывая популярность проекта, новинка может появиться в кинотеатрах в рамках так называемого серого проката.

Трейлер

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Сюжет

Действие происходит спустя 26 лет после событий первого фильма. Повзрослевшие герои Синди Кэмпбелл (Анна Фэрис), Бренда (Реджина Холл), Рэй (Шон Уэйанс) и Мелкий (Марлон Уэйанс) вновь сталкиваются с легендарным убийцей в маске Призрачного лица. На этот раз к ним присоединяется взрослая дочь Синди — Сара (Сидни Парк). Герои вынуждены объединиться, чтобы вычислить маньяка, который не остановится, пока не уничтожит их всех.

Новая часть будет высмеивать культуру отмены, то есть форму общественного бойкота, при которой человек исключается из социальных, профессиональных или культурных кругов из-за своих слов или действий, признанных оскорбительными, а также гиперчувствительность современного зрителя. А еще в ней будет множество отсылок и пародий на кассовые хорроры, которые успели выйти после премьеры пятой части «Очень страшного кино». Судя по трейлеру, объектами пародий станут:

Фото: Лента.ру

Еще в ролике можно заметить отсылки на хитовые сериалы «Уэнсдей» (в видео появляется девочка по имени Tuesday, то есть Вторник) и «Очень странные дела», а также на оскароносный фильм «Все, везде и сразу».

Будут в комедии и пародии на классические хоррор-франшизы «Крик» и «Техасская резня бензопилой».

Актеры и роли

Новое «Очень страшное кино» планируется одновременно как перезапуск и как продолжение франшизы, поэтому в фильм вернутся многие актеры из первых частей:

Но возвращаются не все полюбившиеся персонажи. Например, в шестом фильме не будет актрисы Шэннон Элизабет, которая в первой части играла красотку Баффи. Не вернутся и Кармен Электра, пародировавшая в первой части Дрю Бэрримор из «Крика», а также Тим Карри, сыгравший профессора Олдмена.

Фото: Лента.ру

Производство

В апреле 2024 года студии Miramax и Paramount официально объявили, что работа над новой частью «Очень страшного кино» началась. Позднее стало известно, что впервые за долгое время к руководству франшизой возвращаются братья Уэйанс — Марлон, Шон и Кинен Айвори. Именно они создали узнаваемый стиль «Очень страшного кино».

Снявший первые две части Кинен Айвори Уэйанс в шестом фильме занял режиссерское кресло, а Шон и Марлон работали над сценарием.

Съемочный процесс стартовал осенью 2025 года в Лос-Анджелесе. Создатели фильма постарались, чтобы съемки прошли в обстановке секретности, чтобы сохранить эффект неожиданности для шуток и камео.

Монтаж, озвучивание и работа над визуальными эффектами были завершены к весне 2026-го. В мае картина получила финальный рейтинг Американской киноассоциации — необходимое условия для проката. Поскольку в картине много черного и сексуализированного юмора, обсценной лексики и пародийного насилия, кино будет предназначено только для совершеннолетних.

Шоураннер Марлон Уэйанс назвал новинку «ребуквелом» — смесью ребута и сиквела, то есть продолжения и перезапуска. При этом создатели ставят перед собой задачу возродить жанр комедии. «Мы пытаемся вернуть смех. Речь идет о возвращении комедии в том виде, в каком она была раньше. И я думаю, что единственный способ сделать это — отменить культуру отмены», — заявил Уэйанс в интервью Entertainment Weekly.

«Мы будем делать то, что делаем всегда. Мы будем высмеивать всех. У нас есть рецепт, у нас есть формула, которую нельзя повторить или скопировать. Можно попытаться, но она очень специфична. Так мы выросли, так мы видим мир. Это та семья, в которой мы воспитывались, то чувство юмора, которым мы все руководствовались, которое мы унаследовали от нашей матери», – Марлон Уэйанс, сценарист «Очень страшного кино»

На 2026 год вселенная «Очень страшного» включает пять полнометражных фильмов, не считая готовящейся к выходу шестой части. В общей сложности они собрали в прокате более 896 миллионов долларов. Первая картина франшизы, стартовавшая в кино в 2000 году, стала одним из самых кассовых фильмов ужасов с возрастным рейтингом R (17+ в США) за всю историю.

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2000

В главных ролях: Анна Фэрис, Джон Абрахамс, Марлон Уайамс

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,0, IMDb — 6,3

Год назад компания глуповатых подростков (Синди, Бренда, Рэй и Мелкий) на машине случайно сбила человека и, чтобы скрыть следы преступления, утопила тело в озере. Ровно через год загадочный маньяк в маске Призрачного лица начинает охоту на ребят, ликвидируя их одного за другим. Синди пытается выследить преступника.

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2001

В главных ролях: Анна Фэрис, Марлон Уайамс, Реджина Холл

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,4, IMDb — 5,4

После событий первой части проходит год. Герои поступают в колледж (по закону «Очень страшного кино» все, кого не стало в прошлом фильме, воскресают) и стараются начать новую жизнь. Но вместо этого оказываются втянуты в паранормальный эксперимент профессора Олдмена, который пытается доказать существование духов. В доме с привидениями студенты случайно выпускают на свободу демона, и он вселяется в Синди.

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2003

В главных ролях: Анна Фэрис, Лесли Нильсон, Чарли Шин

Рейтинг: «Кинопоиск» — 6,2, IMDb — 5,5

Синди работает журналисткой и исследует сразу две загадки: появление гигантских кругов на полях фермера Тома Логана и смерть своей лучшей подруги Бренды, которая посмотрела проклятую видеокассету и через семь дней была убита. Синди тоже смотрит эту кассету и попадает под действие проклятия.

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2006

В главных ролях: Анна Фэрис, Реджина Холл, Крэйг Бирко

Рейтинг: «Кинопоиск» — 5,8, IMDb — 5,1

Синди устраивается сиделкой к старушке, которая живет в жутком доме с призраком японского мальчика. Тем временем Землю атакуют гигантские инопланетные треножники, и призрак намекает, что ключ к спасению — в сердце его отца. Синди вместе с чудесно ожившей Брендой отправляются в таинственную деревню на поиски предков мальчика.

«Очень страшное кино 5»

Фото: Лента.ру

Супружеская пара Джоди и Дэн забирают к себе троих осиротевших племянников, которые несколько месяцев прожили в лесу. Вместе они переезжают в большой дом с камерами видеонаблюдения. Вскоре там начинается паранормальщина: детей преследует таинственное существо по имени Мама.