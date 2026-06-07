Каким будет продолжение аниме «Магия и мускулы»

На 2027 год запланирован выход третьего сезона аниме-сериала «Магия и мускулы». Это забавное экшен-фэнтези о парне, который учится в школе волшебства, но не обладает магическими способностями. Аниме пестрит отсылками к «Гарри Поттеру», а еще напоминает культового «Ванпанчмена». В новом сезоне главный герой примет участи в магическом турнире. «Лента.ру» напоминает, чем закончился второй сезон «Магии и мускулов», раскрывает дату выхода и сюжет продолжения.

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Главное об аниме

Страна: Япония

Оригинальное название: マッシュル-MASHLE- (Mashle: Magic and Muscles)

Жанр: фэнтези, комедийный боевик

Студия: A-1 Pictures

Сколько серий: 24 (2 сезона)

Длительность одной серии: 23 минуты

Когда вышел первый сезон: весна 2023 года

Дата выхода 3-го сезона: 2027 год

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.5

Фото: Лента.ру

С 2020 по 2023 год серию «Магия и мускулы» публиковал журнал сёнен-манги Weekly Shōnen Jump. Манга «Магия и мускулы» завершилась в июле 2023-го — всего через три дня после того, как закончился первый сезон аниме-адаптации.

Над экранизацией манги работает студия A-1 Pictures. Среди ее самых громких проектов — хитовые аниме-сериалы «Поднятие уровня в одиночку», «Мастера Меча Онлайн», «Темный дворецкий» и «Fairy Tail: Сказка о Хвосте Феи».

Дата выхода

Второй сезон «Магии и мускулов» завершился в марте 2024-го. Через два месяца стало известно, что история Мэша Берндэда продолжится — правда формат экранизации долгое время оставался под вопросом (вместо нового сезона зрители могли увидеть полнометражный аниме-фильм или OVA). На токийском фестивале Jump Festa 2026 студия A-1 Pictures все же анонсировала полноценный третий сезон «Магии и мускулов».

Третий сезон аниме-сериала «Магия и мускулы» выйдет в 2027 году. График выхода серий не уточняется. И первый, и второй сезоны аниме выходили весной — поэтому есть вероятность, что релиз новой главы запланирован на весну 2027-го.

В обоих сезонах «Магии и мускулов» было по двенадцать серий — скорее всего, в продолжении число эпизодов не изменится. Аниме вновь будет выходить на стриминговом сервисе Crunchyroll (этот сервис официально не доступен в РФ) и в рамках аниме-блока Toonami на телеканале Adult Swim.

Трейлер

Полноценного трейлера к третьему сезону аниме «Магия и мускулы» еще нет. Зато у проекта уже есть короткий анонсирующий тизер: он вышел в декабре 2025 года.

В мае 2026 года студия A-1 Pictures поделилась постером с одним из новых персонажей — старшим братом главного героя, волшебником Доминой Блоулайвом.

Сюжет и персонажи

О чем аниме

События «Магии и мускулов» разворачиваются в Волшебном Измерении, которое населяют люди с магическими способностями. Тех немногих, кто рождается без волшебного дара, лишают жизни.

Местный магический мир — это явная пародия на вселенную «Гарри Поттера». Здесь есть несколько школ магии, волшебные палочки и даже собственный аналог квиддича (спортивное состязание на летающих метлах).

Главный герой истории — Мэш Берндэд — не обладает магическим даром. Он жил в лесной глуши вместе со своим отцом и с юных лет учился решать проблемы с помощью своих мышц. В итоге постоянные тренировки наделили парня нечеловеческой физической силой.

Фото: Лента.ру

Спокойная жизнь закончилась, когда тайну Мэша узнали два полицейских. Чтобы избежать казни, парню пришлось поступить в магическую академию «Истон». Теперь его задача — пройти магическую подготовку, полагаясь только на собственные мускулы.

За два сезона Мэш, ставший учеником «Истона», успел обзавестись верными друзьями, соперниками, союзниками и даже самопровозглашенной невестой. Он раз за разом доказывал, что с помощью силы и находчивости можно одолеть настоящих магов. Оказывается, чтобы летать на метле, достаточно просто очень быстро перебирать ногами в воздухе, а если сломать волшебные палочки, их заклинания тебе не навредят.

Чем закончился второй сезон

В финале второго сезона Мэш защитил директора Уолберга и всю академию «Истон» от лидера организации «Невинный Зеро» (в других переводах — «Невиновный Ноль»). Оказалось, что сам Мэш — один из шести сыновей Невинного Зеро. Злодей, который уже заполучил магию пространства и времени, планирует использовать тела своих детей, чтобы обрести бессмертие.

Тайну Мэша узнали простые гражданские. Они взбунтовались против того, чтобы человек без способностей учился в «Истоне» и претендовал на звание Божественного Провидца (высший магический ранг). Директор Уолберг поддержал Мэша и успокоил разъяренную толпу.

Теперь от Мэша зависит не только его собственная жизнь, но и судьба его союзников. Если Берндэд так и не сможет стать Божественный Провидцем, парня казнят, а его друзей объявят предателями.

Фото: Лента.ру

Третий сезон

В третьем сезоне аниме подойдет к одной из самых напряженных фаз сюжета. Третий сезон аниме экранизирует арку «Турнир Трех Магий — Финальный экзамен на звание Божественного Провидца". Это предпоследняя сюжетная арка всей манги (75-102 главы оригинальной истории).

Мэш примет участие в Турнире Трех Магий — соревновании между сильнейшими учениками из трех магических академий: «Истон», «Сент-Арс» и «Уолкис». Победитель Турнира удостоится звания Божественного Провидца. Берндэду придется не только биться с талантливыми соперниками, но и скрывать от них правду о своих силах (вернее, их отсутствии).

Помимо этого, Мэш столкнется с другими детьми Невинного Зеро — одаренными магами Думом и Доминой Блоулайвом.