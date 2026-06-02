35 лучших американских комедий всех времен

Американские комедии — это не только кино про глуповатых подростков, изобилующее дерзкими шутками и пошлыми разговорами. Чтобы это доказать, «Лента.ру» рассказывает о 35 малоизвестных, но очень смешных комедиях из США (ну, а фанатам американской комедийной классики советуем дочитать подборку до конца).

© Lenta.ru

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1944

Оригинальное название: Arsenic and Old Lace

Режиссер: Фрэнк Капра

Длительность: 1 час 58 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9

В ролях: Кэри Грант, Присцилла Лэйн, Рэймонд Мэсси, Джек Карсон

Черно-белая комедия положений с закрученным сюжетом, безумными персонажами и шикарным актерским составом. С момента выхода фильма пошло больше 80 лет, а он все еще способен заставить зрителей искренне хохотать.

После свадьбы с Мортимером Брюстером (Кэри Грант) юная Элейн (Присцилла Лэйн) переезжает в дом его семьи. Помимо молодоженов, в мрачном родовом гнезде Брюстеров живут две пожилые тетушки Мортимера и его сумасшедший двоюродный брат, возомнивший себя 26-м президентом США Тедди Рузвельтом. Вскоре в доме появляется еще один жилец — беглый маньяк, еще один брат Мортимера, — а миловидные старушки тоже оказываются безумными.

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1968

Оригинальное название: The Producers

Режиссер: Мэл Брукс

Длительность: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.5

В ролях: Зеро Мостел, Джин Уайлдер, Кеннет Марс, Дик Шоун

Культовая музыкальная комедия, которая наделяет фарсовой легкостью страшные темы нацизма и антисемитизма. У картины есть второе, куда более говорящее название: «Весна для Гитлера». А вообще «Продюсеры» легли в основу одноименного мюзикла и успешного киноремейка 2005 года.

США, 1960-е. Бродвейский продюсер Макс Бялысток (Зеро Мостел) ставит один провальный мюзикл за другим — деньги и идеи заканчиваются, а успех так и не достигнут. На помощь Максу внезапно приходит бухгалтер-неудачник Лео Блум (Джин Уайлдер). Он предлагает продюсеру сумасшедший план: поставить заведомо провальный мюзикл и прикарманить часть денег, выделенных на шоу.

«Военно-полевой госпиталь»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1969

Оригинальное название: MASH

Режиссер: Роберт Олтмен

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.3

В ролях: Дональд Сазерленд, Эллиотт Гулд, Том Скеррит, Салли Келлерман

Политическая сатира на грани фарса и смелое антивоенное высказывание. Жизнь американских военных медиков в разгар Корейской войны. У фильма есть сиквел — ситком «Чертова служба в госпитале Мэш», который не уступает оригиналу в дерзости и качестве черного юмора.

Начало 1950-х, хирурги Пирс (Дональд Сазерленд) и Форрест (Том Скеррит) начинают службу в передвижном военно-полевом госпитале № 4077. Война давит на психику, и чтобы хоть как-то отвлечься от окружающего хаоса, новоприбывшие врачи жестко подкалывают друг друга, своих коллег и военных, отпускают непристойные шуточки и стремятся не пропустить ни одной юбки.

«Зверинец»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1978

Оригинальное название: Animal House

Режиссер: Джон Лэндис

Длительность: 1 час 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 7.4

В ролях: Том Халс, Стефен Ферст, Марк Меткалф, Мэри Луиз Уэллер

Знаковое для американской культуры кино — прародитель жанра студенческих комедий. Юмор здесь не настолько животный, как в условном «Американском пироге», но вульгарных шуток и провокационных сцен все же довольно много.

Начало 1960-х. Первокурсники Ларри Крогер (Том Халс) и Кент Дорфман (Стефен Ферст) поступают в колледж Фабер. Местное студенческое братство «Омега» не принимает новичков в свои ряды — в это элитное коммьюнити входят только дети из состоятельных семей. Зато Ларри и Кента с радостью берут в братство «Дельта», состоящее из шумных ребят с сомнительной успеваемостью. Противостояние снобов из «Омеги» и весельчаков из «Дельты» набирает обороты.

«Калейдоскоп ужасов»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1982

Оригинальное название: Creepshow

Режиссер: Джордж А. Ромеро

Длительность: 2 часа

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.8

В ролях: Хэл Холбрук, Эдриенн Барбо, Фриц Уивер, Лесли Нильсен

Пять нелепых хоррор-историй, объединенных в один комедийный альманах. Красочный комиксный визуал, черный юмор и устаревшие спецэффекты, которые добавляют этому слэшеру особый шарм. Сценарист проекта — легендарный писатель Стивен Кинг.

Мужчина, пострадавший от рук дочери, восстает из могилы прямо в День отца. Фермер находит упавший метеорит и планирует его выгодно продать. Муж наказывает неверную супругу и ее любовника, но парочка восстает, чтобы отомстить. Уборщик открывает старинный сундук и выпускает на волю жуткое чудовище. Миллионер-инсектофоб страдает из-за нашествия тараканов.

«Это — Spinal Tap!»

Фото: Лента.ру

Талантливое рокьюментари (то есть мокьюментари по рокеров) об участниках вымышленной британской группы Spinal Tap: все классические стереотипы о рок-звездах 70-х и 80-х. Псевдодокументалка получилась настолько убедительной, что первые зрители приняли ее за настоящее документальное кино.

Когда-то они были легендами в мире хэви-метала и глэм-рока. Сейчас на дворе 1982 год, и их популярность явно идет на спад. Пятеро стареющих рокеров отправляются в прощальный тур по США, постоянно ссорятся из-за низких продаж билетов и пытаются ухватиться за остатки былой славы.

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1986

Оригинальное название: Ferris Bueller's Day Off

Режиссер: Джон Хьюз

Длительность: 1 час 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.8

В ролях: Мэттью Бродерик, Алан Рак, Миа Сара, Джеффри Джонс

Жизнеутверждающая комедия от режиссера «Один дома». В происходящее на экране, конечно, верится с трудом, но «Выходной» и не пытается быть реалистичным — это просто легкое и позитивное кино.

Незадолго до выпускных экзаменов старшеклассник Феррис (Мэттью Бродерик) решает устроить себе полноценный день отдыха. Он притворяется больным, чтобы прогулять школу, и вместе с лучшим другом Кэмероном (Алан Рак) и подругой Слоэн (Миа Сара) отправляется в путь. Троица едет в Чикаго на машине отца Кэмерона. Друзей ждет незабываемый день.

«Сбрось маму с поезда»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1987

Оригинальное название: Throw Momma from the Train

Режиссер: Дэнни Де Вито

Длительность: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.3

В ролях: Дэнни Де Вито, Билли Кристал, Ким Грайст, Энн Рэмси

Черная комедия, пародирующая культовый нуарный триллер Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде». Режиссерский дебют Дэнни Де Вито.

Писатель Ларри Доннер (Билли Кристал) ненавидит свою бывшую жену — она украла его идею книги и выпустила настоящий бестселлер. Ученик Ларри Нэд (Дэнни Де Вито) устал от вечных нападок своей матери, с которой вынужден жить. Однажды мужчины понимают: их проблемы можно решить только одним способом — избавиться от своих мучительниц. Чтобы не вызывать ненужных подозрений, Ларри и Нэд решают поменяться жертвами.

«Уикенд у Берни»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1989

Оригинальное название: Weekend at Bernie's

Режиссер: Тед Котчефф

Длительность: 1 час 38 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 6.4

В ролях: Эндрю Маккарти, Джонатан Силверман, Катрин Мэри Стюарт, Терри Кайзер

Сюрреалистичная криминальная комедия с необычной завязкой, изобретательными шутками и яркими героями.

Друзья Ларри (Эндрю Маккарти) и Ричард (Джонатан Силверман) случайно узнают, что кто-то в их страховой фирме занимается финансовыми махинациями, и сообщают о проблеме своему боссу Берни (Терри Кайзер). Берни — а именно он присваивает себе чужие деньги — решает избавиться от слишком любопытных подчиненных. Он заказывает их мафии, но в итоге сам становится жертвой гангстеров. Ларри и Ричарду, оказавшимся на вечеринке Берни в его шикарном доме, приходится выдавать труп начальника за живого человека.

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1992

Оригинальное название: Wayne's World

Режиссер: Пенелопа Сфирис

Длительность: 1 час 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 7.0

В ролях: Майк Майерс, Дэна Карви, Роб Лоу, Тиа Каррере

Музыкальная комедия, которая возродила любовь американцев к группе Queen. В основу сюжета легли скетчи из культового юмористического шоу Saturday Night Live.

Молодые и дурашливые Гарф (Дэна Карви) и Уэйн (Майк Майерс) обожают тяжелый рок. Они ведут музыкальную программу «Мир Уэйна», которая пользуется популярностью в их родном городе. О «Мире Уэйна» узнает крупный бизнесмен Бен (Роб Лоу) и решает заработать на передаче: предлагает перенести шоу на его канал. Вскоре Уэйн влюбляется в певицу Кассандру (Тиа Каррере), к которой неравнодушен и Бен. В итоге молодые и дерзкие друзья решают вести шоу по-своему.

«Пули над Бродвеем»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 1994

Оригинальное название: Bullets Over Broadway

Режиссер: Вуди Аллен

Длительность: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.4

В ролях: Джон Кьюсак, Дайэнн Уист, Дженнифер Тилли, Чазз Пальминтери

Незаслуженно обделенная вниманием криминальная комедия от настоящего мастера жанра — Вуди Аллена. Острый юмор и атмосфера ревущих двадцатых.

США, 1920-е. Молодой амбициозный драматург Дэвид (Джон Кьюсак) хочет поставить свою новую пьесу на Бродвее. Денег нет, поэтому Дэвид отчаянно пытается найти спонсора. На помощь приходит именитый нью-йоркский гангстер Ник Валенти (Джо Витерелли) — он соглашается проспонсировать пьесу, но выдвигает обязательное условие: главную роль в будущей постановке должна сыграть его любовница — капризная и абсолютно бездарная актриса Оливия (Дженнифер Тилли).

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2000

Оригинальное название: Road Trip

Режиссер: Тодд Филлипс

Длительность: 1 час 34 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.5

В ролях: Брекин Мейер, Рейчел Блэнчард, Шонн Уильям Скотт, Эми Смарт, Паоло Костанзо

Эталонное роуд-муви о компании студентов, колесящих по США и влипающих в приключения. Режиссер — Тодд Филлипс, автор хитовой комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе».

Джош (Брекин Мейер) и Тиффани (Рейчел Блэнчард) начали встречаться в старшей школе, вынужденно разъехались по разным колледжам и решили продолжить отношения на расстоянии. Все шло хорошо, пока Джош не начинает подозревать возлюбленную в изменах. В итоге расстроенный парень сам изменяет девушке, записывает секс на кассету и случайно отправляет ее Тиффани. Единственный способ спасти отношения — отправиться на другой конец США в компании троих друзей и перехватить компрометирующую запись.

«Парни из женской общаги»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2002

Оригинальное название: Sorority Boys

Режиссер: Уоллес Володарски

Длительность: 1 час 33 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 5.5

В ролях: Бэрри Уотсон, Майкл Розенбаум, Харланд Уильямс, Мелисса Сейджмиллер

Если бы «В джазе только девушки» снимали в начале нулевых... Понятный сюжет, яркая картинка и поразительно смешные актеры.

Безалаберных друзей-студентов Адама (Майкл Розенбаум), Дэйва (Бэрри Уотсон) и Дуфера (Харланд Уильямс) выгоняют из общежития. Чтобы не ночевать на улице, парни решаются на отчаянную авантюру — надевают парики, переодеваются в женские наряды и выдают себя за новых студенток. Новоиспеченным Адине, Дэйзи и Роберте выделяют комнату в женском общежитии. Афера идеально работает ровно до тех пор, пока Дэйв-Дэйзи не влюбляется в красотку Лею (Мелисса Сейджмиллер).

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2004

Оригинальное название: Napoleon Dynamite

Режиссер: Джаред Хесс

Длительность: 1 час 36 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.0

В ролях: Джон Хидер, Джон Грайз, Аарон Руэлл, Эфрен Рамирес

Добрая история с небанальным юмором. Этот теплый и искренний фильм, может, и не доведет до истерики, но улыбка во время просмотра гарантирована.

Странный парень Наполеон Динамит (Джон Хидер) живет в американской глубинке, ссорится с семьей, рисует необычных животных и мечтает стать ниндзя. Жизнь этого нелепого подростка меняется, когда его единственный друг Педро (Эфрен Рамирес) решает баллотироваться в старосты класса. Соперница Педро — главная звезда школы по имени Саммер (Хэйли Дафф).

Фото: Лента.ру

Глупость отдельного человека, выкрученная на максимум, и эффектная издевка над американским обществом. Главная прелесть картины — уморительная актерская игра комика Уилла Феррелла.

Рон Бургунди (Уилл Феррелл) — самый рейтинговый телеведущий 1970-х, а еще закоренелый шовинист. Он уверен, что единственная задача женщин в телеэфире — рассказывать о моде и кулинарных рецептах. Его стереотипное мышление ломает появление Вероники Корнигстоун (Кристина Эпплгейт) — амбициозной журналистки, которая не готова быть очередным «украшением экрана».

Фото: Лента.ру

Веселый фильм о том, как сложно найти друзей, став взрослым. Комедийный дуэт Пола Радда и Джейсона Сигела — выше всяких похвал.

Успешный риелтор Питер (Пол Радд) вот-вот женится на красотке Зои (Рашида Джонс). Предстоящую церемонию омрачает одно обстоятельство: у Пола нет лучшего друга, который может стать шафером на его свадьбе. Чтобы найти подходящего кандидата, придется посетить несколько неловких «свиданий».

«Проект X: Дорвались»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2012

Оригинальное название: Project X

Режиссер: Нима Нуризаде

Длительность: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 6.7

В ролях: Томас Манн, Оливер Купер, Джонатан Даниэль Браун, Дакс Флэйм

Классический для молодежных комедий сюжет: подростки устраивают шумную вечеринку втайне от родителей. Мокьюментари-составляющая усмешняет происходящее в несколько раз.

Старшеклассники Коста (Оливер Купер) и Джей Би (Джонатан Даниэль Браун) решают с размахом отпраздновать день рождения их друга Томаса (Томас Манн). Локацией для будущей легендарной тусовки становится дом Томаса — его родители как раз уехали из города. Ситуация выходит из-под контроля, когда на праздник приходит слишком много гостей.

Самое Австралии, который собрал на своей вечеринке 500 человек.

«7 дней в аду»

Фото: Лента.ру

Спортивное мокьюментари с максимально утрированным сюжетом и блестящим актерским составом. Соперников-теннисистов играют Энди Сэмберг и Кит Харингтон.

Полная и «совершенно правдивая» хроника самого длинного теннисного матча в истории. 2001 год, Уимблдонский турнир, первый раунд. К выходу на корт готовятся два талантливых спортсмена — Чарльз Пул (Кит Харрингтон) и Аарон Уильямс (Энди Сэмберг). Пул — фаворит турнира из Великобритании, Уильямс — дерзкий американец, который только недавно вернулся в большой спорт. Оба спортсмена еще не догадываются, что их эпический матч продлится семь дней.

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2015

Оригинальное название: Dope

Режиссер: Рик Фамуйива

Длительность: 1 час 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.2

В ролях: Шамеик Мур, Тони Револори, Кирси Клемонс, Кимберли Элиз

Дерзкая социальная комедия о жизни темнокожих американских подростков. Цепляющий саундтрек, харизматичные герои и впечатляющий культурный бэкграунд. Одну из ролей в фильме сыграл рэпер A$ap Rocky (настоящее имя — Раким Мэйерс).

1990-е, США. Паренек-гик по имени Малкольм (Шамеик Мур) живет в калифорнийском гетто, но мечтает вырваться из преступного района и поступить в Гарвард. Жизнь Малькольма меняется, когда после одной из вечеринок к нему в руки случайно попадают наркотики. Пока школьника ищет преступная банда, он начинает продавать товар через интернет.

«Образование»

Фото: Лента.ру

Год выхода: 2019

Оригинальное название: Booksmart

Режиссер: Оливия Уайлд

Длительность: 1 час 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 7.1

В ролях: Кейтлин Дивер, Бини Фелдштейн, Джессика Уильямс, Джейсон Судейкис

Актуальное молодежное драмеди с понятным посылом. Фильм выглядит глубже аналогичных комедий про школу, но остается смешным.

Старательные старшеклассницы Эми (Кейтлин Дивер) и Молли (Бини Фелдштейн) узнают, что поступили в самые престижные университеты страны. Только вот их одноклассники тоже прошли в хорошие вузы, а парень, которого оставляли на второй год, вообще устроился в Google. Получается, девочкам не обязательно было проводить все свободное время за книжками… Теперь у Эми и Молли остается всего одна ночь, чтобы наверстать упущенные годы школьного веселья.

Золотая классика

В эту часть подборки вошли лучшие американские комедии, ставшие золотой классикой. Эти дерзкие хиты 1980-1990-х и начала 2000-х давно приобрели культовый статус и просто обязательны к просмотру для всех поклонников жанра.