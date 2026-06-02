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35 лучших американских комедий всех времен: от скрытых шедевров до культовой классики

Lenta.ru

Американские комедии — это не только кино про глуповатых подростков, изобилующее дерзкими шутками и пошлыми разговорами. Чтобы это доказать, «Лента.ру» рассказывает о 35 малоизвестных, но очень смешных комедиях из США (ну, а фанатам американской комедийной классики советуем дочитать подборку до конца).

35 лучших американских комедий всех времен
© Lenta.ru

«Мышьяк и старые кружева»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 1944
  • Оригинальное название: Arsenic and Old Lace
  • Режиссер: Фрэнк Капра
  • Длительность: 1 час 58 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9
  • В ролях: Кэри Грант, Присцилла Лэйн, Рэймонд Мэсси, Джек Карсон

Черно-белая комедия положений с закрученным сюжетом, безумными персонажами и шикарным актерским составом. С момента выхода фильма пошло больше 80 лет, а он все еще способен заставить зрителей искренне хохотать.

После свадьбы с Мортимером Брюстером (Кэри Грант) юная Элейн (Присцилла Лэйн) переезжает в дом его семьи. Помимо молодоженов, в мрачном родовом гнезде Брюстеров живут две пожилые тетушки Мортимера и его сумасшедший двоюродный брат, возомнивший себя 26-м президентом США Тедди Рузвельтом. Вскоре в доме появляется еще один жилец — беглый маньяк, еще один брат Мортимера, — а миловидные старушки тоже оказываются безумными.

«Продюсеры»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 1968
  • Оригинальное название: The Producers
  • Режиссер: Мэл Брукс
  • Длительность: 1 час 28 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.5
  • В ролях: Зеро Мостел, Джин Уайлдер, Кеннет Марс, Дик Шоун

Культовая музыкальная комедия, которая наделяет фарсовой легкостью страшные темы нацизма и антисемитизма. У картины есть второе, куда более говорящее название: «Весна для Гитлера». А вообще «Продюсеры» легли в основу одноименного мюзикла и успешного киноремейка 2005 года.

США, 1960-е. Бродвейский продюсер Макс Бялысток (Зеро Мостел) ставит один провальный мюзикл за другим — деньги и идеи заканчиваются, а успех так и не достигнут. На помощь Максу внезапно приходит бухгалтер-неудачник Лео Блум (Джин Уайлдер). Он предлагает продюсеру сумасшедший план: поставить заведомо провальный мюзикл и прикарманить часть денег, выделенных на шоу.

«Военно-полевой госпиталь»

Фото: Лента.ру

Политическая сатира на грани фарса и смелое антивоенное высказывание. Жизнь американских военных медиков в разгар Корейской войны. У фильма есть сиквел — ситком «Чертова служба в госпитале Мэш», который не уступает оригиналу в дерзости и качестве черного юмора.

Начало 1950-х, хирурги Пирс (Дональд Сазерленд) и Форрест (Том Скеррит) начинают службу в передвижном военно-полевом госпитале № 4077. Война давит на психику, и чтобы хоть как-то отвлечься от окружающего хаоса, новоприбывшие врачи жестко подкалывают друг друга, своих коллег и военных, отпускают непристойные шуточки и стремятся не пропустить ни одной юбки.

«Зверинец»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 1978
  • Оригинальное название: Animal House
  • Режиссер: Джон Лэндис
  • Длительность: 1 час 49 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 7.4
  • В ролях: Том Халс, Стефен Ферст, Марк Меткалф, Мэри Луиз Уэллер

Знаковое для американской культуры кино — прародитель жанра студенческих комедий. Юмор здесь не настолько животный, как в условном «Американском пироге», но вульгарных шуток и провокационных сцен все же довольно много.

Начало 1960-х. Первокурсники Ларри Крогер (Том Халс) и Кент Дорфман (Стефен Ферст) поступают в колледж Фабер. Местное студенческое братство «Омега» не принимает новичков в свои ряды — в это элитное коммьюнити входят только дети из состоятельных семей. Зато Ларри и Кента с радостью берут в братство «Дельта», состоящее из шумных ребят с сомнительной успеваемостью. Противостояние снобов из «Омеги» и весельчаков из «Дельты» набирает обороты.

«Калейдоскоп ужасов»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 1982
  • Оригинальное название: Creepshow
  • Режиссер: Джордж А. Ромеро
  • Длительность: 2 часа
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.8
  • В ролях: Хэл Холбрук, Эдриенн Барбо, Фриц Уивер, Лесли Нильсен

Пять нелепых хоррор-историй, объединенных в один комедийный альманах. Красочный комиксный визуал, черный юмор и устаревшие спецэффекты, которые добавляют этому слэшеру особый шарм. Сценарист проекта — легендарный писатель Стивен Кинг.

Мужчина, пострадавший от рук дочери, восстает из могилы прямо в День отца. Фермер находит упавший метеорит и планирует его выгодно продать. Муж наказывает неверную супругу и ее любовника, но парочка восстает, чтобы отомстить. Уборщик открывает старинный сундук и выпускает на волю жуткое чудовище. Миллионер-инсектофоб страдает из-за нашествия тараканов.

«Это — Spinal Tap!»

Фото: Лента.ру

Талантливое рокьюментари (то есть мокьюментари по рокеров) об участниках вымышленной британской группы Spinal Tap: все классические стереотипы о рок-звездах 70-х и 80-х. Псевдодокументалка получилась настолько убедительной, что первые зрители приняли ее за настоящее документальное кино.

Когда-то они были легендами в мире хэви-метала и глэм-рока. Сейчас на дворе 1982 год, и их популярность явно идет на спад. Пятеро стареющих рокеров отправляются в прощальный тур по США, постоянно ссорятся из-за низких продаж билетов и пытаются ухватиться за остатки былой славы.

«Выходной день Ферриса Бьюллера» / «Феррис Бьюллер берет выходной»

Фото: Лента.ру

Жизнеутверждающая комедия от режиссера «Один дома». В происходящее на экране, конечно, верится с трудом, но «Выходной» и не пытается быть реалистичным — это просто легкое и позитивное кино.

Незадолго до выпускных экзаменов старшеклассник Феррис (Мэттью Бродерик) решает устроить себе полноценный день отдыха. Он притворяется больным, чтобы прогулять школу, и вместе с лучшим другом Кэмероном (Алан Рак) и подругой Слоэн (Миа Сара) отправляется в путь. Троица едет в Чикаго на машине отца Кэмерона. Друзей ждет незабываемый день.

«Сбрось маму с поезда»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 1987
  • Оригинальное название: Throw Momma from the Train
  • Режиссер: Дэнни Де Вито
  • Длительность: 1 час 28 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.3
  • В ролях: Дэнни Де Вито, Билли Кристал, Ким Грайст, Энн Рэмси

Черная комедия, пародирующая культовый нуарный триллер Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде». Режиссерский дебют Дэнни Де Вито.

Писатель Ларри Доннер (Билли Кристал) ненавидит свою бывшую жену — она украла его идею книги и выпустила настоящий бестселлер. Ученик Ларри Нэд (Дэнни Де Вито) устал от вечных нападок своей матери, с которой вынужден жить. Однажды мужчины понимают: их проблемы можно решить только одним способом — избавиться от своих мучительниц. Чтобы не вызывать ненужных подозрений, Ларри и Нэд решают поменяться жертвами.

«Уикенд у Берни»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 1989
  • Оригинальное название: Weekend at Bernie's
  • Режиссер: Тед Котчефф
  • Длительность: 1 час 38 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 6.4
  • В ролях: Эндрю Маккарти, Джонатан Силверман, Катрин Мэри Стюарт, Терри Кайзер

Сюрреалистичная криминальная комедия с необычной завязкой, изобретательными шутками и яркими героями.

Друзья Ларри (Эндрю Маккарти) и Ричард (Джонатан Силверман) случайно узнают, что кто-то в их страховой фирме занимается финансовыми махинациями, и сообщают о проблеме своему боссу Берни (Терри Кайзер). Берни — а именно он присваивает себе чужие деньги — решает избавиться от слишком любопытных подчиненных. Он заказывает их мафии, но в итоге сам становится жертвой гангстеров. Ларри и Ричарду, оказавшимся на вечеринке Берни в его шикарном доме, приходится выдавать труп начальника за живого человека.

«Мир Уэйна»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 1992
  • Оригинальное название: Wayne's World
  • Режиссер: Пенелопа Сфирис
  • Длительность: 1 час 34 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 7.0
  • В ролях: Майк Майерс, Дэна Карви, Роб Лоу, Тиа Каррере

Музыкальная комедия, которая возродила любовь американцев к группе Queen. В основу сюжета легли скетчи из культового юмористического шоу Saturday Night Live.

Молодые и дурашливые Гарф (Дэна Карви) и Уэйн (Майк Майерс) обожают тяжелый рок. Они ведут музыкальную программу «Мир Уэйна», которая пользуется популярностью в их родном городе. О «Мире Уэйна» узнает крупный бизнесмен Бен (Роб Лоу) и решает заработать на передаче: предлагает перенести шоу на его канал. Вскоре Уэйн влюбляется в певицу Кассандру (Тиа Каррере), к которой неравнодушен и Бен. В итоге молодые и дерзкие друзья решают вести шоу по-своему.

«Пули над Бродвеем»

Фото: Лента.ру

Незаслуженно обделенная вниманием криминальная комедия от настоящего мастера жанра — Вуди Аллена. Острый юмор и атмосфера ревущих двадцатых.

США, 1920-е. Молодой амбициозный драматург Дэвид (Джон Кьюсак) хочет поставить свою новую пьесу на Бродвее. Денег нет, поэтому Дэвид отчаянно пытается найти спонсора. На помощь приходит именитый нью-йоркский гангстер Ник Валенти (Джо Витерелли) — он соглашается проспонсировать пьесу, но выдвигает обязательное условие: главную роль в будущей постановке должна сыграть его любовница — капризная и абсолютно бездарная актриса Оливия (Дженнифер Тилли).

«Дорожное приключение»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 2000
  • Оригинальное название: Road Trip
  • Режиссер: Тодд Филлипс
  • Длительность: 1 час 34 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.5
  • В ролях: Брекин Мейер, Рейчел Блэнчард, Шонн Уильям Скотт, Эми Смарт, Паоло Костанзо

Эталонное роуд-муви о компании студентов, колесящих по США и влипающих в приключения. Режиссер — Тодд Филлипс, автор хитовой комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе».

Джош (Брекин Мейер) и Тиффани (Рейчел Блэнчард) начали встречаться в старшей школе, вынужденно разъехались по разным колледжам и решили продолжить отношения на расстоянии. Все шло хорошо, пока Джош не начинает подозревать возлюбленную в изменах. В итоге расстроенный парень сам изменяет девушке, записывает секс на кассету и случайно отправляет ее Тиффани. Единственный способ спасти отношения — отправиться на другой конец США в компании троих друзей и перехватить компрометирующую запись.

«Парни из женской общаги»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 2002
  • Оригинальное название: Sorority Boys
  • Режиссер: Уоллес Володарски
  • Длительность: 1 час 33 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 5.5
  • В ролях: Бэрри Уотсон, Майкл Розенбаум, Харланд Уильямс, Мелисса Сейджмиллер

Если бы «В джазе только девушки» снимали в начале нулевых... Понятный сюжет, яркая картинка и поразительно смешные актеры.

Безалаберных друзей-студентов Адама (Майкл Розенбаум), Дэйва (Бэрри Уотсон) и Дуфера (Харланд Уильямс) выгоняют из общежития. Чтобы не ночевать на улице, парни решаются на отчаянную авантюру — надевают парики, переодеваются в женские наряды и выдают себя за новых студенток. Новоиспеченным Адине, Дэйзи и Роберте выделяют комнату в женском общежитии. Афера идеально работает ровно до тех пор, пока Дэйв-Дэйзи не влюбляется в красотку Лею (Мелисса Сейджмиллер).

«Наполеон Динамит»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 2004
  • Оригинальное название: Napoleon Dynamite
  • Режиссер: Джаред Хесс
  • Длительность: 1 час 36 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.0
  • В ролях: Джон Хидер, Джон Грайз, Аарон Руэлл, Эфрен Рамирес

Добрая история с небанальным юмором. Этот теплый и искренний фильм, может, и не доведет до истерики, но улыбка во время просмотра гарантирована.

Странный парень Наполеон Динамит (Джон Хидер) живет в американской глубинке, ссорится с семьей, рисует необычных животных и мечтает стать ниндзя. Жизнь этого нелепого подростка меняется, когда его единственный друг Педро (Эфрен Рамирес) решает баллотироваться в старосты класса. Соперница Педро — главная звезда школы по имени Саммер (Хэйли Дафф).

«Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»

Фото: Лента.ру

Глупость отдельного человека, выкрученная на максимум, и эффектная издевка над американским обществом. Главная прелесть картины — уморительная актерская игра комика Уилла Феррелла.

Рон Бургунди (Уилл Феррелл) — самый рейтинговый телеведущий 1970-х, а еще закоренелый шовинист. Он уверен, что единственная задача женщин в телеэфире — рассказывать о моде и кулинарных рецептах. Его стереотипное мышление ломает появление Вероники Корнигстоун (Кристина Эпплгейт) — амбициозной журналистки, которая не готова быть очередным «украшением экрана».

«Люблю тебя, чувак»

Фото: Лента.ру

Веселый фильм о том, как сложно найти друзей, став взрослым. Комедийный дуэт Пола Радда и Джейсона Сигела — выше всяких похвал.

Успешный риелтор Питер (Пол Радд) вот-вот женится на красотке Зои (Рашида Джонс). Предстоящую церемонию омрачает одно обстоятельство: у Пола нет лучшего друга, который может стать шафером на его свадьбе. Чтобы найти подходящего кандидата, придется посетить несколько неловких «свиданий».

«Проект X: Дорвались»

Фото: Лента.ру

  • Год выхода: 2012
  • Оригинальное название: Project X
  • Режиссер: Нима Нуризаде
  • Длительность: 1 час 28 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 6.7
  • В ролях: Томас Манн, Оливер Купер, Джонатан Даниэль Браун, Дакс Флэйм

Классический для молодежных комедий сюжет: подростки устраивают шумную вечеринку втайне от родителей. Мокьюментари-составляющая усмешняет происходящее в несколько раз.

Старшеклассники Коста (Оливер Купер) и Джей Би (Джонатан Даниэль Браун) решают с размахом отпраздновать день рождения их друга Томаса (Томас Манн). Локацией для будущей легендарной тусовки становится дом Томаса — его родители как раз уехали из города. Ситуация выходит из-под контроля, когда на праздник приходит слишком много гостей.

Самое Австралии, который собрал на своей вечеринке 500 человек.

«7 дней в аду»

Фото: Лента.ру

Спортивное мокьюментари с максимально утрированным сюжетом и блестящим актерским составом. Соперников-теннисистов играют Энди Сэмберг и Кит Харингтон.

Полная и «совершенно правдивая» хроника самого длинного теннисного матча в истории. 2001 год, Уимблдонский турнир, первый раунд. К выходу на корт готовятся два талантливых спортсмена — Чарльз Пул (Кит Харрингтон) и Аарон Уильямс (Энди Сэмберг). Пул — фаворит турнира из Великобритании, Уильямс — дерзкий американец, который только недавно вернулся в большой спорт. Оба спортсмена еще не догадываются, что их эпический матч продлится семь дней.

«Наркотик»

Фото: Лента.ру

Дерзкая социальная комедия о жизни темнокожих американских подростков. Цепляющий саундтрек, харизматичные герои и впечатляющий культурный бэкграунд. Одну из ролей в фильме сыграл рэпер A$ap Rocky (настоящее имя — Раким Мэйерс).

1990-е, США. Паренек-гик по имени Малкольм (Шамеик Мур) живет в калифорнийском гетто, но мечтает вырваться из преступного района и поступить в Гарвард. Жизнь Малькольма меняется, когда после одной из вечеринок к нему в руки случайно попадают наркотики. Пока школьника ищет преступная банда, он начинает продавать товар через интернет.

«Образование»

Фото: Лента.ру

Актуальное молодежное драмеди с понятным посылом. Фильм выглядит глубже аналогичных комедий про школу, но остается смешным.

Старательные старшеклассницы Эми (Кейтлин Дивер) и Молли (Бини Фелдштейн) узнают, что поступили в самые престижные университеты страны. Только вот их одноклассники тоже прошли в хорошие вузы, а парень, которого оставляли на второй год, вообще устроился в Google. Получается, девочкам не обязательно было проводить все свободное время за книжками… Теперь у Эми и Молли остается всего одна ночь, чтобы наверстать упущенные годы школьного веселья.

Золотая классика

В эту часть подборки вошли лучшие американские комедии, ставшие золотой классикой. Эти дерзкие хиты 1980-1990-х и начала 2000-х давно приобрели культовый статус и просто обязательны к просмотру для всех поклонников жанра.

  • «Американский пирог» — дерзкая молодежная комедия о четырех друзьях-школьниках, каждый из которых пытается лишиться девственности до выпускного.
  • «Большой Лебовски» — криминальная комедия о расслабленном парне по прозвищу Чувак (Джефф Бриджес), которого по ошибке принимают за влиятельного миллионера.
  • «Борат» — современная комедийная классика в жанре мокьюментари. Казахстанский телеведущий Борат (Саша Барон Коэн) путешествует по США, знакомится с местными жителями и ищет актрису Памелу Андерсон.
  • «Евротур»— хитовый роуд-муви с уморительными стереотипами о европейских странах. Компания молодых американцев отправляется в путешествие по Европе, чтобы один из них встретился со своей возлюбленной.
  • «Знакомство с родителями» — первая часть франшизы о столкновении двух очень непохожих семей. Грег Факер (Бен Стиллер) знакомится с отцом своей невесты, суровым сотрудником ЦРУ в отставке (Роберт Де Ниро).
  • «Клерки» — режиссерский дебют Кевина Смита, запустивший целую комедийную вселенную (первое появление легендарных Джея и Молчаливого Боба). Один день из жизни двух приятелей, работающих в провинциальном супермаркете и болтающих обо всем на свете.
  • «Мальчишник в Вегасе» — наутро после бурного мальчишника друзья пытаются вспомнить, что они творили прошлой ночью и куда пропал жених.
  • «Майор Пэйн» — суровый военный, отправленный в отставку, становится инструктором новобранцев. Его задача — превратить наивных юнцов в настоящих солдат.
  • «Маска», «Тупой и еще тупее», «Всегда говори да» — безусловная классика американской комедии с одним из самых смешных актеров в истории. В главной роли — маэстро Джим Керри.
  • «Мачо и ботан» — бывшие одноклассники, которые теперь работают в полиции, проникают в школу под видом учеников. Задача глуповатых копов — выяснить, кто поставляет в школы города новый наркотик.
  • «Назад в будущее» — первая часть легендарной фантастической трилогии Роберта Земекиса. Семнадцатилетний паренек отправляется в прошлое в компании безумного ученого и знакомится с молодыми версиями своих родителей.
  • «Охотники за привидениями» — комедийная фантастика о борьбе с потусторонними силами. После увольнения из университета трое друзей-парапсихологов открывают фирму по ловле призраков, которые заполонили Нью-Йорк.
  • «Очень страшное кино» — пародия на все классические штампы из ужастиков. Маньяк в маске преследует типичных американских старшеклассников.
  • «Полицейская академия» — сумасшедшая комедия о произволе копов-новобранцев. Америка, берегись: на работу в полицию теперь может устроиться любой желающий.
  • «Третий лишний» — в отношения Джона (Марк Уолберг) и Лори (Мила Кунис) вмешивается давний друг парня, пошляк и бабник Тед, который, помимо прочего, является жившим плюшевым медведем.
Фильмы и сериалы
Мышьяк и старые кружева
Выходной день Ферриса Бьюллера
Наполеон Динамит
Дорожное приключение
Майор Пэйн
Незнакомцы в поезде
Люблю тебя, чувак
Знакомство с родителями
Очень страшное кино
Борат
Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди
Продюсеры
Евротур
Мир Уэйна
Тупой и ещё тупее
Большой Лебовски
В джазе только девушки
Американский пирог
Назад в будущее
Полицейская академия
Один дома
Маска
Наркотик
Мачо и ботан
Третий лишний
Мальчишник в Вегасе
Охотники за привидениями
Чазз Пальминтери
Брекин Мейер
Джо Витерелли
Салли Келлерман
Оливер Купер
Энн Рэмси
Бэрри Уотсон
Кеннет Марс
Хэл Холбрук
Гарри Ширер
Алан Рак
Кейтлин Дивер
Пенелопа Сфирис
Даниэль Браун
Джон Хидер
Дженнифер Тилли
Бини Фельдштейн
Фред Армисен
Тед Котчефф
Эндрю Маккарти
Тони Револори
Лесли Нильсен
Эми Смарт
Билли Кристал
Энди Сэмберг
Роб Лоу
Майкл Маккин
Роберт Олтмен
Тиффани
Майкл Розенбаум
Джейсон Сигел
Кевин Смит
Саша Барон Коэн
Адам Маккей
Рашида Джонс
Джон Кьюсак
Пол Радд
Джефф Бриджес
Мэттью Бродерик
Роб Райнер
Кит Харингтон
Дэвид Копперфилд
Бен Стиллер
Тодд Филлипс
Джейсон Судейкис
Рик Фамуйива
Майк Майерс
Джаред Хесс
Фрэнк Капра
Кристофер Гест
Уилл Феррелл
Оливия Уайлд
Дональд Сазерленд
Кристина Эпплгейт
Марк Уолберг
Мел Брукс
Роберт Земекис
Памела Андерсон
Джон Лэндис
Томас Манн
Стив Карелл
Стивен Кинг
Мила Кунис
Роберт де Ниро
Джим Керри
Джеффри Джонс
Вуди Аллен
Гарвардский университет
ЦРУ
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