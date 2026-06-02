35 лучших американских комедий всех времен: от скрытых шедевров до культовой классики
Американские комедии — это не только кино про глуповатых подростков, изобилующее дерзкими шутками и пошлыми разговорами. Чтобы это доказать, «Лента.ру» рассказывает о 35 малоизвестных, но очень смешных комедиях из США (ну, а фанатам американской комедийной классики советуем дочитать подборку до конца).
«Мышьяк и старые кружева»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1944
- Оригинальное название: Arsenic and Old Lace
- Режиссер: Фрэнк Капра
- Длительность: 1 час 58 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.9
- В ролях: Кэри Грант, Присцилла Лэйн, Рэймонд Мэсси, Джек Карсон
Черно-белая комедия положений с закрученным сюжетом, безумными персонажами и шикарным актерским составом. С момента выхода фильма пошло больше 80 лет, а он все еще способен заставить зрителей искренне хохотать.
После свадьбы с Мортимером Брюстером (Кэри Грант) юная Элейн (Присцилла Лэйн) переезжает в дом его семьи. Помимо молодоженов, в мрачном родовом гнезде Брюстеров живут две пожилые тетушки Мортимера и его сумасшедший двоюродный брат, возомнивший себя 26-м президентом США Тедди Рузвельтом. Вскоре в доме появляется еще один жилец — беглый маньяк, еще один брат Мортимера, — а миловидные старушки тоже оказываются безумными.
«Продюсеры»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1968
- Оригинальное название: The Producers
- Режиссер: Мэл Брукс
- Длительность: 1 час 28 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.5
- В ролях: Зеро Мостел, Джин Уайлдер, Кеннет Марс, Дик Шоун
Культовая музыкальная комедия, которая наделяет фарсовой легкостью страшные темы нацизма и антисемитизма. У картины есть второе, куда более говорящее название: «Весна для Гитлера». А вообще «Продюсеры» легли в основу одноименного мюзикла и успешного киноремейка 2005 года.
США, 1960-е. Бродвейский продюсер Макс Бялысток (Зеро Мостел) ставит один провальный мюзикл за другим — деньги и идеи заканчиваются, а успех так и не достигнут. На помощь Максу внезапно приходит бухгалтер-неудачник Лео Блум (Джин Уайлдер). Он предлагает продюсеру сумасшедший план: поставить заведомо провальный мюзикл и прикарманить часть денег, выделенных на шоу.
«Военно-полевой госпиталь»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1969
- Оригинальное название: MASH
- Режиссер: Роберт Олтмен
- Длительность: 1 час 56 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.3
- В ролях: Дональд Сазерленд, Эллиотт Гулд, Том Скеррит, Салли Келлерман
Политическая сатира на грани фарса и смелое антивоенное высказывание. Жизнь американских военных медиков в разгар Корейской войны. У фильма есть сиквел — ситком «Чертова служба в госпитале Мэш», который не уступает оригиналу в дерзости и качестве черного юмора.
Начало 1950-х, хирурги Пирс (Дональд Сазерленд) и Форрест (Том Скеррит) начинают службу в передвижном военно-полевом госпитале № 4077. Война давит на психику, и чтобы хоть как-то отвлечься от окружающего хаоса, новоприбывшие врачи жестко подкалывают друг друга, своих коллег и военных, отпускают непристойные шуточки и стремятся не пропустить ни одной юбки.
«Зверинец»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1978
- Оригинальное название: Animal House
- Режиссер: Джон Лэндис
- Длительность: 1 час 49 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 7.4
- В ролях: Том Халс, Стефен Ферст, Марк Меткалф, Мэри Луиз Уэллер
Знаковое для американской культуры кино — прародитель жанра студенческих комедий. Юмор здесь не настолько животный, как в условном «Американском пироге», но вульгарных шуток и провокационных сцен все же довольно много.
Начало 1960-х. Первокурсники Ларри Крогер (Том Халс) и Кент Дорфман (Стефен Ферст) поступают в колледж Фабер. Местное студенческое братство «Омега» не принимает новичков в свои ряды — в это элитное коммьюнити входят только дети из состоятельных семей. Зато Ларри и Кента с радостью берут в братство «Дельта», состоящее из шумных ребят с сомнительной успеваемостью. Противостояние снобов из «Омеги» и весельчаков из «Дельты» набирает обороты.
«Калейдоскоп ужасов»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1982
- Оригинальное название: Creepshow
- Режиссер: Джордж А. Ромеро
- Длительность: 2 часа
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.8
- В ролях: Хэл Холбрук, Эдриенн Барбо, Фриц Уивер, Лесли Нильсен
Пять нелепых хоррор-историй, объединенных в один комедийный альманах. Красочный комиксный визуал, черный юмор и устаревшие спецэффекты, которые добавляют этому слэшеру особый шарм. Сценарист проекта — легендарный писатель Стивен Кинг.
Мужчина, пострадавший от рук дочери, восстает из могилы прямо в День отца. Фермер находит упавший метеорит и планирует его выгодно продать. Муж наказывает неверную супругу и ее любовника, но парочка восстает, чтобы отомстить. Уборщик открывает старинный сундук и выпускает на волю жуткое чудовище. Миллионер-инсектофоб страдает из-за нашествия тараканов.
«Это — Spinal Tap!»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1984
- Оригинальное название: This Is Spinal Tap
- Режиссер: Роб Райнер
- Длительность: 1 час 22 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.9
- В ролях: Майкл Маккин, Кристофер Гест, Гарри Ширер, Роб Райнер
Талантливое рокьюментари (то есть мокьюментари по рокеров) об участниках вымышленной британской группы Spinal Tap: все классические стереотипы о рок-звездах 70-х и 80-х. Псевдодокументалка получилась настолько убедительной, что первые зрители приняли ее за настоящее документальное кино.
Когда-то они были легендами в мире хэви-метала и глэм-рока. Сейчас на дворе 1982 год, и их популярность явно идет на спад. Пятеро стареющих рокеров отправляются в прощальный тур по США, постоянно ссорятся из-за низких продаж билетов и пытаются ухватиться за остатки былой славы.
«Выходной день Ферриса Бьюллера» / «Феррис Бьюллер берет выходной»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1986
- Оригинальное название: Ferris Bueller's Day Off
- Режиссер: Джон Хьюз
- Длительность: 1 час 43 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.8
- В ролях: Мэттью Бродерик, Алан Рак, Миа Сара, Джеффри Джонс
Жизнеутверждающая комедия от режиссера «Один дома». В происходящее на экране, конечно, верится с трудом, но «Выходной» и не пытается быть реалистичным — это просто легкое и позитивное кино.
Незадолго до выпускных экзаменов старшеклассник Феррис (Мэттью Бродерик) решает устроить себе полноценный день отдыха. Он притворяется больным, чтобы прогулять школу, и вместе с лучшим другом Кэмероном (Алан Рак) и подругой Слоэн (Миа Сара) отправляется в путь. Троица едет в Чикаго на машине отца Кэмерона. Друзей ждет незабываемый день.
«Сбрось маму с поезда»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1987
- Оригинальное название: Throw Momma from the Train
- Режиссер: Дэнни Де Вито
- Длительность: 1 час 28 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.3
- В ролях: Дэнни Де Вито, Билли Кристал, Ким Грайст, Энн Рэмси
Черная комедия, пародирующая культовый нуарный триллер Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде». Режиссерский дебют Дэнни Де Вито.
Писатель Ларри Доннер (Билли Кристал) ненавидит свою бывшую жену — она украла его идею книги и выпустила настоящий бестселлер. Ученик Ларри Нэд (Дэнни Де Вито) устал от вечных нападок своей матери, с которой вынужден жить. Однажды мужчины понимают: их проблемы можно решить только одним способом — избавиться от своих мучительниц. Чтобы не вызывать ненужных подозрений, Ларри и Нэд решают поменяться жертвами.
«Уикенд у Берни»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1989
- Оригинальное название: Weekend at Bernie's
- Режиссер: Тед Котчефф
- Длительность: 1 час 38 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 6.4
- В ролях: Эндрю Маккарти, Джонатан Силверман, Катрин Мэри Стюарт, Терри Кайзер
Сюрреалистичная криминальная комедия с необычной завязкой, изобретательными шутками и яркими героями.
Друзья Ларри (Эндрю Маккарти) и Ричард (Джонатан Силверман) случайно узнают, что кто-то в их страховой фирме занимается финансовыми махинациями, и сообщают о проблеме своему боссу Берни (Терри Кайзер). Берни — а именно он присваивает себе чужие деньги — решает избавиться от слишком любопытных подчиненных. Он заказывает их мафии, но в итоге сам становится жертвой гангстеров. Ларри и Ричарду, оказавшимся на вечеринке Берни в его шикарном доме, приходится выдавать труп начальника за живого человека.
«Мир Уэйна»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1992
- Оригинальное название: Wayne's World
- Режиссер: Пенелопа Сфирис
- Длительность: 1 час 34 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 7.0
- В ролях: Майк Майерс, Дэна Карви, Роб Лоу, Тиа Каррере
Музыкальная комедия, которая возродила любовь американцев к группе Queen. В основу сюжета легли скетчи из культового юмористического шоу Saturday Night Live.
Молодые и дурашливые Гарф (Дэна Карви) и Уэйн (Майк Майерс) обожают тяжелый рок. Они ведут музыкальную программу «Мир Уэйна», которая пользуется популярностью в их родном городе. О «Мире Уэйна» узнает крупный бизнесмен Бен (Роб Лоу) и решает заработать на передаче: предлагает перенести шоу на его канал. Вскоре Уэйн влюбляется в певицу Кассандру (Тиа Каррере), к которой неравнодушен и Бен. В итоге молодые и дерзкие друзья решают вести шоу по-своему.
«Пули над Бродвеем»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 1994
- Оригинальное название: Bullets Over Broadway
- Режиссер: Вуди Аллен
- Длительность: 1 час 35 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.4
- В ролях: Джон Кьюсак, Дайэнн Уист, Дженнифер Тилли, Чазз Пальминтери
Незаслуженно обделенная вниманием криминальная комедия от настоящего мастера жанра — Вуди Аллена. Острый юмор и атмосфера ревущих двадцатых.
США, 1920-е. Молодой амбициозный драматург Дэвид (Джон Кьюсак) хочет поставить свою новую пьесу на Бродвее. Денег нет, поэтому Дэвид отчаянно пытается найти спонсора. На помощь приходит именитый нью-йоркский гангстер Ник Валенти (Джо Витерелли) — он соглашается проспонсировать пьесу, но выдвигает обязательное условие: главную роль в будущей постановке должна сыграть его любовница — капризная и абсолютно бездарная актриса Оливия (Дженнифер Тилли).
«Дорожное приключение»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2000
- Оригинальное название: Road Trip
- Режиссер: Тодд Филлипс
- Длительность: 1 час 34 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.5
- В ролях: Брекин Мейер, Рейчел Блэнчард, Шонн Уильям Скотт, Эми Смарт, Паоло Костанзо
Эталонное роуд-муви о компании студентов, колесящих по США и влипающих в приключения. Режиссер — Тодд Филлипс, автор хитовой комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе».
Джош (Брекин Мейер) и Тиффани (Рейчел Блэнчард) начали встречаться в старшей школе, вынужденно разъехались по разным колледжам и решили продолжить отношения на расстоянии. Все шло хорошо, пока Джош не начинает подозревать возлюбленную в изменах. В итоге расстроенный парень сам изменяет девушке, записывает секс на кассету и случайно отправляет ее Тиффани. Единственный способ спасти отношения — отправиться на другой конец США в компании троих друзей и перехватить компрометирующую запись.
«Парни из женской общаги»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2002
- Оригинальное название: Sorority Boys
- Режиссер: Уоллес Володарски
- Длительность: 1 час 33 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 5.5
- В ролях: Бэрри Уотсон, Майкл Розенбаум, Харланд Уильямс, Мелисса Сейджмиллер
Если бы «В джазе только девушки» снимали в начале нулевых... Понятный сюжет, яркая картинка и поразительно смешные актеры.
Безалаберных друзей-студентов Адама (Майкл Розенбаум), Дэйва (Бэрри Уотсон) и Дуфера (Харланд Уильямс) выгоняют из общежития. Чтобы не ночевать на улице, парни решаются на отчаянную авантюру — надевают парики, переодеваются в женские наряды и выдают себя за новых студенток. Новоиспеченным Адине, Дэйзи и Роберте выделяют комнату в женском общежитии. Афера идеально работает ровно до тех пор, пока Дэйв-Дэйзи не влюбляется в красотку Лею (Мелисса Сейджмиллер).
«Наполеон Динамит»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2004
- Оригинальное название: Napoleon Dynamite
- Режиссер: Джаред Хесс
- Длительность: 1 час 36 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.0
- В ролях: Джон Хидер, Джон Грайз, Аарон Руэлл, Эфрен Рамирес
Добрая история с небанальным юмором. Этот теплый и искренний фильм, может, и не доведет до истерики, но улыбка во время просмотра гарантирована.
Странный парень Наполеон Динамит (Джон Хидер) живет в американской глубинке, ссорится с семьей, рисует необычных животных и мечтает стать ниндзя. Жизнь этого нелепого подростка меняется, когда его единственный друг Педро (Эфрен Рамирес) решает баллотироваться в старосты класса. Соперница Педро — главная звезда школы по имени Саммер (Хэйли Дафф).
«Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2004
- Оригинальное название: Anchorman: The Legend of Ron Burgundy
- Режиссер: Адам Маккей
- Длительность: 1 час 34 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 7.1
- В ролях: Уилл Феррелл, Кристина Эпплгейт, Пол Радд, Стив Карелл
Глупость отдельного человека, выкрученная на максимум, и эффектная издевка над американским обществом. Главная прелесть картины — уморительная актерская игра комика Уилла Феррелла.
Рон Бургунди (Уилл Феррелл) — самый рейтинговый телеведущий 1970-х, а еще закоренелый шовинист. Он уверен, что единственная задача женщин в телеэфире — рассказывать о моде и кулинарных рецептах. Его стереотипное мышление ломает появление Вероники Корнигстоун (Кристина Эпплгейт) — амбициозной журналистки, которая не готова быть очередным «украшением экрана».
«Люблю тебя, чувак»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2009
- Оригинальное название: I Love You, Man
- Режиссер: Джон Гамбург
- Длительность: 1 час 45 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.0
- В ролях: Пол Радд, Джейсон Сигел, Рашида Джонс, Энди Сэмберг
Веселый фильм о том, как сложно найти друзей, став взрослым. Комедийный дуэт Пола Радда и Джейсона Сигела — выше всяких похвал.
Успешный риелтор Питер (Пол Радд) вот-вот женится на красотке Зои (Рашида Джонс). Предстоящую церемонию омрачает одно обстоятельство: у Пола нет лучшего друга, который может стать шафером на его свадьбе. Чтобы найти подходящего кандидата, придется посетить несколько неловких «свиданий».
«Проект X: Дорвались»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2012
- Оригинальное название: Project X
- Режиссер: Нима Нуризаде
- Длительность: 1 час 28 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 6.7
- В ролях: Томас Манн, Оливер Купер, Джонатан Даниэль Браун, Дакс Флэйм
Классический для молодежных комедий сюжет: подростки устраивают шумную вечеринку втайне от родителей. Мокьюментари-составляющая усмешняет происходящее в несколько раз.
Старшеклассники Коста (Оливер Купер) и Джей Би (Джонатан Даниэль Браун) решают с размахом отпраздновать день рождения их друга Томаса (Томас Манн). Локацией для будущей легендарной тусовки становится дом Томаса — его родители как раз уехали из города. Ситуация выходит из-под контроля, когда на праздник приходит слишком много гостей.
Самое Австралии, который собрал на своей вечеринке 500 человек.
«7 дней в аду»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2015
- Оригинальное название:
- Режиссер: Джейк Шиманьски
- Длительность: 42 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.1
- В ролях: Энди Сэмберг, Кит Харингтон, Фред Армисен, Дэвид Копперфилд
Спортивное мокьюментари с максимально утрированным сюжетом и блестящим актерским составом. Соперников-теннисистов играют Энди Сэмберг и Кит Харингтон.
Полная и «совершенно правдивая» хроника самого длинного теннисного матча в истории. 2001 год, Уимблдонский турнир, первый раунд. К выходу на корт готовятся два талантливых спортсмена — Чарльз Пул (Кит Харрингтон) и Аарон Уильямс (Энди Сэмберг). Пул — фаворит турнира из Великобритании, Уильямс — дерзкий американец, который только недавно вернулся в большой спорт. Оба спортсмена еще не догадываются, что их эпический матч продлится семь дней.
«Наркотик»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2015
- Оригинальное название: Dope
- Режиссер: Рик Фамуйива
- Длительность: 1 час 43 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.2
- В ролях: Шамеик Мур, Тони Револори, Кирси Клемонс, Кимберли Элиз
Дерзкая социальная комедия о жизни темнокожих американских подростков. Цепляющий саундтрек, харизматичные герои и впечатляющий культурный бэкграунд. Одну из ролей в фильме сыграл рэпер A$ap Rocky (настоящее имя — Раким Мэйерс).
1990-е, США. Паренек-гик по имени Малкольм (Шамеик Мур) живет в калифорнийском гетто, но мечтает вырваться из преступного района и поступить в Гарвард. Жизнь Малькольма меняется, когда после одной из вечеринок к нему в руки случайно попадают наркотики. Пока школьника ищет преступная банда, он начинает продавать товар через интернет.
«Образование»
Фото: Лента.ру
- Год выхода: 2019
- Оригинальное название: Booksmart
- Режиссер: Оливия Уайлд
- Длительность: 1 час 42 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 7.1
- В ролях: Кейтлин Дивер, Бини Фелдштейн, Джессика Уильямс, Джейсон Судейкис
Актуальное молодежное драмеди с понятным посылом. Фильм выглядит глубже аналогичных комедий про школу, но остается смешным.
Старательные старшеклассницы Эми (Кейтлин Дивер) и Молли (Бини Фелдштейн) узнают, что поступили в самые престижные университеты страны. Только вот их одноклассники тоже прошли в хорошие вузы, а парень, которого оставляли на второй год, вообще устроился в Google. Получается, девочкам не обязательно было проводить все свободное время за книжками… Теперь у Эми и Молли остается всего одна ночь, чтобы наверстать упущенные годы школьного веселья.
Золотая классика
В эту часть подборки вошли лучшие американские комедии, ставшие золотой классикой. Эти дерзкие хиты 1980-1990-х и начала 2000-х давно приобрели культовый статус и просто обязательны к просмотру для всех поклонников жанра.
- «Американский пирог» — дерзкая молодежная комедия о четырех друзьях-школьниках, каждый из которых пытается лишиться девственности до выпускного.
- «Большой Лебовски» — криминальная комедия о расслабленном парне по прозвищу Чувак (Джефф Бриджес), которого по ошибке принимают за влиятельного миллионера.
- «Борат» — современная комедийная классика в жанре мокьюментари. Казахстанский телеведущий Борат (Саша Барон Коэн) путешествует по США, знакомится с местными жителями и ищет актрису Памелу Андерсон.
- «Евротур»— хитовый роуд-муви с уморительными стереотипами о европейских странах. Компания молодых американцев отправляется в путешествие по Европе, чтобы один из них встретился со своей возлюбленной.
- «Знакомство с родителями» — первая часть франшизы о столкновении двух очень непохожих семей. Грег Факер (Бен Стиллер) знакомится с отцом своей невесты, суровым сотрудником ЦРУ в отставке (Роберт Де Ниро).
- «Клерки» — режиссерский дебют Кевина Смита, запустивший целую комедийную вселенную (первое появление легендарных Джея и Молчаливого Боба). Один день из жизни двух приятелей, работающих в провинциальном супермаркете и болтающих обо всем на свете.
- «Мальчишник в Вегасе» — наутро после бурного мальчишника друзья пытаются вспомнить, что они творили прошлой ночью и куда пропал жених.
- «Майор Пэйн» — суровый военный, отправленный в отставку, становится инструктором новобранцев. Его задача — превратить наивных юнцов в настоящих солдат.
- «Маска», «Тупой и еще тупее», «Всегда говори да» — безусловная классика американской комедии с одним из самых смешных актеров в истории. В главной роли — маэстро Джим Керри.
- «Мачо и ботан» — бывшие одноклассники, которые теперь работают в полиции, проникают в школу под видом учеников. Задача глуповатых копов — выяснить, кто поставляет в школы города новый наркотик.
- «Назад в будущее» — первая часть легендарной фантастической трилогии Роберта Земекиса. Семнадцатилетний паренек отправляется в прошлое в компании безумного ученого и знакомится с молодыми версиями своих родителей.
- «Охотники за привидениями» — комедийная фантастика о борьбе с потусторонними силами. После увольнения из университета трое друзей-парапсихологов открывают фирму по ловле призраков, которые заполонили Нью-Йорк.
- «Очень страшное кино» — пародия на все классические штампы из ужастиков. Маньяк в маске преследует типичных американских старшеклассников.
- «Полицейская академия» — сумасшедшая комедия о произволе копов-новобранцев. Америка, берегись: на работу в полицию теперь может устроиться любой желающий.
- «Третий лишний» — в отношения Джона (Марк Уолберг) и Лори (Мила Кунис) вмешивается давний друг парня, пошляк и бабник Тед, который, помимо прочего, является жившим плюшевым медведем.