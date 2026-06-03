Десять лучших сериалов июня

В июне зрителей ждет так много премьер, что при желании можно и не заметить наступления лета. Среди самых громких — продолжение «Дома Дракона» и ремейк культового «Мыса страха». Кроме того, на экраны выйдут комедия «Элис и Стив» про любовь, которой буквально все возрасты покорны, финал культового «Медведя», утвердившего профессиональное выгорание в статусе главной болезни нашего времени, и скетч-ком Ларри Дэвида с участием самого Барака Обамы. Что еще смотреть в этом месяце, рассказывает «Лента.ру».

«Вы нам не подходите» / Not Suitable for Work

Минди Калинг — настоящая душа культового сериала «Офис», в котором она работала сценаристкой, продюсером и даже актрисой (фанаты помнят ее по роли сплетницы Келли Капур). Тема рабочего пространства белых воротничков, кажется, не отпускает ее и по сей день. Действие нового проекта Калинг, который можно описать как «Офис» для зумеров в условиях озверевшего капитализма разворачивается в нью-йоркском небоскребе, а сюжет движут несколько молодых сотрудников во главе с карьеристкой Сарой (Элла Хант). Та тщетно пытается удержать работу и личную жизнь в разных углах ринга. Учитывая, что до сих пор поклонникам «Офиса» приходилось довольствоваться лишь сомнительной «Газетой», есть надежда, что «Вы нам не подходите» очень даже могут подойти.

Проверить это можно уже сейчас — премьера состоялась 2 июня на Hulu и Disney+

Классика Золотого века Голливуда, переснятая в 1991-м Мартином Скорсезе в превзошедшем оригинал ремейке, получит теперь и сериальное преображение, и не абы какое, а с самим Скорсезе и Стивеном Спилбергом в продюсерах. Сюжет тот же — опасный психопат Макс Кейди освобождается из тюрьмы, одержимый жаждой мести своему адвокату. В главных ролях — Хавьер Бардем («Старикам тут не место»), Эми Адамс («Прибытие») и Патрик Уилсон (франшиза «Астрал»). В шоураннерском кресле — Ник Антоска («Новый вишневый вкус»), а первый из десятка эпизодов снял Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).

Премьера — 5 июня на Apple TV+

«Элис и Стив» / Alice and Steve

Приз года за самый неловкий любовный союз явно уходит этой британской комедии. Элис и Стив — друзья уже четверть века, однако их платонические отношения рушатся, когда Стив начинает встречаться с дочерью Элис, которой лет немногим больше, чем (уже бывшей) дружбе парочки. Элис решает во чтобы то ни стало воспрепятствовать мезальянсу. Шоураннеркой выступила работавшая над «Половым воспитанием» Софи Гудхарт, а поставил все эпизоды Том Кингсли («Призраки»). В главных ролях — Джемейн Клемент («Реальные упыри»), Никола Уокер («Развод») и Яли Тополь Маргалит («Татуировщик из Освенцима»).

Премьера — 8 июня на Hulu и Disney+

«Малахит»

Семейное приключенческое фэнтези переосмысляет уральский фольклор на манер «Очень странных дел» — в каком-то смысле новый сериал Okko можно назвать и ответом хиту Netflix (так по крайней мере остается хоть какая-то иллюзия культурного диалога с заграницей — а если бы мы не любили иллюзии, то и на сериалы бы времени не тратили). Трое семиклассников на летних каникулах сталкиваются с магическим малахитом, который может наделить владельца даром, — все, что он нарисует, материализуется. В то же время за детьми устраивает охоту древний дух, проснувшийся из вековой спячки. Главные роли исполнили Алексей Родионов, Екатерина Темнова и Сергей Чикин, а взрослую компанию им составили актеры Алексей Серебряков («Левиафан») и Константин Плотников («Король и Шут»).

Премьера — 12 июня в Okko

«Шугар» / Sugar

Подвинься, Паук-нуар, Джон Шугар в здании — непревзойденный детектив с Колином Фарреллом, два года назад оставивший зрителей с раскрытым ртом благодаря неожиданному финальному твисту, возвращается с долгожданным продолжением. Шоураннер у проекта сменился — теперь вместо Марка Протасевича и Саймона Кинберга, оставшихся, впрочем, в исполнительных продюсерах, балом правит сценарист «Во все тяжкие» Сэм Кэтлин. К Фаррелу в актерском составе присоединятся Тони Далтон («Лучше звоните Солу»), Саша Калле («Флэш») и Джин Ха («Патинко»).

Второй сезон выходит 19 июня на Apple TV+

«Дом Дракона» / House of the Dragon

Самый ожидаемый сериал лета по вселенной культового писателя Джорджа Р. Р. Мартина возвращается с третьим сезоном — и гражданской войной, которая терзает Семь Королевств, словно изголодавшийся дракон. За власть борются члены королевской семьи — жена покойного короля Визериса Алисента и его сын Эйгон против его дочери Рейниры и брата Деймона. Вопрос, кто победит, не так важен, как то, на чьей стороне окажутся симпатии зрителей — потому что за два сезона консенсуса так и не возникло. К своим ролям возвращаются Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит и другие. Шоураннером, как и ранее, остается Райан Кондал.

Третий сезон выходит 21 июня на HBO Max

«Агентство» / The Agency

Напичканный звездами (причем как в кадре, так и за камерой — в продюсерах значатся Джордж Клуни и Грант Хеслов) шпионский триллер, выходивший в 2024-м, возвращается. Без лишних спойлеров отметим лишь, что спецагенту с кодовым именем Марсианин предстоит распутать немало сюжетных узлов, завязанных в финале дебютного сезона, и сделать большой выбор между опасной работой и не менее опасными чувствами. В ролях, как и ранее, Майкл Фассбендер, Джеффри Райт и Ричард Гир. Американский сериал основан на французском «Бюро легенд», большом хите 2010-х.

Второй сезон выходит 21 июня на Paramount+

«Медведь» / The Bear

Подходит к финалу сериал, который за четыре сезона стал энциклопедией по феномену выгорания, поскольку на примере своего главного героя, шеф-повара Карми, во всей красе изобразил это явление. Шефство над рестораном у униженного основателя в новом сезоне перенимают Сидни, Ричи и Нэт, которым предстоит поднапрячься, чтобы спасти бизнес от банкротства и продажи, а также заработать заветную звезду Мишлен (хотя в итоге, как водится, важным окажется не предприятие, а дружба, которую они завели по пути). Ну а Карми предстоит долгая и мучительная дорога к реабилитации. К прежним ролям вернутся Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири. Кристофер Сторер и Джоанна Кало — в бессменных шоураннерах.

Пятый сезон выходит 25 июня на FX, Hulu и Disney+

«Аватар: Легенда об Аанге» / Avatar: The Last Airbender

Первый сезон игровой адаптации культового мультсериала, вышедший в начале 2024-го, при всей своей неоднозначности принес Netflix ошеломительные рейтинги — а потому продолжение сериала оставалось вопросом времени. Аангу предстоит освоить стихии огня, земли и воды, чтобы выступить против принца Зуко из Народа Огня. В продолжении на пути у юноши лежит столица Царства Земли — Ба Синг Се. К своим ролям вернутся Гордон Кормье, Киавентийо, Иэн Аусли.

Второй сезон выходит 25 июня на Netflix

«Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем» / Life, Larry & The Pursuit of Unhappiness

Дела у Ларри Дэвида со времен закрытия хита «Умерь свой энтузиазм» явно пошли в гору — по крайней мере представить его проект в трейлере вышел не кто иной, как 44-й президент США Барак Обама. Он же сыграл в новом комедийном скетч-коме Дэвида одну из ролей наряду с Джоном Хэммом, Биллом Хейдером и Винсом Воном и, конечно, звездой — самим шоураннером. Сериал, судя по подзаголовку «Почти история Америки» в названии, эту самую историю намерен внаглую высмеять. Ну а нас, как известно, хлебом не корми — дай позубоскалить над западными партнерами, так что не будем пропускать премьеру!

А премьера — 26 июня на HBO

«Время приключений: Побочные квесты» / Adventure Time: Side Quests

За годы существования «Время приключений» зарекомендовало себя сериалом, который может показаться максимально комфортным зрелищем для просмотра вместе с группой детсадовцев, чтобы потом за какие нибудь 15 минут разорвать ваше сердце в клочья драматическим эпизодом (детсадовцы, вероятно, останутся при этом в полном порядке). Новый приквел, впрочем, намекает на легковесность уже в названии — «Побочные квесты» расскажут о раннем детстве главных героев и будут посвящены чистому духу безумного приключения.

А время для безумных приключений настанет 29 июня на HBO Max. Трейлер появится ближе к дате релиза