Сергей Безруков снимается в кыргызском фильме об Айтматове

22 октября 2026 года в российский и кыргызский прокат выходит "Айтматов" - дебютный полнометражный биографический фильм режиссера Каныбека Калматова. Картина посвящена памяти великого советского и кыргызского писателя.

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Несмотря на то, что по съемочным меркам премьера уже совсем близко, широкой публике до сих пор не известен весь актерский состав. Правда, некоторые "открытия" съемочная группа все же делает. Так, например, стало известно об участии в картине народного артиста России Сергея Безрукова. Это, к слову, его первый опыт работы с кинопроектом не только Кыргызстана, но и Центральной Азии.

"У Сергея Витальевича важная и значимая роль в фильме, который зрители смогут увидеть уже этой осенью. Для кыргызского кино это стало большим и важным событием, выходом на международный уровень", - сообщается на официальном аккаунте картины в социальных сетях.

Сам Безруков охарактеризовал свое участие весьма скромно:

"Помогаю Каныбеку Калматову в его проекте - байопике про Чынгыза Айтматова", - отметил актер и назвал картину "масштабным проектом кыргызского кино".

Еще одна звезда российского кино, которая принимает участие в съемках, - Равшана Куркова. Но в роли кого Безруков и Куркова предстанут в "Айтматове" - это по-прежнему остается тайной. Как и то, кто будет играть самого писателя. Не знает этого даже его сын Эльдар Айтматов, который от лица семьи дал эксклюзивное разрешение на съемку биографической ленты.

- Единственное, что я знаю: Чынгыза Торекуловича будут играть несколько актеров в соответствии с его возрастом, - поделился Эльдар Айтматов с корреспондентом "РГ". - В самих съемках никто из нашей семьи не участвовал. Разве что только наши дети, возможно, появятся в массовке. Но я, моя сестра Ширин и тетя - Роза Айтматова, - конечно же, помогали режиссеру Каныбеку Калматову, рассказывали ему факты, истории из жизни, консультировали. Высказывали свои пожелания и рекомендации. Однако что получится в финале - это для нас будет таким же сюрпризом, как и для всех зрителей.

Известно, что на сегодня съемки проводились не только в Кыргызстане, но и в Москве и Калининграде. В город на Балтике производственный коллектив отправился ради ретропаровоза, который фигурирует в сценах, связанных с отцом писателя - Торекулом Айтматовым. И там же снимали "немецкий" период жизни писателя. К слову, съемочная группа картины состоит из двух частей - кыргызской и московской.

- Работа проходила и в доме-музее Чынгыза Айтматова в Бишкеке, - рассказывает сын писателя. - Мне удалось со стороны посмотреть на процесс съемок. Это, конечно, очень увлекательно. Думаю, что картина получится хорошей, интересной.

Молодой кыргызский режиссер Каныбек Калматов объявил о начале работы над "Айтматовым" в августе прошлого года. И уже сам тот факт, что он замахнулся на такую фигуру и формат, вызвал ажиотаж среди как профессионального сообщества, так и всех почитателей творчества и жизни Чынгыза Айтматова.

Каныбек Калматов, к слову, - выпускник Всероссийского государственного университета кинематографии имени Сергея Герасимова. Он уже известен зрителям и коллегам в качестве главного оператора кассового фильма "Рай под ногами матери".

Кстати

Сам молодой режиссер в анонсе к картине отметил: "Айтматов" - это мое внутреннее испытание. Я постоянно спрашиваю себя, достаточно ли я честен, чтобы говорить о таком человеке, не упрощая и не создавая просто красивую легенду".

Цель, как амбициозно признается Каныбек Калматов, - создать фильм, который будет жить десятилетиями и станет шагом вперед для кинематографа Кыргызстана.