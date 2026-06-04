Вышел тизер мультфильма «Ледниковый период: Точка кипения»

Компания Disney представила тизер мультфильма «Ледниковый период 6». Продолжение анимационной серии выйдет в мировом прокате 5 февраля 2027 года. Авторы также опубликовали постер предстоящей ленты.

© Чемпионат.com

Картина получила подзаголовок «Точка кипения». Она выступит продолжением знаменитой франшизы, действие которой разворачивается 20 тысяч лет назад, во времена ледникового периода. О планах по созданию ленты в Disney сообщали ещё в 2022 году, однако работа началась только в 2025-м.

Оригинальные мультфильмы разрабатывала студия Blue Sky, однако в 2021 году она была закрыта — своё решение в Disney оправдали пандемийными издержками. Сейчас проект курирует внутренняя команда Walt Disney Animation Studios.