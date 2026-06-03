Фильм «Военная машина» получит продолжение. К главной роли, вероятно, вернётся Алан Ричсон.

На заключительном этапе отбора в рейнджеры армии США тренировочные учения элитной команды превращаются в борьбу за выживание перед лицом невообразимой угрозы, с которой до этого никто не сталкивался. Солдатам предстоит победить своего самого сильного соперника.

Режиссёром выступил Патрик Хьюз («Неудержимые 3», «Телохранитель киллера»). В актёрский состав фильма также вошли Деннис Куэйд, Джай Кортни, Эсай Моралес, Дэниэл Уэббер.