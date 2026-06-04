Житие св. Майкла. Почему байопик о поп-короле - триумфальный провал

Это редкий по чистоте пример принципиального расхождения в мнениях публики и критики. Вслед за "Богемской рапсодией" о Фредди Меркьюри и байопиком "Боб Дилан: Никому не известный" мир меломанов взорвала биографическая лента о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Она восторженно принята фанами и… с треском провалилась в прессе. В споре с критиками у ее создателей - неотразимый аргумент: в первые же выходные картина собрала 217 млн долларов, установив абсолютный мировой рекорд среди когда-либо снятых байопиков. В конце концов, кино снимается для публики, а она в экстазе.

© Кадр из фильма «Майкл»

Это редчайший пример абсолютно "семейного проекта": он инициирован и жестко контролировался родственниками певца, а Майкла Джексона играет его племянник Джаафар Джексон. Контроль семьи сказался на характере фильма, освобожденного от любых теней, компрометирующих весьма проблемного, как известно, героя, и лишившегося некоторых реальных персонажей - в частности, сестра Майкла, знаменитая поп-звезда Джанет Джексон попросила обойтись без нее.

Даже в сценарном материале опытного Джона Логана ("Гладиатор") есть все признаки творчества со связанными руками: персонажи изрекают только банальные истины, а отец Майкла Джозеф, с которым у него были более чем сложные отношения, у замечательного актера Колмана Доминго ведет себя как Карабас-Барабас в своем кукольном театре, рыча и размахивая плеткой. Сам Майкл тих, молчалив, а если что-нибудь скажет, то либо о своей любви к семье, зрителям и миру, либо о своих благотворительных порывах помочь страждущим детям. С глазами, выражающими бесконечную кротость и одновременно упрямство, он похож на ангела, ниспосланного с небес на землю, чтобы обезоруживать людей своим совершенством.

Режиссура Антуана Фукуа ("Авиатор") корректна, осторожна до скуки и набирает энергию только в музыкальных эпизодах, особенно в точно воспроизведенном "Триллере" и в грандиозном по размаху финальном шоу Bad. Центральным конфликтом фильма стали отношения Майкла с отцом-тираном, который не может пережить, что сынишка становится взрослым, выбирает свой путь в жизни и хочет все решать самостоятельно, ломая бизнес-планы и раня его самолюбие. Критики особенно пеняют фильму за то, что он полностью обходит щекотливые мотивы бедовой жизни героя, включая недоказанные обвинения в совращении малолетних, - все то, что в изобилии представлено в нашумевшем документальном фильме "Покидая Неверленд". Но, во-первых, связанные с этим эпизоды все же были в первоначальной версии картины, их удалили по требованию юристов - пришлось придумывать новый финал и его переснимать, что задержало выход картины почти на год. А главное - разве не уподобился бы фильм желтой прессе, работающей по принципу "Давай подробности"? В случае с культовыми знаменитостями опасность погреметь скелетами в чужом шкафу всегда существует, и есть только дилемма: махровая "желтизна", прикидывающаяся искусством, или возведение мифа, отвечающего ожиданиям публики. Авторы "Майкла" пошли по второму пути, но не справились с задачей: перебрали с прекраснодушием и умиленным слюнотечением. Они фактически сотворили житие св. Майкла со всеми вытекающими отсюда стилевыми особенностями. И как раз этим, возможно, предопределили его прокатный успех.

Фанов Джексона - а их многие миллионы - именно это вполне устроило. Как они молились на него, бились в истериках на стадионах, так они молитвенно воспринимают изрекаемые им банальности и увлекательные музыкальные сцены, идеально имитирующие выступления кумира. И здесь нужно отдать должное таланту дебютанта в кино - певца и музыканта Джаафара Джексона, внешне похожего на своего прославленного дядю: он в совершенстве освоил его "лунную походку" и крадущуюся кошачью пластику с резкими рывками, бросками и разворотами. Впечатляет техника съемки: голос Майкла наложен на голос Джаафара - актер реально поет, что сообщает всему его облику энергетику и достоверность. В сценах, где герой поет без сопровождения - a capella - звучит только собственный голос Джаафара. Хотя фирменная магия оригинала остается неповторимой и невоспроизводимой, эти сцены, изобретательно снятые оператором Дионом Биби ("Чикаго"), стали главным манком фильма.

Сюжет охватывает почти три десятилетия жизни суперстара: от создания группы The Jackson 5 в 1960-х и заканчивая концертом 1988 года на лондонском стадионе "Уэмбли" в рамках тура Bad World Tour. Майкла в десятилетнем возрасте играет Джулиано Валди, известный своими каверами на Джексона - тембр его голоса очень похож на детские интервью Майкла, поэтому в фильме не ощущаешь швов между речью мальчугана и его пением, а его самозабвенный вокал очень убедителен.

Как известно, психологи считают, что Джексон до самой смерти сохранил сознание десятилетнего ребенка. Не в смысле ущербного интеллекта, а - его увлечений и миропонимания. Он любил мультфильмы, окружал себя игрушками, а когда стал богат - создал свой фантастический Неверленд с жирафами и ламами. Это сочетание взрослой способности обдуманно строить свою карьеру с детской парадоксальностью реакций и поступков, вероятно, позволило Джексону создать свой уникальный стиль, собранный из уличных впечатлений и подслушанных там интонаций, и стать своим, близким, родным для миллионов подростков. В фильме есть сцена, где он легко укрощает уличную банду, словно по волшебству исцелив ее пороки и переведя ее агрессию на язык танца.

Фильм заканчивается 1988 годом, пообещав продолжение - то ли судьбы Майкла, то ли кино о нем. Если оно действительно возникнет, авторам будет трудно поддержать взятую агиографическую интонацию: последние годы жизни культового певца были полны скандальных судебных дел, серьезных проблем со здоровьем и все новых пластических операций, превративших симпатичного парня в подобие воспетых им монструозных зомби.

Выдающийся коммерческий успех картины (прогнозируют сборы до миллиарда долларов!) побудил студии ковать железо, пока оно раскалено. Уже снимаются байопики о каждом из участников ливерпульской четверки - Джоне, Поле, Джордже и Ринго, на роли утверждены Пол Мескал, Харрис Дикинсон, Барри Кеоган и Джозеф Куинн. В работе - фильмы о Брюсе Спрингстине и Линде Ронстад, студия Universal вернулась к заброшенному было проекту картины о Мадонне. В России запущен байопик о Юрии Хое и его панк-рок-группе, картины о Басте и группе "Иванушки Интернешнл".