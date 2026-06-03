Вышел восьмой эпизод сериала «Берлин’23» — продолжение «Варшавы’21» завершено

3 июня состоялась премьера восьмого эпизода сериала «Берлин’23». Продолжение «Варшавы’21» уже полностью доступно в онлайн-кинотеатре Okko спустя полтора месяца после запуска.

Сюжет нового проекта переносит зрителей в Германию. Кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который успешно выполнил миссию в Варшаве, отправляется в Берлин. Там он должен обеспечить работу опустевшего посольства и предотвратить глобальный конфликт в Европе. Помогать ему с этим будет оперативник спецслужб Сергей Ненашев.

Режиссёром шоу выступил Всеволод Аравин — автор сериалов «Скрытые мотивы» и «Чужая стая». Главные роли в сериале сыграли Дмитрий Миллер («Чемпион мира»), Дмитрий Куличков («Майор») и Сергей Гузеев («Время первых»).