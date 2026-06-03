Все фильмы серии «Сумерки» вернутся в российские кинотеатры

Культовая молодежная вампирская сага "Сумерки" (Twilight, 2008-2012), основанная на романах Стефани Майер, получит повторный российский прокат - показы фильмов стартуют осенью и будут продолжены зимой.

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Серия романтик-фэнтези картин, подарившая фантастическую популярность Роберту Паттинсону ("Бэтмен") и Кристен Стюарт ("Под водой"), рассказывает историю непростых отношений девушки по имени Белла Свон, "мерцающего" вампира Эдварда Каллена и оборотня Джейкоба (Тейлор Лотнер).

Роли в пяти картинах исполнили Элизабет Ризер, Эшли Грин, Джексон Рэтбоун, Никки Рид, Келлан Латс, Анна Кендрик, Питер Фачинелли, Билли Берк, Кристиан Серратос, Брайс Даллас Ховард, Дакота Фаннинг, Майкл Шин, Маккензи Фой, Рами Малек и другие.

Все ленты будут доступны по следующему графику:

"Сумерки" - 17 сентября 2026;

- 17 сентября 2026; "Новолуние" - 8 октября 2026;

- 8 октября 2026; "Затмение" - 5 ноября 2026;

- 5 ноября 2026; "Рассвет. Часть 1" - 10 декабря 2026;

- 10 декабря 2026; "Рассвет. Часть 2" - 11 февраля 2027.

Оригинальный фильм собрал в мировом прокате более 393 миллионов долларов, DVD с его записью был признан самым продаваемым диском 2009 года.

Остальным частям повезло меньше: продолжение получило четыре номинации антипремии "Золотая малина", финал так и вовсе был номинирован на 11 "малин" и семь из них получил (за худшие фильм, женскую роль (Стюарт), мужскую роль второго плана (Лотнер), режиссера (Билл Кондон), ремейк, пародию или сиквел, актерский ансамбль и экранный дуэт (Лотнер и Фой).

Не обошлось и без плюсов - сыгранный Майклом Шином глава клана Вольтури Аро стал героем многочисленных мемов, активно использующихся по сей день.

Отдельного упоминания заслуживает саундтрек, включающий в себя бронебойные хиты Muse, Paramore, Linkin Park, Black Rebel Motorcycle Club, Grizzly Bear, Editors, The Killers, Vampire Weekend, Bat for Lashes, Iron & Wine, Green Day и St. Vincent.

В 2025 году в интервью журналу GQ Паттинсон высказался о негативных комментариях в адрес франшизы: