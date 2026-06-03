Поколение Z меняет стратегию кинотеатров и студий

Поколение Z, которое долгое время считалось главным бенефициаром стриминговой эпохи, оказалось одной из самых активных аудиторий кинотеатров. По данным Fandango, в 2025 году зрители в возрасте от 14 до 29 лет в среднем посетили семь киносеансов — столько же, сколько миллениалы, и больше, чем представители поколения X и бэби-бумеры, которые смотрели в кино около шести фильмов в год. Об этом пишет CNBC.

По оценке Comscore, на поколение Z уже приходится почти 40% всей киноаудитории Северной Америки.

Растущее влияние молодых зрителей меняет стратегию кинотеатров и студий. Так, в сети кинотеатров AMC отмечают, что представители поколения Z становятся одной из ключевых аудиторий компании, а частота их посещений продолжает расти. Для привлечения этой аудитории кинотеатры делают ставку на доступные цены, специальные акции и дополнительные бонусы для постоянных посетителей.

Эксперты связывают интерес поколения Z к кино с сочетанием доступности и социальной составляющей. Несмотря на рост стоимости билетов, поход в кино остается одним из самых недорогих видов досуга. При этом молодые зрители рассматривают кинопоказ не только как просмотр фильма, но и как возможность провести время с друзьями и стать частью обсуждаемого культурного события.

Предпочтения поколения Z уже влияют на репертуар кинотеатров. Наибольший интерес у молодых зрителей вызывают фильмы ужасов, аниме и экранизации видеоигр. В 2025 году самым популярным фильмом среди поколения Z стал «Minecraft в кино», собравший более $424 млн в Северной Америке и $960 млн по всему миру. Аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок» также показало высокий интерес аудитории — 42% билетов на фильм приобрели зрители поколения Z.

В 2026 году тренд сохраняется. Лидером среди молодых зрителей стал фильм «Братья Супер Марио», собравший $425 млн в США и $982 млн в мировом прокате. Аналитики ожидают, что значительную часть зумеров привлекут и будущие релизы крупных франшиз, включая «Историю игрушек 5», «Миньонов», нового «Человека-паука» и очередной фильм киновселенной Marvel.

Ранее сообщалось, что 40% представителей поколения Z готовы пропустить выступление главного артиста фестиваля ради полноценного сна. Такой подход заметно отличается от фестивальной культуры прошлых лет, ассоциировавшейся с ночными вечеринками и отсутствием комфорта.