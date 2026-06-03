Крис Хемсворт и Тэрон Эджертон — на первом кадре фильма «Таракан» про таракана-гангстера

Издание Deadline представило эксклюзивный кадр из будущего фильма Kockroach («Таракан»). Съёмки криминального триллера завершились в Австралии совсем недавно, дату выхода авторы назовут позже.

На первом кадре можно увидеть двух гангстеров в исполнении Криса Хемсворта (Тор из фильмов Marvel) и Тэрона Эджертона («На вершине»). Сама лента расскажет о таракане, который превращается в настоящего человека и становится преступником.

Картина адаптирует книгу Уильяма Лэшнера, которая изначально выступала новым взглядом на «Превращение» Франца Кафки. Режиссёром криминальной драмы выступил Мэтт Росс («Капитан Фантастик»).