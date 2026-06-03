«Простите нас»: почему кинематографисты страшно далеки от жизни и снимают не то, о чем мечтали

В Великом Новгороде завершился III фестиваль молодого кино «Новое движение». Лучшим фильмом, по мнению жюри во главе с продюсером Максимом Добромысловым, стал «Ветер в голове», а снявший его Арсений Московский назван лучшим режиссером.

Максим Добромыслов, работающий в авторском кино, всегда готовый помочь самым безнадежным киноопусам и всем дебютантам на свете, обратился к залу со словами:

«Простите нас».

Решение вынесено радикальное и эмоциональное. Выдать «Ветру в голове» награду за лучший фильм еще куда ни шло, но вручать награду за режиссуру — это перебор, хотя аргументация жюри понятна.

Арсений Московский — самоучка из Екатеринбурга, не имеющий кинообразования. Он собрал команду друзей и сделал фильм, который, конечно, совсем не тянет на лучший. Картина старомодная по всем статьям, опоздавшая на пару десятилетий по смыслам, но готовность молодых снимать любой ценой, продав машину, впечатляет. Жюри таким образом поддержало отвагу молодых авторов.

В целом раздали всем сестрам по серьгам. Из девяти картин конкурса, за исключением двух, все что-то да получили, не приз, так диплом. Жюри попыталось оценить работу молодых режиссеров, а не отряда продюсеров, стоящих у них за спиной. За их мощными спинами иногда невозможно понять, на что годен сам дебютант.

Почти все представленные фильмы сняты словно в безвоздушном пространстве, далеки от реалий жизни. Понятно, что молодые режиссеры, как и их старшие коллеги, избегают разговора о главном во избежание проблем на свою голову. Проще отправить героев на старом автомобиле или в роскошном красном кабриолете на юг, как это происходит в «Ветре в голове» и «Трассе "Море — море"».

За лучшую женскую роль отметили молодую актрису Дарью Матвееву, сыгравшую в «Трассе "Море — море"» Ильи Храмова свободолюбивую Киру, путешествующую автостопом. Многие зрительницы после просмотра признавались, что хотели бы стать такими же свободными и беззаботными, как она, и рвануть в Сочи. Приятная для всех «комедия вечера пятницы», как было сказано, впечатлила даже молодых критиков, отметивших ее своей наградой.

Илья Храмов два года назад окончил ВГИК, где учился у Владимира Хотиненко, приехавшего в Новгород представлять вновь ставшего актуальным «Мусульманина». Илья снимал мрачные авторские короткометражки, мечтал о хорроре, пока не попал в поле зрения старших товарищей, у которых имелся готовый сценарий пятилетней выделки и список из сорока молодых режиссеров. Как рассказал продюсер Павел Полуйчик, это были не какие-то рандомные люди, а сливки, те, кто себя как-то зарекомендовал. В итоге он «позумился» с Ильей и приступили к съемкам ромкома, скрещенного с роуд-муви.

«Я и мечтать не мог, что мой первый фильм будет с крупнейшей компанией СТВ», — признался Илья Храмов.

По его словам, генпродюсер включался только на стадии создания сценария и монтажа, а на его первом этапе и съемках молодому режиссеру доверились, благодаря чему получилось нечто среднее между кино, которое он бы сам хотел посмотреть, и тем, каким его представляли опытные коллеги. Соотношение — 70 на 30 в пользу режиссера. Сейчас Илья работает с теми же продюсерами над фильмом ужасов, хоррором «Приманка», как и мечтал.

Лучшим актером назван Денис Косиков, недавний выпускник Театрального института им. Щепкина, актер Малого театра, сыгравший Игоря в новой экранизации повести «Чужой звонок» Екатерины Марковой. После премьеры он поделился собственным жизненным опытом, связанным с выбором профессии, который актуален для главных героев:

«У меня все плохо было. Родители тотально не принимали то, чем я хотел заниматься. К сожалению, старшее поколение часто считает, что путь их ребенка предопределен, забывая про его собственное мнение. У человека должен быть выбор».

Сняла «Чужой звонок» выпускница ВГИКа Светлана Белкина, на которую опять-таки взрослые продюсеры обратили внимание после ее дипломной работы. Фильм получился немного старомодным. Первая любовь, радости и потери, проблемы с родителями, так и остались в неведомых молодому режиссеру 1970-х, хотя действие перенесено в 2000-е. Привнесение теракта, произошедшего в московском метро в 2004-м, где по воле авторов фильма гибнет мать главного героя в исполнении Ксении Алферовой, ничего кардинально не изменило.

Роль скульптора и бабушки главной героини сыграла Елена Сафонова. В предыдущей киноадаптации повести «Чужой звонок», осуществленной Сергеем Олейником в 1985-м, она сыграла главную роль — повзрослевшей девочки, которая предала своего друга. В «Трассе "Море — море"» тоже есть отсыл к культовому фильму кинокомпании СТВ «Брат», связанный с привлечением актера Cергея Мурзина, но прочитает это послание не каждый.