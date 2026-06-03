Выходят сериал о неизлечимо больной матери и русская «Ханна Монтана»

Сериал "Между нами химия" - это драмеди с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях. Режиссер и один из авторов сценария - Карина Чувикова. Другие сценаристы - бывший кинокритик Юлия Гулян, знакомая по фильму о Нике Турбиной "Ника" и Евгения Хрипкова ("Звоните ДиКаприо!"). Сериал снят при поддержке Института развития Интернета (выйдет на Первом канале 8-11 июня в 22:00).

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Этот проект еще в прошлом году завоевал несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Саша Бортич получила приз за главную женскую роль, а режиссера Чувикову назвали открытием фестиваля. Проект также назван лучшим в номинации "Игровой сериал до 30 минут" V Национальной премии интернет-контента.

По сюжету Таня (Саша Бортич) днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И внезапно она узнает о том, что неизлечимо больна. С кем же останутся ее дети? Таня не придумала ничего лучше, как выйти замуж, чтобы новый муж позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня рассказывает о плане - ее врач.

В сериале также снимались Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Мария Карпова, Илья Лыков и другие.

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Карина Чувикова говорит о том, что сериал затрагивает тяжелые темы, но съемочной группе удалось сохранить легкость при подаче этой истории, выдержан и баланс в части юмора. "Мне кажется, нам удалось усидеть на двух стульях трагизма и легкости", - говорит режиссер.

Идея снять сериал "Между нами химия" появилась у режиссера Карины Чувиковой во время просмотра ленты популярной соцсети. На странице известного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой - рассказала, что серьезно больна и боится, что двое ее детей могут остаться без мамы.

Актер Никита Ефремов, исполнивший в проекте одну из главных ролей, считает, что тема жизни и смерти в сериале раскрывается с непривычного ракурса.

"Для меня эта история - напоминание о хрупкости жизни и о том, как важно ценить близких. Она показывает, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и надежду. Исполнять роль братьев-близнецов Николая и Бориса стало для меня уникальным актерским опытом", - сказал артист.

Смотрите также "Двойная жизнь Ми" - на платформах Иви и START, с 4 июня, а позже - в эфире телеканала "СОЛНЦЕ".

Главная героиня - 16-летняя Мила (Милана Хаметова), которая ведет двойную жизнь. После уроков обычная школьница превращается в популярную певицу и блогера Ми. Привычный мир девушки начинает рушиться, когда новая возлюбленная ее отца (Давид Манукян) - чиновница Анжела Михайловна (Софья Каштанова) - объявляет настоящую войну современной музыке, блогерам и самой Ми.

Напомним, что сама Хаметова - блогер-миллионник, на что сделали ставку создатели сериала. Также снимались Анна Уколова, Андрей Пынзару, Роман Курцын и многие другие.