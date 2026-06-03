Как проходили съемки комедии «Дени и Мэни. В кино!»

Комедия «Дени и Мэни. В кино!» выходит в прокат 4 июня. В ней звезды соцсетей — лабрадор и кот сфинкс — играют самих себя. О том, как проходили съемки, «Вечерняя Москва» узнала у участников процесса.

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Лабрадор Дени, известный видеоблогер, а с недавних пор и кинозвезда, чинно сопровождает хозяев Руслана Князева и Викторию Розумейко в кафе. Компания устраивается за столиком, но стоит только Вике взять меню, как вся серьезность с Дени слетает — он тут же вскакивает, упирается передними лапами в стол и начинает изучать блюда — а вдруг что-то вкусненькое перепадет!

«Дени, сядь на место, — строго говорит Вика. И Дени покорно садится, а затем и ложится на пол, бросая из под ножки стула укоризненный взгляд на хозяйку: в такой суровой атмосфере кинозвезде не то чтобы звездная болезнь, а даже легкая прибавка веса не грозит! Впрочем, настроение у собаки тут же меняется в лучшую сторону, как только к нему подходит посетитель кафе и просит разрешения сфотографироваться со звездой, то есть с ним, с Дени».

Пес привык к вниманию с детства. Истории о его дружбе с котом Мэни уже пять лет собирают миллионы подписчиков в соцсетях, поэтому собаку часто узнают на улицах. Хотя, казалось бы, такого успеха ничто не предвещало. Когда Вике и Руслану привезли из питомника щенка, они только всплеснули руками: у пса была большая рана на голове — видимо, досталось от более сильных и шустрых собратьев, он не мог ходить, был слишком маленьким и худым — настоящий гадкий утенок!

Но возвращать его не стали — решили выхаживать. А чтобы бедолаге было повеселее, взяли ему в компанию котенка породы сфинкс, от которого отказались предыдущие хозяева.

«И эти два отказника сразу потянулись друг к другу и подружились, — рассказывает Руслан. — Котенок, лишенный шерсти, как и полагается представителям его породы, нашел в своем лохматом друге замену маме. Дени бережно вылизывал его и делает это до сих пор. Они начали играть, не забывая при этом конкурировать за лидерство и внимание хозяев. Мэни считает себя главным в доме, и ему не нравится, когда кто-то пытается это оспорить. А Дени очень ревнивый и сразу реагирует, если ему кажется, что Мэньке достается больше нашей любви. За ними так забавно было наблюдать, что мы начали снимать их общение».

И эти трогательные видео сразу стали популярны: люди писали под ними комментарии и пересылали их знакомым. Сейчас в соцсетях пса и кота больше 15 миллионов подписчиков.

«Больше всего люди веселятся, наблюдая, как Дени подворовывает вкусняшки, а его дружок Мэни стоит "на шухере", — рассказывает Роман. — Я ловлю их на месте преступления, и Дени красноречиво косит глазом и поворачивает голову в сторону Мэньки — показывает, мол, он зачинщик».

Без ссор, как и в любой семье, тоже не обходится. Авторитарный Мэни может куснуть Дени, впрочем, тот ему все прощает — лабрадоры известны своим добрым и отходчивым характером.

«Разлучили мы их за все время только один раз, когда кота оставили в больнице на ночь, — вспоминает Руслан. — И у Дени она была бессонной: лабрадор всю ночь скулил. Больше они никогда не расставались».

На съемках фильма Дени и Мэни тоже были вместе. Однако коту съемочный процесс понравился меньше, чем псу. Он по натуре домосед, поэтому большую часть сцен с ним снимали в квартире Вики и Руслана. Зато лабрадор на съемочной площадке отрабатывал за двоих: выполнял все команды режиссера, причем делал это с первого дубля, поэтому фильм удалось отснять довольно быстро — всего за месяц. Некоторые сложности возникли только в первый день, и то лишь потому, что многие члены съемочной группы не могли сдержать симпатии по отношению к Дени.

«А если он чувствует, что к нему неравнодушны, то ничего делать не будет, — смеется Руслан. — Лаять, бегать, веселиться, прыгать — это пожалуйста, но только не выполнять команды. В конце первого съемочного дня мы объяснили сотрудникам, как себя нужно с ним вести. Поэтому все остальное время они демонстративно не замечали Дени, и он полностью сконцентрировался на мне, режиссерах и работе».

Пес сразу выучил новые команды, особенно ему нравилось выполнять такую: «Дени, на площадку!». Даже во сне, услышав этот сигнал по рации, он сразу вскакивал и мчался сниматься.

Часть сцен Роман придумывал сам, а некоторые родились в сотворчестве с Дени: в фильме много импровизации, хотя обнаружить ее довольно трудно — все сцены очень естественны.

«Многие, увидев трейлер, пишут мне, что невозможно так снять, это, мол, нейросеть, — говорит Роман. — Но мы вообще ее не использовали! Сейчас есть много программ для проверки — можете загрузить видео и убедиться. Просто Дени и Мэни с детства снимаются, поэтому сразу понимают, что от них требуется».

Успех питомцев в свое время вдохновил Вику и Руслана уйти с работы, чтобы полностью сконцентрироваться на блоге, а сейчас, наблюдая артистические способности кота и собаки, они подумывают о том, чтобы развиваться дальше в кинологии.

Так что не исключено, что у Дени и Мэни в будущем появятся друзья — и их киновселенная значительно расширится.

Прямая речь

Антон Калинкин, режиссер, продюсер:

— Я думаю, что идея приходит одновременно большому количеству людей. Просто кто-то первый бежит и начинает делать. Так что уверен: мысль снять фильм про Дени и Мэни пришла многим, но я был знаком с хозяевами, поэтому мне удалось первым предложить им это.

Сегодня вовсю адаптируют пользовательский интернет-контент в музыке, а в кино он пока только начинает заходить. Но это определенно будет трендом ближайших лет. А в нашем случае история беспроигрышная еще и потому, что главные герои — кот и пес. Это никого никогда не оставляет равнодушным: все любят животных!

Мы с режиссером Джаником Файзиевым решили рискнуть и снять полный метр. Для меня было принципиально, чтобы собаку и кошку играли сами Дени и Мэни. Это кино о них, поэтому они в кадре играют себя такими, какими их привыкли видеть в интернете и в жизни.

Фильм интересен еще и тем, что все, кто снимался, кроме исполнителя главной роли Степана Девонина, — Женя Медведева, Митя Хрусталев, Артем Ткаченко, — играли самих себя. То есть здесь мы будем наблюдать за конкретными людьми, а не за образами. Это наша реальная жизнь, реальная история. Поэтому интересно посмотреть не только на Дени и Мэни, но и на известных актеров без масок.