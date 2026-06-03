Опубликованы постеры с героями фильма «Супергерл»

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн представил постеры фильма «Супергёрл». Супергеройская картина выйдет в мировом прокате 26 июня.

© Чемпионат.com

Лента расскажет историю Кары Зор-Эл, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

Главную роль исполнила звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. В картине также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена актёр воплотит на экране бессмертного охотника за головами Лобо. Режиссёром выступил Крэйг Гиллеспи — постановщик популярных фильмов «Круэлла» и «Тоня против всех».