В Москве состоялась закрытая премьера одного из самых ожидаемых сериалов года

В Москве прошли первые премьерные показы сериала "Лиля", который рассказывает о судьбе Лили Брик - женщины, которую боготворил Маяковский. Первый показ был в центре "Зотов" - там продемонстрировали все девять серий фильма. А в кинотеатре "Пионер" состоялась закрытая премьера этого одного из самых ожидаемых сериалов года. К широкому зрителю сериал выйдет уже в новом телесезоне 2026-2027 года. Вначале сериал появится в Сети, а затем его покажет Первый канал.

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Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала и один из генеральных продюсеров сериала, на светской премьере рассказал о том, как реагировали зрители, которые посмотрели все девять серий сразу. Его поразило, что в зале был человек, которому за 90, и он жил в одно время с некоторыми героями сериала, и этому человеку было интересно.

Режиссер сериала Вера Сторожева, знакомая, например, по сериалу "Шифр", а исполнители главных ролей - это Мария Смольникова (Лиля), Андрей Максимов (Маяковский), Евгений Стычкин (Осип Брик).

Первыми на светской премьере рабочую версию картины увидела съемочная группа проекта: Карен Мартиросян (Василий Катанян), Ангелина Стречина (Эльза) с мужем Ильей Малковым (Жемчужный), Алексей Герман (Шкловский), Андрей Смоляков (Максим Горький), Мариэтта Цигаль-Полищук (София Парнок), Агриппина Стеклова (мать Лили), художник по костюмам Лариса Лебедева и другие.

В сериале, где чередуется черно-белое и цветное изображение, история начинается в 1915 году в богемном Петрограде, во время Первой мировой войны. Молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой - Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму "Облако в штанах", Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант. А Владимир влюбляется в Лилю. Осип Брик представлен в сериале нетривиально - он, по замыслу авторов сценария, по сути, продюсер Владимира Маяковского.

Так выглядели Осип, Лиля Брик и Владимир Маяковский в реальной жизни // Фото: РГ

В 50-е годы в советских литературных и партийных кругах была развязана агрессивная кампания, проще говоря, травля Лили Брик с целью "вычистить" из биографии Маяковского упоминания о Бриках. Фильм рассказывает, как Лиле удалось выстоять в этой безнадежной ситуации. Завершается сериал событиями 1978 года - Лилиным уходом из жизни.

На территории кинопарка "Москино" выстроили павильон-город с 36 зданиями - точную копию московских улиц 1920-х, по которым ходил настоящий исторический трамвай. Зарубежные локации (Париж, Нью-Йорк, Берлин) снимали в Санкт-Петербурге, а подмосковное водохранилище заменило экзотическое Таити. Ключевая ставка была сделана на достоверность - от расшитого платья от Поля Пуаре, французского кутюрье, освободившего женщин от корсетов в начале XX века, до ходовой копии синего "Рено", подаренного Маяковским. Грим Марии Смольниковой порой занимал до трех часов, превращая актрису из 26-летней в 86-летнюю героиню. Визуальный ряд строился на контрасте: события до 1930 года решили в монохроме - стилизации под документальные кадры классика советского авангарда Александра Родченко, а более позднюю историю перевели в цвет, обыграв стилистику 1950-х и 1970-х годов.

Константин Эрнст рассказывал первым зрителям о том, что ему довелось лично видеть Лилю Брик:

"Это не сериал про Маяковского. Это история о Лиле Брик. Да, ее невозможно представить без существовавших на ее орбите мужчин, но это была ее орбита. Мне было четырнадцать, когда я пробрался в московский Дом кино на фильм "Маяковский смеется". Перед показом в зале появилась женщина с огненно-рыжими волосами - зал затих и зашептал: "Лиля, Лиля..." За этим скрывалось что-то, чего я тогда еще не понимал. С тех пор я собирал все, что можно было о ней прочитать или услышать. Она - одна из самых противоречивых фигур в истории русской культуры. Но именно такие и остаются в коллективной памяти - остальных быстро забывают. "Улица корчится безъязыкая - ей нечем кричать и разговаривать". Время выбирает людей, через которых хочет говорить. Про этих людей мы и сняли свое кино. И про любовь, конечно".

Режиссер Вера Сторожева подчеркивает: