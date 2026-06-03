Появился трейлер боевика «Любой ценой» с Марком Уолбергом

Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма «Любой ценой». Криминальный боевик выйдет в мировом прокате 4 сентября.

Сюжет ленты основан на реальных событиях. Картина расскажет о наёмном убийце и агенте ФБР, которые объединяются, чтобы расследовать убийства лидеров движения за гражданские права в 1960-х.

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Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Главные роли исполнили Марк Уолберг («Отступники») и Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»). В фильме также снялись Джанкарло Эспозито («Пацаны»), Дэвид Стрэтэйрн («Ультиматум Борна»), Джош Лукас («Линкольн для адвоката») и другие актёры. Режиссёром выступил Элеганс Браттон («Проверка»).