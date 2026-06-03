Представлен трейлер хоррора «Мороженщик»

Компания MCT Studios представила трейлер фильма ужасов «Мороженщик». Хоррор выйдет в мировом прокате 7 августа.

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Действие слэшера развернётся в небольшом тихом городке, в который прибывает загадочный продавец мороженого. Он начинает угощать местных детей сладостями, но когда они пробуют лакомство, сразу начинают зверски убивать всех взрослых в округе.

Режиссёром «Мороженщика» выступил Элай Рот — автор хоррора «Хостел» и экранизации видеоигры «Бордерлендс». Он также исполнил одну из главных ролей в фильме. В картине также сыграли Бен Дэвис («Отчаянные домохозяйки»), Эри Миллен («Тёмное дитя»), Сара Эбботт («Сплетение судеб») и другие актёры.