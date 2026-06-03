Ждет ли успех экранизацию сказки «Аленький цветочек»

Современным зрителям нравятся экранизации известных историй, которые в чем-то отступают от оригинального сюжета, сказала НСН Елена Хажинская.

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У экранизации сказки «Аленький цветочек» есть все составляющие для коммерческого успеха, но в кинобизнесе все зависит от множества факторов, включая удачную дату релиза и грамотный маркетинг, заявила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

На питчинге в Минкультуры РФ представили новую экранизацию сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Младшую сестру Настеньку, мечтающую об аленьком цветочке, сыграет Ксения Трейстер («Летучий корабль»). Роль капитана сыграет Иван Янковский («Аутсорс»). Сюжет ленты будет отличаться от оригинальной сказки. Одной из главных героинь станет старшая дочь купца Марфа: она попытается найти маму, много лет назад заблудившуюся в заколдованном лесу. Встретив чудовище, девушка узнает, что существо погибнет, если кого-то полюбит. Хажинская не исключила, что проект ждет коммерческий успех.

«Составляющие, заявленные в проекте, выглядят коммерчески привлекательными. Много раз было доказано, что несоблюдение классической линии литературной основы работает. Современным молодым зрителям такое нравится. Наконец нашли сказку, которую еще не экранизировали. Однако нет формулы или алгоритмов, которые могут гарантированно привести к хорошему кино. Возможно, прекрасное кино с незнакомыми актерами зрителям понравится. Тогда сарафанное радио разнесет картину так, что она заработает хорошо и останется в истории. Также есть фильмы, созданные именитыми режиссерами, с очевидным сюжетом, с именитыми актерами, которые людям не заходят. Не зря говорят о магии кино. Должен сложится пазл на уровне производства и выпуска, чтобы маркетинг был хороший, дата - удачной. Только постфактум можно будет оценить, сложилось или не сложилось», — сказала она.

Также в новом фильме примут участие Сергей Безруков, Юлия Снигирь, Константин Плотников и другие. Анимированных персонажей озвучат Анна Михалкова, Александр Домогаров, Филипп Янковский и Александр Петров.

В 1978 году вышел фильм «Аленький цветочек» по мотивам сказки Аксакова режиссера Ирины Поволоцкой. Также произведение экранизировали в начале 90-х. Режиссер Владимир Грамматиков представил свою картину «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке» в 1992 году. Он переосмыслил историю в своей работе, добавив новые сюжетные линии и детали, передает «Радиоточка НСН».