Краткий пересказ всего сюжета сериала «Эйфория»

31 мая 2026 года завершился один из главных подростковых сериалов 2020-х — драматичная и провокационная «Эйфория». Шоу рассказывало о жизни зумеров-старшеклассников — с бесконечными вечеринками, наркотиками, изменами и разборками. Третий сезон вышел на экраны после четырехлетнего перерыва — за это время многие актеры, чью карьеру запустила «Эйфория», превратились в полноценных кинозвезд. «Лента.ру» пересказывает сюжет всех сезонов сериала, объясняет, чем закончилась эта тяжелая история и как сложились судьбы главных героев.

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Главное о сериале

Страна: США.

США. Оригинальное название: Euphoria.

Euphoria. Жанр: драма, криминал, мелодрама.

драма, криминал, мелодрама. Шоураннер: Сэм Левинсон.

Сэм Левинсон. Годы выхода: с 2019 по 2026-й.

с 2019 по 2026-й. Где смотреть: стриминговый сервис HBO Max (в России — стриминг «Амедиатека»).

стриминговый сервис HBO Max (в России — стриминг «Амедиатека»). Сколько серий: 26 (3 сезона + 2 спецэпизода).

26 (3 сезона + 2 спецэпизода). Длительность одной серии: 1 час.

1 час. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 8.2.

7.5 и 8.2. В главных ролях: Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Алекса Деми и другие.

Американская «Эйфория» — это адаптация одноименного израильского мини-сериала. Шоураннер сериала — режиссер и сценарист Сэм Левинсон (помимо «Эйфории» он работал над сериалом «Кумир» с певцом The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) и камерной драмой «Малкольм и Мари»).

Проект стартовал в 2019 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых сериалов года. Производство второго сезона пришлось заморозить из-за пандемии COVID-19, поэтому шоу продолжилось только в начале 2022-го. Первая серия сразу же установила новый рекорд стриминга HBO Max по просмотрам.

Следующего сезона пришлось ждать еще четыре года — съемки переносили из-за забастовок в Голливуде, скандалов вокруг Левинсона и плотного графика ведущих актеров. Вышел третий (и финальный) сезон только весной 2026 года. Завершение шоу понравилось далеко не всем: «Эйфорию», которая вернулась в эфир после четырехлетнего перерыва, обвиняли в чрезмерной провокационности и объективации женщин.

В 2026 году «Эйфория» занимает четвертое место по популярности среди всех сериалов HBO — ее обошли только «Игра престолов», «Дом Дракона» и «Одни из нас». Сериал Сэма Левинсона получил двадцать пять номинаций на премию «Эмми» (и забрал девять статуэток), принес Зендее «Эмми» и «Золотой глобус» и превратил в суперзвезд Сидни Суини («Горничая») и Джейкоба Элорди («Франкенштейн»).

О чем шоу

«Эйфория» — это история о жизни старшеклассников из обычной американской школы. Место действия — вымышленный городок Ист-Хайленд, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса.

Главная героиня шоу — семнадцатилетняя девушка Ру Беннет, страдающая наркотической зависимостью. На протяжении всего шоу она выступает рассказчицей: комментирует происходящие с ней и ее друзьями события, делится своими переживаниями.

Основные герои сериала

Ру Беннет (Зендея) — девушка, страдающая наркотической зависимости. Пытается перебороть себя и найти свое место в мире.

Джулс Вон (Хантер Шафер) — девушка, недавно переехавшая в Ист-Хайленд, занимает важное место в жизни Ру.

Нейт Джейкобс (Джейкоб Элорди) — звезда школы, спортсмен, парень Мэдди. Страдает от неуверенности в себе и приступов неконтролируемой агрессии.

Мэдди Перес (Алекса Деми) — популярная старшеклассница, чирлидерша, девушка Нейта.

Кэсси Говард (Сидни Суини) — лучшая подруга Мэдди с репутацией легкодоступной девушки.

Кэл Джейкобс (Эрик Дэйн) — отец Нейта, мужчина со странными сексуальными предпочтениями.

Лекси Говард (Мод Апатоу) — младшая сестра Кэсси, близкая подруга Ру.

Феско О'Нилл (Ангус Клауд) — наркодилер, ставший близким другом Ру.

Первый сезон

Семнадцатилетняя Ру Беннет возвращается домой из реабилитационного центра для подростков с наркозависимостью. Проблемы с запрещенными веществами и психикой у нее начались еще в детстве: после потери отца она перешла с его успокоительных на настоящие наркотики.

Время, проведенное в рехабе, не пошло Ру на пользу: сразу после возвращения она покупает наркотики у своего друга, наркоторговца Феско.

В первый школьный день Ру знакомится с новенькой по имени Джулс, которая только переехала в Ист-Хайленд вместе с отцом. Девушки быстро сближаются, однако Джулс отказывается продолжать общение с зависимым человеком. Ру отправляется на собрание клуба анонимных наркоманов и знакомится там с Али (Колман Доминго), который становится ее наставником и помощником.

Джулс пугается своих чувств, страдает от стороннего давления и в итоге отталкивает Ру. Ру впадает в маниакальную депрессию, начинает видеть галлюцинации и испытывает серьезные проблемы с почками. Она проводит некоторое время в больнице, где окончательно приходит в себя.

Ру и Джулс собираются вместе покинуть Ист-Хайленд, однако Ру в последний момент меняет свое решение, оставляет Джулс на вокзале и вновь срывается.

Главная звездная парочка школы, спортсмен Нейт и чирлидерша Мэдди, расстаются. Чтобы отомстить Нейту, Мэдди спит со студентом Тайлером (Лукас Гейдж). Взбешенный Нейт домогается Джулс, но она ему отказывает.

На следующий день испуганная Мэдди убеждает Нейта, что не изменяла ему, а была без сознания. Разъяренный парень называет Тайлера насильником и избивает его. Нейт и Мэдди продолжают отношения, на следующей вечеринке спортсмен выходит из себя и хватает девушку за горло. Заметные синяки на шее Мэдди приводят к полицейскому расследованию и обвинениям в адрес Нейта. Затравленный обществом парень решает повесить вину на Тайлера и угрожает Джулс компроматом, чтобы заставить ее подтвердить свои слова.

Мэдди сомневается в сексуальных предпочтениях Нейта и не может заняться с ним сексом. Парень выходит из себя и нападает на нее. В итоге пара в очередной раз решает расстаться.

Подруга Мэдди Кэсси — девушка с сомнительной репутацией. Она спит с первокурсником Крисом Маккеем (Элджи Смит), но тот отказывается объявить ее своей девушкой. Кэсси флиртует с одноклассником Дэниелом (Киан Джонсон), ссорится с Маккеем, но позже вновь налаживает с ним отношения. На вечеринке в Хеллоуин парень, ставшей мишенью для насмешек других студентов, занимается с Кэсси жестким сексом и доводит ее до слез. На этой же вечеринке к Кэсси пристает Дэниел и, получив отказ, он оскорбляет девушку. Вскоре девушка узнает, что ждет ребенка, но решается на аборт.

Что еще происходит в первом сезоне

Перед школьной вечеринкой Джулс встречается со взрослым мужчиной с сайта знакомств. Этим мужчиной оказывается Кэл Джейкобс, отец Нейта. Когда Нейт узнает о случившемся, он начинает вести анонимную переписку с Джулс и получает ее интимные фото. Он шантажирует Джулс этими фото, чтобы она сохранила отношения с Кэлом в тайне. Позже он использует эти фото, чтобы заставить Джулс дать ложные показания полиции.

Кэт Эрнандес (Барби Феррейра) лишается девственности на вечеринке. Когда секс-видео с ее участием утекает в сеть, девушка понимает, что может зарабатывать на подобном контенте. В итоге Кэт принимает свое тело, начинает работать вебкам-моделью, выходит из отношений и продолжает активно исследовать собственную сексуальность.

Из-за Нейта друг Ру — наркоторговец Феско и его младший приемный брат Эштрей (Джейвон Уолтон) попадают под прицел полиции. Парни вынужденно избавляются от товара и пытаются понять, как расплатиться с долгами.

Между первым и вторым сезонами «Эйфории» вышло два специальных рождественских эпизода, которые углубились в истории Ру и Джулс. В первой серии Ру общалась с Али на тему своей зависимости и эмоций, которые в ней вызывает Джулс.

Во второй серии Джулс делились своими переживаниями с психотерапевтом. Оказалось, что во время событий первого сезона ее мать пыталась избавиться от зависимости, именно поэтому девушке было так тяжело воспринимать срывы Ру. В конце серии Джулс навещает Ру, которая как раз собиралась встретиться с Али. Попытка примирения проваливается: Ру уходит, а Джулс плачет в своей комнате.

Второй сезон

Ру знакомится с парнем по имени Эллиот (Доминик Файк) и принимает смесь препаратов вместе с ним. Она мирится с Джулс и признается ей в своем срыве после расставания на вокзале. Ру и Эллиот продолжают тайно употреблять наркотики, Джулс эта дружба кажется подозрительной. Ру вновь срывается и просит дилершу Лори (Марта Келли) отдать ей чемодан наркотиков для перепродажи.

Джулс сближается с Эллиотом. На одной из вечеринок Ру выпивает на глазах у Джулс, и девушки сильно ссорятся. Ру возвращается домой и принимает наркотики. Эллиот раскрывает Джулс правду о тайной зависимости подруги, разочарованная Джулс спит с ним.

Когда Джулс убеждает мать Ру избавиться от чемодана с наркотиками, разъяренная девушка прекращает все отношения с Эллиотом и Джулс. Она отказывается отправляться в рехаб, после чего в отчаянии пытается ограбить Феско, влезает в незнакомый дом, сбегает от полиции и наконец добирается до Лори. Наркодилерша предлагает своей должнице заняться проституцией, но испуганная Ру убегает.

Вернувшись домой, Ру пытается завязать с веществами и мирится с Али.

По пути на вечеринку пьяная Кэсси садится в машину к Нейту и начинает с ним флиртовать. Нейт и Кэсси занимаются сексом и с трудом скрывают произошедшее от Мэдди. Феско мстит Нейту, который сдал его полиции. Нейт оказывается в больнице, но не говорит отцу, кто на него напал.

Кэл давит на Кэсси, чтобы выяснить, кто избил его сына. Кэсси называет имя Феско. Нейт признается, что знает правду об отношениях Кэла и Джулс. Когда Кэл приходит к Феско домой, его избивает Эштрей. В итоге Кэл соглашается оставить Феса в покое и удержать Нейта от ссор с Ру и Джулс.

Нейт продолжает тайно встречаться с Кэсси, которая чувствует себя очень уязвимой после аборта. Она становится одержима тайными отношениями, отдаляясь от близких. Когда Нейт возобновляют общение с Мэдди, узнавшая об этом Кэсси уходит от него.

Ру в истерике рассказывает всем о любовном треугольнике между Кэсси, Нейтом и Мэдди. Бывшие подруги дерутся. Нейт предлагает Кэсси переехать к нему. Параллельно с этим он возвращает Джулс фото с компроматом и признается, что действительно испытывал к ней чувства, а не лгал ради вымогательства. Мэдди чувствует себя преданной и собирается уехать из города.

Младшая сестра Кэсси Лекси решает поставить школьный спектакль. Прототипами всех главных героев становятся реальные ученики ист-хайлендской школы. Не выдержав откровенности постановки, Нейт выходит из себя и бросает Кэсси. Кэсси пытается сорвать спектакль и унижает сестру. В итоге постановка продолжается: в финале между театральными Ру и Лекси происходит глубокий диалог. Ру благодарит Лекси за такой взгляд на свою жизнь. Она извиняется перед Эллиотом и надеется, что сможет наладить отношения с Джулс.

Что еще происходит во втором сезоне

Эштрей пробивает голову наркодилеру по прозвищу Мышь (Мико) — именно ему Феско и Эштрей задолжали крупную сумму в конце прошлого сезона. О преступлении узнает полиция, к братьям засылают человека, который должен выведать правду. Когда Эштрей догадывается о происходящем, он нападает на осведомителя, и Феско помогает его задушить. Парней пытается задержать полиция: Эшу простреливают голову, Феса ранят в живот.

Феско знакомится с сестрой Кэсси Лекси. Между молодыми людьми завязываются нежные отношения. В итоге Лекси посвящает Фесу свой спектакль.

Кэл пытается разобраться в своей сексуальности и страдает, потому что не может раскрыть семье правду о себе. В итоге Нейт признается отцу, что знает о его извращенных предпочтениях, и сдает его полиции.

Третий сезон

После финала второго сезон проходит пять лет. Феско сидит в тюрьме, Нейт и Кэсси обручены, при этом девушка работает эротической моделью и мечтает стать популярной инфлюэнсершей. Пока Нейт пытается разобраться со строительной компанией, которую он унаследовал от отца, Кэсси начинает загружать видео на OnlyFans — только так, считает она, можно заработать на свадьбу мечты. Нейт не одобряет работу невесты.

Кэсси хочет расширить свою аудиторию и обращается за помощью к Мэдди, которая как раз работает менеджером талантов. Один из потенциальных инвесторов отказывается от работы с Нейтом из-за провокационной работы его невесты. Нейт заставляет Кэсси удалить свой аккаунт.

Кэсси и Нейт играют шикарную свадьбу, на которую приглашены их бывшие одноклассники. Во время церемонии Нейту угрожает ростовщик, которому он должен крупную сумму денег.

Кэсси и Нейт ссорятся, люди ростовщика Наза (Джек Топалян) врываются домой к молодоженам и отрезают Нейту палец на ноге. Кэсси уходит от Нейта и с помощью Мэдди возобновляет карьеру на OnlyFans. Нейт не может найти денег на погашение долга и соглашается принимать финансовую помощь от Кэсси. Мэдди заставляет свою подопечную снимать как можно больше контента и подогревать интерес к своему аккаунту с помощью флирта с известным блогером.

Наз не отстает от Нейта: когда он задерживает очередной платеж, люди ростовщика кладут должника в гроб и хоронят заживо. Наз давит на Кэсси, чтобы получить оставшуюся часть долга. Девушка обращается за помощью к Мэдди, а та, в свою очередь, просит о защите стрип-клубного магната Аламо Брауна (Адевале Акинойе-Агбаже).

Аламо убирает Наза, но Нейта спасти не удается: он погибает от укуса змеи, которая заползла в его гроб.

Тем временем Ру работает наркокурьером, чтобы вернуть долг Лори: она глотает шарики с веществами и перевозит их через границу с Мексикой. Ру отвозит один из крупных заказов Аламо Брауну — владельцу сети стрип-клубов. Она понимает, что хочет работать на Аламо, и постепенно завоевывает его доверие.

Аламо разрешает Ру работать на себя. Она помогает новому боссу скрыть смертельную передозировку у одной из стриптизерш. Аламо открыто конфликтует с Лори, а Ру начинает торговать оружием, хоть и мечтает завязать с преступностью. Когда она в очередной раз занимается доставкой наркотиков, ее задерживают. Чтобы избежать тюрьмы, Ру начинает сотрудничать с полицией и сообщать о нелегальной деятельности Аламо и Лори. Браун подозревает свою подчиненную и устраивает ей жесткую проверку, но Ру не раскрывает свою тайну. Аламо поручает Ру ограбить Лори.

Ру попадает в аварию, выживает и видит горящее дерево. Девушка воспринимает это как знак свыше и решает изменить свою жизнь с помощью Бога.

Несмотря на обретенную веру, девушка все же решает вскрыть сейф Лори, однако ее ловит помощник наркодилерши. Ру удается вырваться из плена и вернуться к Аламо. На Лори выходит полиция, и она добровольно уходит из жизни, чтобы не сдаваться властям.

Аламо дает Ру недельный отпуск, снабжает ее деньгами и сильными обезболивающими. Босс уже знает о предательстве Ру — ему проболталась Мэдди, которая просила спасти Нейта. Он подмешивает в таблетки большую дозу наркотиков. На следующей день Али находит тело Ру, которой не стало из-за передозировки. Перед концом девушка видит галлюцинацию, в которой мирится с матерью. Ей кажется, что Феско сбегает из тюрьмы и воссоединяется с ней.

Что еще происходит в третьем сезоне