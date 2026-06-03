В каком порядке смотреть «Голодные игры»

В конце 2026 года в кино выйдет шестая часть антиутопии «Голодные игры» — фильм о становлении наставника Китнисс, Хеймитча Эбернети. В оригинальной серии его играл Вуди Харрельсон, а в приквеле роль исполнит молодой австралийский актер Джозеф Зада. В преддверии премьеры «Лента.ру» вспоминает, как устроен мир «Голодных игр» и что происходило в прошлых картинах.

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«Голодные игры» — это серия фильмов, основанная на одноименной книжной саге американской писательницы Сьюзен Коллинз. В центре событий — постапокалиптический мир Панем, разделенный на богатую столицу Капитолий и 12 округов, каждый из которых имеет свою экономическую специализацию. Когда-то все районы восстали против тирании столицы, мятеж был подавлен, и теперь для устрашения населения власти каждый год проводят «Голодные игры» — жестокое реалити-шоу со летальным исходом.

Для «Голодных игр» отбирают по 24 подростка: по одной девушке и одному юноше из каждого дистрикта. Они сражаются насмерть на специально созданной арене — это огромный лес, населенный опасными мутантами и ядовитыми растениями. Шоу идет до тех пор, пока из всех участников не останется один.

«Голодные игры» в Панеме транслируют по телевидению, для населения это самое ожидаемое событие года.

Игроков выбирают методом жеребьевки, так называемой «жатвы». А победитель получает славу и материальное обеспечение для своего дистрикта.

Кроме ежегодных игр каждые 25 лет проходит так называемая «Квартальная бойня». Для нее изобретают специальные правила — каждый раз разные.

Главная героиня книг и фильмов по «Голодным играм» — девушка Китнисс Эвердин из Дистрикта 12. Она сама вызывается участвовать в шоу, чтобы заменить свою младшую сестру Прим, которой выпал жребий. В дальнейшем вместе с друзьями она борется с властью в Панеме, чтобы избавить население страны от тоталитарного правительства.

Мироустройство

Тоталитарное государство Панем возникло в будущем на континенте Северная Америка — на руинах современной цивилизации, которую разрушила глобальная катастрофа. В Панеме есть Капитолий — столица — и 12 (на самом деле 13) дистриктов, то есть районов или административных округов.

В столице живет элита. Ее обитатели носят странные наряды, красят волосы в яркие цвета, регулярно делают пластические операции и живут в изобилии, не зная нужды. Также в Капитолии живет президент, который контролирует страну с помощью военной полиции (миротворцев), пропаганды и «Голодных игр».

Нужды Капитолия обеспечивают 13 дистриктов, каждый из которых имеет свою экономическую специализацию. Уровень жизни в районах сильно отличается: где-то население обеспечено всем необходимым, а где-то выживает в нищете. Торговать друг с другом дистрикты не могут — все ресурсы идут в Капитолий, так что районы изолированы друг от друга.

Официальные 12 дистриктов:

дистрикт 1: производит предметы роскоши (драгоценности, ароматические масла, дизайнерские ткани); относительно благополучный, лоялен к Капитолию;

производит предметы роскоши (драгоценности, ароматические масла, дизайнерские ткани); относительно благополучный, лоялен к Капитолию; дистрикт 2: производит оружие, каменную кладку, занимается обучением миротворцев; второй по значимости после Капитолия, союзник власти;

производит оружие, каменную кладку, занимается обучением миротворцев; второй по значимости после Капитолия, союзник власти; дистрикт 3: производит электронику и технику; здесь живут умные люди, но район в целом небогатый;

производит электронику и технику; здесь живут умные люди, но район в целом небогатый; дистрикт 4: занимается рыболовством; относительно обеспеченный;

занимается рыболовством; относительно обеспеченный; дистрикт 5: специализация — энергетика (солнечная, электрическая, атомная);

специализация — энергетика (солнечная, электрическая, атомная); дистрикт 6: строит транспорт (поезда, машины, аэромашины); здесь самые тяжелые условия труда;

строит транспорт (поезда, машины, аэромашины); здесь самые тяжелые условия труда; дистрикт 7: занимается лесозаготовками и производством бумаги;

занимается лесозаготовками и производством бумаги; дистрикт 8: специализация — текстильная промышленность и производство одежды; здесь часто происходят волнения;

специализация — текстильная промышленность и производство одежды; здесь часто происходят волнения; дистрикт 9: выращивает зерновые культуры и занимается мукомольным производством;

выращивает зерновые культуры и занимается мукомольным производством; дистрикт 10: занимается животноводством и мясопереработкой; население здесь тяжело трудится, а живет плохо;

занимается животноводством и мясопереработкой; население здесь тяжело трудится, а живет плохо; дистрикт 11: занимается сельским хозяйством (выращивает фрукты, овощи, хлопок); один из самых бедных районов, за которым осуществляется жесткий надзор;

занимается сельским хозяйством (выращивает фрукты, овощи, хлопок); один из самых бедных районов, за которым осуществляется жесткий надзор; дистрикт 12: специализация — добыча угля и охота; люди здесь живут в крайней нищете, голодают; родина Китнисс Эвердин.

Еще есть Дистрикт 13, который официально считается уничтоженным после восстания — так власти хотели преподать урок остальным районам. На самом деле его жители ушли в подполье, и район существует под землей автономно, занимается производством ядерного оружия и технологий. Здесь строгая военная дисциплина и спартанские условия.

В каком порядке смотреть «Голодные игры»

Картины по книгам Сьюзан Коллинз начали выходить в 2012 году, всего в рамках франшизы было снято пять частей фильма.

Список фильмов по основной книжной трилогии в порядке выхода:

«Голодные игры» (2012) — экранизация первой книги; «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013) — экранизация второй книги; «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (2014) — экранизация первой части третьей книги; «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015) — экранизация второй части третьей книги.

Кроме того, в 2023 году вышел приквел и спин-офф «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Он рассказывает о молодом Кориолане Сноу — будущем президенте Панема.

Несмотря на то что последняя лента описывает события до основной тетралогии, смотреть фильмы лучше в том порядке, в котором они вышли. Именно в оригинальных четырех картинах раскрывается мироустройство Панема и суть сопротивления Капитолию. Без знакомства с этими лентами вряд ли удастся в полной мере насладиться спин-оффом.

Главная героиня 16-летняя Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) живет в бедном Дистрикте 12, население которого занято в угольных шахтах. Китнисс — опытная охотница и отлично управляется с луком: чтобы прокормить мать и младшую сестру Примроуз (Уиллоу Шилдс), она нелегально добывает пищу в лесу, промышляет вместе с другом Гейлом (Лиам Хемсворт).

В день отбора на 74-е «Голодные игры» ведущая из Капитолия вытягивает имя Примроуз, которой всего 12 лет. Чтобы спасти сестру от неминуемого проигрыша, Китнисс добровольно вызывается занять ее место. Вторым трибутом от Дистрикта 12 становится Пит Мелларк (Джош Хатчерсон), сын булочника, который когда‑то помог семье Эвердин выжить.

Просто участвовать в «Голодных играх» и быть сильными мало — это прежде всего телешоу, и его героям необходимо нравиться зрителям. Так что Китнисс и Пита ради рейтингов решают продвигать как влюбленную пару.

Но на старте самих игр они разделяются: Китнисс остается сама по себе, а Пит примыкает к так называемым «профи» — трибутам из богатых дистриктов, которые готовятся к шоу с самого детства.

Потом организаторы меняют правила, и ребята, объединившись, побеждают всех противников. Затем, правда, это изменение решают отозвать и заставить Китнисс и Пита сражаться друг с другом. Делать они этого не хотят: оба выживших собираются одновременно съесть ядовитые ягоды, чтобы победителя вообще не было. Капитолий к такому оказывается не готов, и победителями признают обоих.

В финале Китнисс и Пит забирают приз и возвращаются в родной дистрикт, но власти недовольны тем, что они бросили вызов системе.

Поступок Китнисс в финале 74-х «Голодных игр» вдохновил население на бунт против Капитолия. Чтобы не допустить восстания, президент Кориолан Сноу угрожает Китнисс расправой над близкими, если она не убедит всех, что действовала из любви к Питу, а не в знак протеста.

Китнисс и Пит отправляются в тур по дистриктам, но их появление не только не успокаивает население, но провоцирует новые вспышки недовольства. Бунтовщиков репрессируют.

В честь 75-летия «Голодных игр» объявляют «Квартальную бойню». На этот раз власти ставят особое условие — участвовать должны победители прошлых лет, в том числе и Китнисс.

Так организаторы хотят устранить девушку, которую население Панема воспринимает как символ восстания. Вместе с ней на шоу отправляется и Пит.

На арене Китнисс объединяется с представителями еще нескольких дистриктов и вместо того, чтобы ликвидировать соперников, устраивает короткое замыкание. Союзники спасают и эвакуируют ее: обнаруживается, что половина трибутов в сговоре и они готовятся к восстанию.

В финале Капитолий захватывает в плен Пита и разрушает Дистрикт 12.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I»

Китнисс доставляют в Дистрикт 13 — подземный бункер, который является центром подпольного сопротивления. Его президент Альма Койн (Джулианна Мур) предлагает Китнисс стать Сойкой‑пересмешницей — символом восстания против Капитолия. Чтобы убедить девушку принять эту роль, ее отправляют в родной Дистрикт 12 — он почти полностью уничтожен бомбардировками Капитолия.

Тем временем столица усиливает пропаганду. По телевидению показывают Пита, который с экранов призывает жителей Панема сложить оружие. Повстанцы в ответ записывают ролики с Китнисс. Но настоящим символом сопротивления становится не видео, а песня девушки — под ее аудиозапись рабочие из Дистрикта 5 взрывают электростанцию, лишая Капитолий электричества.

Воспользовавшись отключением света, повстанцы проникают в столицу и спасают Пита, а вместе с ним и других пленников. Однако выясняется, что сознание Пита изменили, заставив его считать Китнисс врагом: он бросается на нее и пытается задушить.

В финале президент Койн анонсирует атаку на военную базу в Дистрикте 2, которая охраняет Капитолий.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»

После нападения Пита Китнисс твердо намерена участвовать в боевых действиях против Капитолия и уничтожить президента Сноу. Она участвует в запланированном штурме главной военной базы Капитолия в Дистрикте 2, а затем присоединяется к отряду 451 — пропагандистской боевой команде. Цель отряда — снимать Китнисс в бою, пока повстанцы продвигаются к дворцу Сноу. К группе присоединяется и Пит, которого держат в наручниках, потому его состояние нестабильно.

Продвигаться не так-то просто — на улицах Капитолия расставлены ловушки, созданные по образцу арен из «Голодных игр». В одной из них не стало командира отряда 451, и роль главы подразделения переходит к Китнисс. Команда укрывается в доме, но здание взрывают, а Китнисс признают погибшей.

После этого президент Сноу объявляет эвакуацию и предлагает жителям убежище во дворце. Китнисс и ее друг Гейл, которые на самом деле выжили, проникают туда под видом беженцев. Тем временем миротворцы начинают бомбить Капитолий — среди жертв оказывается Прим, младшая сестра Китнисс.

Капитолий пал, Сноу арестован. Он утверждает, что не приказывал сбрасывать бомбы на детей, но Китнисс ему не верит.

Альма Койн предлагает провести новые «Голодные игры», но уже в знак возмездия — с детьми элиты Капитолия. Китнисс соглашается при условии, что ей позволят лично казнить Сноу. На площади перед толпой Китнисс готовится расстрелять Сноу, но в последний момент стреляет в Альму Койн. Толпа линчует Сноу, а Китнисс пытаются арестовать.

Чем закончились «Голодные игры». Осторожно, спойлеры!

Один из союзников спасает Сойку-пересмешницу. В финале Китнисс возвращается в Дистрикт 12 вместе с Питом и Хеймитчем Эбернети (Вуди Харрельсон) — ее бывшим наставником и ближайшим соратником. Мать Китнисс остается в Капитолии, чтобы обучать школьников медицине. Гейл получает должность в новой полиции и переезжает в Дистрикт 2.

Со временем Пит и Китнисс на самом деле сближаются, заводят семью, у них рождаются дети. В конце Китнисс говорит, что расскажет своим детям о «Голодных играх» — о том, через что ей пришлось пройти.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Оригинальное название: The Ballad of Songbirds and Snakes

Год выхода: 2023

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

В главных ролях: Том Блит, Рэйчел Зеглер, Виола Дэвис, Хантер Шафер

На какой книге основано: одноименный приквел Сьюзен Коллинз (The Ballad of Songbirds and Snakes, 2020)

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,3 и 6,6

Это первый приквел «Голодных игр». Действие в нем разворачивается за 64 года до событий основной тетралогии, во время десятых юбилейных Голодных игр. Главный герой — юный Кориолан Сноу (Том Блайт), будущий президент Панема. Он живет в Капитолии со своей бабушкой и кузиной Тигрис (Хантер Шафер) в бедности: некогда влиятельная семья Сноу потеряла богатство после войны с дистриктами.

«Баллада о змеях и певчих птицах» рассказывает, почему Кориолан Сноу стал тем, кем он является в основной саге — безжалостным тираном.

При этом в фильме он не выглядит однозначно отрицательным персонажем, скорее героем, на которого одинаково повлияли амбиции и обстоятельства.

Кориолан учится в Академии Капитолия и надеется получить премию Плинта — престижную награду, которая даст ему деньги, власть и уважение. В этом году условия получения премии изменились: ее получит тот выпускник-наставник, чей участник лучше всего проявит себя на «Голодных играх».

Во время жеребьевки Кориолану достается роль ментора Люси Грей Бэйрд — девушки из Дистрикта 12. Она артистична, но у нее мало шансов: выходцы из бедных районов никогда не выигрывали шоу. Кориолан решает сделать все, чтобы влюбить Панем в Люси Грей и таким образом обеспечить себе победу в борьбе за премию Плинта.

В итоге Люси и вправду становится звездой и побеждает, а Кориолан влюбляется в нее. Но власти видят в Люси угрозу, к тому же Кориолана подозревают в нарушении правил. Тогда паре приходится бежать в Дистрикт 12, однако вместо счастливой совместной жизни их ждут очередные испытания. Не выдержав их, Кориолан предает Люси и возвращается в Капитолий.

«Голодные игры: Рассвет жатвы» (2026)

Оригинальное название: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Год выхода: 2026

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

В главных ролях: Джозеф Зада, Майя Хоук, Маккенна Грейс, Эль Фаннинг, Джесси Племонс, Дженнифер Лоуренс, Рэйф Файнс

На какой книге основано: одноименный приквел Сьюзен Коллинз (Sunrise on the Reaping, 2025)

В ноябре 2026 годы на экраны выйдет еще один приквел «Голодных игр» — «Рассвет жатвы». Действие в нем происходит за 24 года до событий оригинальной тетралогии, во времена 50‑х «Голодных игр», известных как «Вторая Квартальная бойня».

Главный герой — 16‑летний Хеймитч Эбернети из Дистрикта 12 (Джозеф Зада), будущий наставник и друг Китнисс. Он мечтает о спокойной жизни с возлюбленной Ленор (Уитни Пик). Но в день жатвы его выбирают трибутом для участия в юбилейных играх.

Эти игры особенные: в честь юбилея Капитолий меняет правила — от каждого дистрикта отправляют в два раза больше участников: двух девушек и двоих юношей. Всего на арену выходят 48 трибутов вместо 24. Для бедного Дистрикта 12 это почти приговор: последний победитель оттуда был 40 лет назад.