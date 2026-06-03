Показан первый постер триллера «Вышка 2»

Кинокомпания Lionsgate представила первый постер триллера «Вышка 2». Трейлер продолжения фильма про скалолазов выйдет 4 июня.

© Чемпионат.com

Лента расскажет о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.

© Lionsgate

«Вышка 2» выйдет в мировом прокате 7 августа. Главные роли исполнили Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Арсема Томас («Королева Шарлотта: История Бриджертонов»), Том Бриттни («Гранчестер») и другие актёры. Режиссёрами выступили Майкл Спириг и Питер Спириг. Премьера первой части «Вышки» состоялась в 2022 году. Картина стала успешной по всему миру, собрав более $18 млн при скромном бюджете $3 млн.