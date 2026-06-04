Мартин Скорсезе признался в использовании искусственного интеллекта

Легенда Голливуда Мартин Скорсезе признался, что использовал искусственный интеллект (ИИ) во время подготовок к съемкам своей следующей картины.

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Как сообщает издание Variety, постановщик присоединился в качестве консультанта к компании Black Forest Labs - специалистам в области ИИ.

В рамках сотрудничества обладатель премии "Оскар" протестировал несколько инструментов для создания раскадровок и, судя по всему, остался доволен результатом.

По словам Скорсезе, технология позволила ему "эффективнее донести свое видение" до съемочной группы.

"Кино - молодой вид искусства, ему всего около 125 лет, поэтому мы должны быть открыты к его дальнейшему развитию", - добавил он.

В 2022 году Голливуд воспринял генеративный ИИ как экзистенциальную угрозу. Актеры опасались, что их мастерство вскоре окажется ненужным.

Еще год спустя защита от ИИ стала одним из главных требований во время масштабных забастовок голливудских работников.