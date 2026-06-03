Есть ли шанс у победителя Канн найти свою аудиторию в России

Драма «Фьорд» ориентирована на более взрослую аудиторию, которая предпочитает смотреть умное кино дома, сказал НСН Александр Голубчиков, а Рома Исаев назвал сборы подобного кино «статистической погрешностью».

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Российский зритель умнее, чем о нем думают в министерствах, однако драма «Фьорд» вряд ли соберет большую кассу в российском прокате, сказал НСН кинокритик Александр Голубчиков.

Драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу выйдет в российский прокат 29 октября, сообщила кинокомпания «Русский репортаж». Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале, где картина получила главную награду — «Золотую пальмовую ветвь». Голубчиков выразил мнение, что «Фьорд» станет приятным бонусом для тех зрителей, которые ищут в кино не только развлечения.

«Это, конечно, будет не кассовый фильм, будет ограниченный прокат. Это кино не для всех. Однако сам факт того, что лауреат Каннского кинофестиваля выходит в российский прокат, — приятный бонус тем, кто ищет в кино не только развлечения. Наш зритель умнее, чем о нем думают в министерствах. Он готов смотреть умное кино. Другой вопрос в том, что у нас сильно поменялась аудитория кинотеатров в плане возрастного состава. Люди, которые ходили на подобные картины, сегодня предпочитают смотреть это кино дома. Нас немного расслабило изобилие фильмов, которое нам предлагает домашний кинотеатр. Но тем не менее, смотреть хорошее кино на большом экране — отдельное удовольствие. Зритель кинотеатров немного помолодел. Это кино явно ориентировано на более взрослую аудиторию, но это не страшно, это не сыграет большой роли», — сказал собеседник НСН.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, в свою очередь, высказался более категорично, заявив, что фильмы по типу «Фьорда» слишком сложны для российского зрителя.

«Шансов на коммерческий успех у подобных проектов нет и быть не может. Целевая аудитория — глубинное ядро киноманского сообщества, фанаты умного и серьезного фестивального кино. Их очень мало. Для цифр кассовых сборов они являются статистической погрешностью. Это слишком сложное кино. Без громких имен режиссера и актеров и так узкая аудитория сужается в разы. В России аудитория на это практически не реагирует», — отметил Исаев.

В центре сюжета — румынско-норвежская семья Георгиу, которая переезжает в удаленную деревню в Норвегии, на родину матери. Там герои сближаются с соседями, но вскоре оказываются под пристальным вниманием местных служб из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Жизнь семьи превращается в хаос. Главные роли исполнили Рената Рейнсве («Сентиментальная ценность») и Себастьян Стэн (киновселенная Marvel). В фильме также снялись Ана Бодя, Лиза Ловен Конгсли, Торбьерн Харр и Эрик Хивью.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская рассказала НСН, что корейский фантастический фильм «Надежда» имеет все шансы повторить в России успех «Субстанции».