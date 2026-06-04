Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу

Российский фестиваль сериалов "Пилот" объявил участников конкурсной программы. В нее вошел 21 проект онлайн-платформ, телеканалов и независимых студий. Победителей конкурса определят профессиональное жюри и зрители. Фестиваль пройдет с 17 по 21 июня в городе Иваново.

© Кадр из фильма "Вор в загоне"

Конкурсная программа разнообразна по жанрам - в ней драмеди о семейных кризисах и криминальные истории, детективы, приключенческие сериалы и даже танцевальные драмы. Много историй о мужчинах, переживающих кризис и пытающихся заново выстроить свою жизнь. В сериале "Жизнь заново" (ТНТ, Okko) герой Александра Яценко, врач скорой помощи, получает шанс буквально прожить собственную жизнь еще раз и исправить ошибки прошлого. В драмеди "Я свободен" (ТНТ) - продюсерском проекте Сергея Светлакова - герой Александра Робака после краха семьи и карьеры пытается заново научиться жить, а помогает ему в этом студентка-психолог. В драме "Марик" ("КИОН", НТВ) врач Марк Аксенов возвращается домой с фронта, где его считают погибшим, устраивается в службу скорой помощи и находит в себе силы открыть сердце для новой любви. А герой драмеди "Паша" (Амедиатека) в исполнении Аскара Ильясова впервые всерьез сталкивается с вопросами собственной идентичности, взросления и отношений с близкими.

Комедийная часть программы соединяет семейные конфликты, провинциальный быт и криминальные сюжеты. В сериале "Вор в загоне" (ТНТ, "Кинопоиск") поездка московского психолога к семье беременной невесты неожиданно превращается в погружение в криминальный мир провинциальной ОПГ. В "Гудовых" (СТС, "Кинопоиск") жизнь большого семейства в подмосковном поселке меняется после появления обаятельного парня, который утверждает, что он внебрачный сын главы семьи. В "Трудном ребенке" (СТС, "Кинопоиск") от режиссеров хулиганского веб-сериала "Закон и беспорядок" профессиональный футболист (Геннадий Блинов) идет подрабатывать репетитором к сыну криминального авторитета (Александр Робак). В "Сокровищах скифов" (СТС, РЕН ТВ, Wink) семье археолога в исполнении Линды Лапиньш предстоит столкнуться не только с тайной мистических артефактов, но и с жаждущим власти и могущества влиятельным бизнесменом.

Истории ярких героинь продолжают проекты "Любовь и курицы" (Телеканал 360), где сюжет о подмосковной ферме и ресторане на Патриарших превращается в современную романтическую комедию с отсылкой к советской классике. "Дальнобойщица" (ТНТ, PREMIER) с Анной Уколовой и Владимиром Епифанцевым рассказывает о супругах, решивших поменяться ролями, а ретродрама "Красота" ("КИОН") Сарика Андреасяна - история о первом конкурсе красоты в СССР и о том, как менялись представления героев о свободе, успехе и новой жизни.

В детективе "Капитан Туман" ("КИОН") Михаил Пореченков играет полицейского, к которому в напарники назначают симпатичную девушку, а также участкового, недавно приехавшего в Москву с Севера, - герои, очень разные по характеру, вынуждены учиться работать вместе. Ироничный детектив "Илья Муровец" ("Пятый канал") соединяет полицейские расследования с мотивами русских сказок. Сериал "Ангел" (ТВ-3) сочетает детективную историю с мистикой.

Танцевальная мелодрама "Джайв" от режиссера Данила Чащина рассказывает о мире профессиональных танцев, где борьба за первенство превращается в личное испытание для каждого героя.

В программу вошли сразу три независимых проекта. Это ироничный сериал "Фестиваль" Алексея Камынина. Пилотная серия рассказывает о команде организаторов нового кинофестиваля в Сибири, где первая встреча московской и местной команд накануне открытия быстро оборачивается хаосом. Кроме того, в конкурсе абсурдистская криминальная комедия "Бараньи бега" в духе Гая Ричи, только с дагестанским антуражем, и триллер "Аффект" о роковой ошибке, которая сталкивает провинциального таксиста и московского следователя в опасном расследовании серии убийств.

Посетить показы можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля, которая откроется ближе к его началу.