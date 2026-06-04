Стало известно, кто сыграет в боевике режиссера «Рэмпейджа»

По данным Deadline, Арнольд Шварценеггер и Лиам Хемсворт исполнят главные роли в боевике «Семейство Келли». Его режиссёром выступает Брэд Пейтон, снявший «Рэмпейдж» и «Разлом Сан-Андреас».

Картина рассказывает о Джеке Келли, опальном полицейском из Нью-Йорка, чья жена Молли оказывается в заложниках у террористов в старом здании арсенала. Чтобы спасти её, ему придётся объединить усилия с людьми, которых он боится больше всего, — со своей семьёй.

Съёмки фильма уже начались, а постановщик Брэд Пейтон выступает и соавтором сценария. Выпустить кино планируют на Prime Video. Точную дату пока не раскрывают.