В кинотеатрах России официально вышел фильм «День рождения»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России официально показывают фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо в главной роли.

Сюжет картины разворачивается в конце 1970-х годов на уединённом острове в Средиземном море. Лента расскажет о влиятельном бизнесмене Маркосе, который устраивает большой праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Однако у героя есть тайные планы, которые повлияют на жизнь его единственной наследницы.

В фильме также сыграли Виктория Кармен Сонн («Девушка с иглой»), Эмма Суарес («Земля»), Джо Коул («Банды Лондона») и другие артисты. Режиссёром выступил Мигель Анхель Хименес («Окно в море»).